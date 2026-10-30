Crisis en el océano: un seguimiento de 15 años detectó una acumulación récord de basura en aves marinas

Una pardela paticlara reposa sobre rocas costeras y vegetación frente al mar de Tasmania en una lámina zoológica ambientada en la isla de Lord Howe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, la comunidad científica procuró descifrar si la acumulación de desechos en los mares mantenía un ritmo sostenido o si mostraba signos de estabilización. La respuesta permaneció oculta bajo fluctuaciones anuales que desconcertaban a los especialistas en distintas latitudes. Ahora, un seguimiento de 15 años a las aves marinas en Australia determinó un aumento abrupto de residuos plásticos que saturan el organismo de los ejemplares jóvenes.

El archipiélago donde anidan estas poblaciones constituye un territorio protegido a salvo de presiones industriales directas, pero los adultos buscan sustento en zonas remotas del océano abierto. Durante semanas, los progenitores de la pardela paticlara, un ave marina que excava madrigueras subterráneas, viajan cientos de kilómetros y confunden desechos con alimento natural.

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Al regresar a tierra firme, transfieren esa carga sintética directamente a sus crías mediante regurgitación, lo que compromete gravemente la supervivencia de la nueva generación antes del primer vuelo. Para esclarecer la magnitud del problema, un equipo liderado por la científica marina Jennifer Lavers cuantificó los desechos acumulados por estas aves en la isla de Lord Howe, según detalla un estudio publicado en la revista Earth’s Future.

Dicho trabajo recopiló registros continuos entre 2010 y 2026 para documentar la masa y el volumen de plástico en los polluelos durante quince temporadas reproductivas. El hallazgo reveló que, aunque la proporción de aves afectadas rondó de modo constante entre el 75 % y el 85 %, la carga en los individuos más perjudicados creció de forma acelerada a partir de 2022.

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Los registros de basura alcanzaron niveles críticos en los polluelos

Los pichones de aves marinas perdieron cerca del veinticinco por ciento de su peso corporal durante la última década ante la escasez de peces y calamares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dimensiones de los residuos hallados sobrepasaron los pronósticos más pesimistas. En 2011, el equipo documentó un récord de 276 piezas plásticas con un peso de 64 gramos en un pichón de noventa días, cifra considerada entonces el tope biológico admisible.

Según detalla el informe científico, las observaciones anuales de campo superaron de forma sucesiva ese umbral: en 2023 hallaron 403 piezas en un volantón, en 2024 contabilizaron 407 restos y en 2025 alcanzaron la cifra inédita de 894 objetos sintéticos en un único individuo, con una masa de 64,2 gramos. Esta carga representó más del 15 % del peso corporal del animal, lo que equivaldría a que una persona de 80 kilogramos cargara 12 kilogramos de plástico en sus vísceras.

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La composición de los contaminantes ingeridos también experimentó transformaciones visibles. Entre los restos sobresalen tapas de botellas y bolitas de resina industrial, es decir, pequeñas esferas sintéticas que sirven como materia prima para fabricar envases y productos plásticos.

El análisis de las necropsias en ejemplares que no lograron volar reveló cómo la masa compacta aprisiona el tracto digestivo. Sobre las consecuencias patológicas, el trabajo concluye que los animales sufren una extensa cicatrización del estómago y lesiones en los tejidos adyacentes que bloquean la absorción de nutrientes esenciales.

Las investigaciones breves ocultan la verdadera escala de la crisis

Los investigadores extrajeron 894 objetos sintéticos de un único polluelo en 2025, lo que superó el quince por ciento de su masa corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aportes centrales del trabajo radica en evidenciar las limitaciones de las evaluaciones ecológicas de escasa duración. Tal como informó el grupo científico Adrift Lab en su comunicado institucional, si el proyecto se hubiera limitado a tres años, los resultados habrían sido equivalentes a lanzar una moneda al aire, dado que, dependiendo del trienio elegido, se habría concluido que la ingestión subía, bajaba o permanecía idéntica.

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El reporte destacó que la contaminación por plásticos avanza mediante pulsos repentinos que enmascaran la tendencia general si no existen series prolongadas de observación. Para demostrar este sesgo, los científicos simularon qué conclusiones se habrían obtenido si el trabajo de campo en el mar de Tasmania se hubiera dividido en proyectos convencionales de tres a cinco años de duración.

El ejercicio estadístico reveló que ventanas temporales acotadas arrojaban diagnósticos contradictorios: en algunos períodos el plástico parecía disminuir, en otros mantenerse estable y en otros subir. Solo al analizar la serie ininterrumpida de dieciséis años se hizo visible la verdadera aceleración reciente. Por ello, las conclusiones habrían sido muy diferentes y potencialmente incompletas, según se detalla en el estudio al cuestionar el diseño de normativas ambientales basadas en proyectos académicos de corto alcance.

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La falta de alimento agrava la vulnerabilidad de las aves

Los adultos de pardela paticlara confunden residuos con alimento en alta mar y transfieren el plástico a sus crías por regurgitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de residuos superficiales coincide con un declive en la condición física general de la fauna. En la última década, los pichones de pardela paticlara perdieron cerca del 25 % de su peso corporal, con una caída anual de 16,1 gramos.

Este cuadro indica que los adultos sufren para capturar peces y calamares, lo que induce a los progenitores a suministrar materiales no biológicos a sus crías. De este modo, el proventrículo, esto es, la primera sección glandular del estómago de las aves cuya función consiste en comenzar la digestión, queda repleto de desechos sintéticos.

La coincidencia entre aguas oceánicas cálidas y basura persistente eleva los peligros para la biodiversidad marina. El documento destaca que existen medidas viables para frenar ciertos contaminantes, como la obligatoriedad de usar tapas adheridas a las botellas en la Unión Europea o controles fabriles que impiden derrames de gránulos.

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Sin embargo, ante el estancamiento de un tratado global vinculante, la escala de nuestra respuesta debe superar el ritmo del deterioro ambiental, el paper indica, para evitar una mortandad irreversible en las colonias de aves marinas.