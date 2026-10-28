Medio Ambiente

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas

La medida abarca parques y reservas de nueve provincias, con mapas de riesgo, monitoreo de ríos y protocolos de evacuación ante posibles inundaciones, anegamientos y aislamientos

La Administración de Parques Nacionales activó un plan preventivo ante el fenómeno El Niño en 18 áreas protegidas de nueve provincia
La Administración de Parques Nacionales activó un plan preventivo ante el fenómeno El Niño en 18 áreas protegidas de nueve provincia
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La Administración de Parques Nacionales (APN) activó un plan de prevención ante el fenómeno El Niño en 18 áreas protegidas de nueve provincias, con protocolos para anticipar inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y posibles aislamientos. La medida abarca parques y reservas de las regiones del Noreste, Noroeste y Centro del país.

El operativo forma parte del Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 y se desarrolla tras la puesta en marcha del Plan de Coordinación Federal ENOS por parte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

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ENOS es la sigla de El Niño-Oscilación del Sur, un fenómeno climático que modifica los patrones habituales de lluvia y temperatura. Puede generar precipitaciones más intensas en determinadas regiones y aumentar el riesgo de desbordes, inundaciones y dificultades en los accesos terrestres o fluviales.

En ese contexto, la APN informó que su estrategia busca preparar a cada área protegida para actuar antes, durante y después de un evento meteorológico adverso. El plan incluye relevamientos, elaboración de mapas, identificación de riesgos, organización de recursos y coordinación con organismos provinciales y municipales.

El operativo contempla protocolos ante inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y posibles aislamientos
El operativo contempla protocolos ante inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y posibles aislamientos

El plan prevé mapas de riesgo y monitoreo de ríos y lluvias

Las áreas protegidas deberán incorporar escenarios vinculados con El Niño en sus planes operativos. Esto implica establecer períodos críticos, definir señales de alerta y fijar criterios para activar protocolos de emergencia.

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Uno de los ejes centrales es la localización de zonas vulnerables a inundaciones, anegamientos y otros impactos hidrometeorológicos. El término hidrometeorológico refiere a fenómenos que combinan condiciones atmosféricas y presencia de agua, como lluvias persistentes, tormentas, crecidas de ríos o desbordes de arroyos.

La administración de los parques también integrará datos meteorológicos, hidrológicos y satelitales. Esa información permitirá observar la evolución de las precipitaciones y los niveles de los cursos de agua, además de identificar áreas que podrían sufrir cortes de caminos o dificultades de acceso.

El documento oficial señala que las acciones abarcan “planificación, identificación de riesgos, priorización de acciones, comunicación clara y coordinación con otras instituciones”. La meta es contar con información disponible antes de una emergencia y evitar que las decisiones dependan únicamente de la reacción ante una situación ya iniciada.

El Niño - Litoral
El Parque Nacional Iguazú figura entre las áreas incluidas en el plan preventivo ante posibles crecidas (Xinhua/Norma Devechi/El Territorio) (mz) (rtg) (ra) (vf) (dp)

La coordinación con provincias y municipios

El Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 establece que la Administración de Parques Nacionales reforzará el vínculo con los Centros de Operaciones de Emergencia provinciales y municipales.

Estos centros concentran información y coordinan las acciones de organismos estatales, fuerzas de seguridad, bomberos, equipos sanitarios y personal de asistencia civil. El objetivo es que los parques nacionales tengan canales directos de comunicación con las autoridades de cada jurisdicción.

El plan también contempla un inventario actualizado de capacidades y limitaciones operativas. Cada área deberá conocer qué vehículos, equipos, personal, comunicaciones e insumos tiene disponibles, así como los recursos que necesitaría solicitar ante una contingencia.

La previsión logística incluye posibles evacuaciones, provisión de alimentos, asistencia sanitaria y abastecimiento para zonas que queden aisladas. La APN busca evitar que una crecida o el corte de una ruta interrumpa la llegada de recursos a guardaparques, visitantes o comunidades cercanas.

Humedales Parque Nacional Laguna El Palmar Chaco (foto: argentina.gob.ar)
La Laguna El Palmar, en Chaco, es una de las áreas protegidas incluidas en el plan preventivo de la Administración de Parques Nacionales ante posibles inundaciones y crecidas vinculadas con El Niño

Otro de los puntos previstos es el fortalecimiento del Sistema de Comando de Incidentes. Se trata de una estructura que distribuye las tareas entre funciones de comando, operaciones, planificación y logística. En otras palabras, establece quién toma decisiones, quién ejecuta las acciones en el terreno, quién analiza la información y quién administra los recursos.

Cuáles son las 18 áreas protegidas incluidas en el plan

El operativo alcanza áreas naturales de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Jujuy.

En Misiones están incluidos el Parque Nacional Iguazú, Campo San Juan y San Antonio. Corrientes incorpora Iberá y Mburucuyá, mientras que Chaco suma El Impenetrable, Chaco, Laguna El Palmar y Colonia Benítez.

En Formosa, el plan abarca el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Reserva Natural Formosa. Entre Ríos participa con El Palmar y Pre-Delta, y Santa Fe con Islas de Santa Fe.

La lista se completa con Ciervo de los Pantanos, en Buenos Aires; Baritú y El Nogalar de Los Toldos, en Salta; y Calilegua, en Jujuy.

Parque Nacional Calilegua Jujuy (foto larutanatural.gob.ar)
El Parque Nacional Calilegua, ubicado en Jujuy, reforzará sus protocolos de emergencia y monitoreo ante los riesgos hidrometeorológicos previstos para el período 2026-2027

La AFE articula estas acciones con las provincias, organismos nacionales y equipos de respuesta. Según la información oficial, el propósito es anticipar “escenarios de riesgo”, seguir las condiciones meteorológicas e hidrológicas y coordinar recursos ante posibles emergencias.

El cierre del Circuito Superior de Iguazú mostró el riesgo de las crecidas

La activación del plan coincide con una situación que afectó a Misiones durante los últimos días. El domingo 25 de octubre, las autoridades cerraron el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú por la crecida del río Iguazú.

El caudal alcanzó 9.500 metros cúbicos por segundo, una cifra seis veces superior al promedio histórico de 1.500 metros cúbicos por segundo. La Concesionaria de Servicios del Área Cataratas informó que “el Circuito Superior permanecerá cerrado” debido a que “el caudal río Iguazú está en ascenso”.

La medida fue preventiva y buscó proteger a visitantes y trabajadores. El resto de los circuitos habilitados permaneció abierto, aunque la reapertura del sector restringido quedó sujeta a la evolución de las condiciones de seguridad.

Las lluvias registradas desde el 22 de octubre dejaron 154 personas evacuadas y 124 viviendas afectadas en distintas localidades misioneras. También provocaron desbordes de arroyos, cortes de caminos y restricciones en pasos fluviales sobre los ríos Paraná y Uruguay.

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