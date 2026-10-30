En vivo | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: afectaciones viales en CDMX y estados

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) realizarán este viernes 30 de octubre una megamarcha nacional que concentrará movilizaciones simultáneas en al menos 21 entidades federativas, con dos contingentes en la Ciudad de México y el respaldo de personal activo, de base y jubilado que exige un incremento salarial de mayor alcance y la renovación de la dirigencia sindical.

La Ciudad de México se prepara para una jornada de movilizaciones este viernes 30 de octubre, cuando trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional con dos contingentes que recorrerán el Centro y la zona de Paseo de la Reforma.

11:08 hs

Agenda de movilizaciones hoy viernes 30 de octubre en CDMX

Una multitud asiste a la inauguración de la ofrenda monumental por el Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México frente a la Catedral Metropolitana. (Gobierno CDMX)

La Ciudad de México tendrá este viernes 30 de octubre una jornada con concentraciones sociales, rodadas motociclistas y ciclistas, así como eventos culturales, deportivos y de entretenimiento que podrían generar afectaciones viales en distintas alcaldías, principalmente Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Desde las 9:00 horas habrá actividades en Milpa Alta y Xochimilco, entre ellas una “mercadita feminista” en San Pedro Atocpan y una protesta vecinal en Santa María Tepepan por presuntas condiciones insalubres en un frigorífico.

Al mediodía, la Plataforma 4:20 difundirá información sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, la Narvarte y el cruce de Gran Canal y Circuito Interior, mientras la colectiva Micelias recolectará víveres en el Metro Constitución de 1917. A las 14:00 horas, estudiantes de la UAM Iztapalapa realizarán una mesa de trabajo por mejoras académicas, y en Álvaro Obregón la Alianza por la Independencia Judicial se manifestará frente al Tribunal de Disciplina Judicial.

Por la tarde, Cuauhtémoc concentrará una ofrenda por víctimas de transfeminicidio frente a la alcaldía. En la Plaza de las Tres Culturas habrá recolección de firmas para una revocación de mandato por el caso del Refugio Franciscano, y en Coyoacán, bajo el puente del Estadio Banorte, se realizará una ofrenda de la Asamblea Antimundialista.

Rodadas y eventos masivos

Desde las 18:15 horas iniciarán rodadas de ciclistas, motociclistas y patinadores con rutas hacia Xochimilco, Tláhuac y el Estado de México, entre ellas la “Megarrodada del Terror 2026” y recorridos nocturnos desde el Caballito de Reforma y la Alameda Central.

En espectáculos, la noche incluye conciertos de Maldita Vecindad, La Cotorrisa, LNG SHT, Isabel Fernández y Dan and Phil, además de lucha libre en la Arena México, El Rey León en el Teatro Telcel y el partido Pumas CU vs. Leones Anáhuac Cancún en el Estadio Olímpico Universitario. Venustiano Carranza también inaugura su festejo de Día de Muertos con la presentación de Los Askis.