¿Una sexta extinción masiva? Alertan que millones de especies animales podrían desaparecer por el impacto humano

La sexta extinción masiva amenaza a más de 7,7 millones de especies animales por el impacto humano en los ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 7,7 millones de especies animales viven en la Tierra y, según datos recientes de organismos internacionales, una de cada cinco enfrenta el riesgo de extinguirse, principalmente debido a la alteración humana de los ecosistemas y la rápida degradación ambiental.

El fenómeno, destacado por la revista científica National Geographic, representa una crisis acelerada por la actividad humana, que hoy impulsa lo que los científicos identifican como la “sexta extinción masiva”. Esta situación afecta a especies tanto conocidas como menos visibles para el público, abarcando desde corales marinos hasta grandes mamíferos en distintos continentes.

La magnitud del problema es tal que, desde 1970, las poblaciones de vertebrados han caído más del 50%. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización global de conservación, advierte que, si no se revierten las tendencias actuales, millones de especies podrían desaparecer en las próximas décadas, con consecuencias profundas para los ecosistemas y la vida humana.

Las poblaciones de vertebrados han caído más del 50% desde 1970 a causa de la alteración de sus hábitats naturales (Freepik)

Especies animales en peligro: los 33 casos destacados

La lista incluye 33 especies en riesgo, cada una con amenazas y realidades específicas. Entre los mamíferos, figuran el panda gigante (vulnerable desde 2026), el lobo marino antártico (en peligro), el ajolote mexicano (en peligro crítico), el mandril (vulnerable), el oso polar (vulnerable), el mono dorado de nariz chata (en peligro), varias especies de lémures de Madagascar (algunas en peligro crítico), el olm (vulnerable), el pangolín (en peligro crítico).

El listado de National Geographic destaca 33 especies en peligro, incluyendo panda gigante, ajolote mexicano y tigre Créditos de fotos : (Facebook / Aalborg Zoo)

Otros mamíferos son: el gorila occidental de las tierras bajas (en peligro crítico), el chimpancé común (en peligro), el tamarino multicolor (en peligro crítico), el mono de nariz chata de Yunnan (en peligro), el mono narigudo (en peligro), el tigre (en peligro, con varias subespecies al borde de la extinción), el lince ibérico (vulnerable) y el leopardo de las nieves (vulnerable).

Entre los reptiles y anfibios están la tortuga angonoka (en peligro crítico), el gavial indio (en peligro crítico), la rana arborícola (preocupación menor) y los anfibios en general, muchos afectados por la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica que ha puesto hasta un tercio de estas especies en peligro de extinción.

La contaminación, el cambio climático y la caza furtiva figuran como amenazas principales para la supervivencia de especies vulnerables (Wikimedia Commons)

En cuanto a peces, figura solamente el esturión beluga (en peligro crítico). Dentro de las aves, se encuentran el pingüino emperador (en peligro), el lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar (en peligro crítico), las mariposas monarca (preocupación menor), los guacamayos militares (vulnerable), el águila filipina (en peligro crítico), las grullas de coronilla roja (vulnerable), los buitres (varias especies en peligro crítico) y los pico zapatos (vulnerable).

El artículo también incluye especies marinas como los ángeles del mar (en peligro), además de un foco especial en los corales, de los cuales más del 40% están en peligro de extinción, algunos en estado crítico.

La Lista Roja de la UICN clasifica a las especies animales según su riesgo, guiando prioridades globales de conservación y financiamiento (X@SEMANART_mx)

Clasificación de especies en la Lista Roja de la UICN y su importancia

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN se creó en 1964 y clasifica a los animales en nueve categorías: extinto, extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado, preocupación menor, datos insuficientes y no evaluado.

Esta lista, actualizada periódicamente, es reconocida como una herramienta esencial para identificar prioridades de conservación y monitorear la evolución de las poblaciones en riesgo.

Cuando una especie cambia de categoría, como sucedió con el panda gigante en 2026, esto puede determinar la asignación de financiamiento y esfuerzos de investigación, generando tanto preocupaciones entre conservacionistas como revisiones en políticas de protección por parte de las autoridades.

La actividad humana ha provocado una crisis global de biodiversidad, amenazando a millones de especies animales con la extinción, lo cual solo puede revertirse con cambios culturales y políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amenazas principales que enfrentan las especies en peligro

El deterioro de los hábitats naturales, el cambio climático, la contaminación, la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies constituyen las amenazas más recurrentes. El avance agrícola y la urbanización han fragmentado los bosques donde habitan especies como los mandriles y los lémures. La contaminación afecta especialmente a los anfibios como el ajolote mexicano, porque son sensibles a fertilizantes y desechos urbanos.

El cambio climático impacta en especies como el oso polar y el pingüino emperador, ya que el derretimiento del hielo y las variaciones de temperatura alteran sus fuentes de alimento y sus entornos. Además, enfermedades emergentes como la quitridiomicosis están acelerando la desaparición de un gran número de anfibios.

El cambio climático afecta gravemente a especies como el oso polar y el pingüino emperador por el derretimiento de los hielos árticos (Centro de Conservación e Investigación de Pandas Gigantes de China vía AP)

Papel de la sociedad moderna y la desconexión con la naturaleza

La investigación expone que actualmente más de la mitad de la población mundial reside en ciudades y pasa menos tiempo al aire libre. Hay más dispositivos móviles que personas, y los niños dedican gran parte del día a las pantallas y dejan de interactuar con los ritmos naturales.

Esta desconexión ocurre en un momento en que el impacto humano sobre los ecosistemas es mayor que nunca, limitando la comprensión y la capacidad de reacción ante la crisis de biodiversidad.

La desconexión de la sociedad moderna con la naturaleza reduce la conciencia sobre la crisis de biodiversidad y dificulta acciones de conservación

Cambios culturales y emocionales para la conservación

La revista científica National Geographic señala que transformar la relación cultural de la humanidad con la naturaleza resulta clave para detener la acelerada pérdida de fauna y flora. La conservación requiere de la ciencia y también de una dimensión emocional y del compromiso personal.

Sentirse parte de la naturaleza y comprender el valor de cada especie ayuda a impulsar acciones que puedan modificar la tendencia actual. Sin la transformación de la percepción y valoración de la biodiversidad, advierten los expertos, la “sexta extinción masiva” continuará afectando la vida en el planeta.