Capturaron en Cali a cuatro presuntos disidentes de las Farc por narcotráfico a gran escala

Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc fueron capturados en Cali por su presunto vínculo con el transporte de estupefacientes - crédito Ejército Nacional

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Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueron capturados en Cali, señalados de coordinar el transporte de estupefacientes mediante vehículos de carga pesada hacia distintas zonas del país.

Las detenciones se produjeron por orden judicial tras una investigación que comenzó en el departamento del Quindío y que contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, unidades de inteligencia militar, el Ejército Nacional y la Región N.° 3.

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Los detenidos fueron identificados con los alias de el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma. Según las autoridades, los cuatro tendrían responsabilidades dentro de una red dedicada a la movilización y comercialización de droga, con rutas que atravesaban los departamentos de Cauca, Quindío y Cundinamarca.

La investigación apuntó al uso de camiones para mover cargamentos de droga

La pesquisa permitió establecer que los capturados presuntamente participaban en el envío de grandes cantidades de estupefacientes hacia el interior del país. La modalidad identificada consistía en el uso de vehículos de carga pesada para ocultar y trasladar los cargamentos por corredores viales estratégicos.

La investigación que derivó en las capturas en Cali comenzó en Quindío y contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, inteligencia militar y el Ejército Nacional - crédito Reuters

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, esas rutas conectaban zonas de influencia de las disidencias en el suroccidente colombiano con otros destinos de distribución. Los corredores de Cauca, Quindío y Cundinamarca habrían servido para sostener la circulación de las sustancias ilícitas.

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Las autoridades no precisaron la cantidad de droga que habría sido movilizada por la estructura ni el periodo exacto durante el cual operó. Tampoco informaron sobre incautaciones de estupefacientes durante el procedimiento que terminó con las cuatro capturas en la capital del Valle del Cauca.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar el alcance de las actividades atribuidas a cada uno de los detenidos y sus posibles conexiones con otros integrantes de la organización.

Los detenidos serían parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas

Según el Ejército Nacional y la Policía Nacional, los capturados pertenecerían al Bloque Occidental Jacobo Arenas, una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el suroccidente del país.

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La pesquisa estableció que la estructura usaba vehículos de carga pesada y camiones para ocultar y trasladar cargamentos de droga por corredores viales estratégicos - crédito Policía del Valle del Cauca

Ese bloque agrupa, entre otros, a los frentes Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, que operan en áreas de Cauca y Valle del Cauca. Las autoridades atribuyen el mando de esa estructura a alias Iván Mordisco.

La investigación se enfocó en el componente logístico de la organización y, en particular, en quienes habrían facilitado el traslado de las sustancias. Las instituciones señalaron que el narcotráfico constituye una de las fuentes de financiación de los grupos armados que mantienen presencia en varias regiones del país.

La Octava Brigada del Ejército indicó que mantendrá las operaciones militares y de inteligencia junto con otras autoridades para afectar las economías ilícitas en el Eje Cafetero y los territorios donde actúan estas estructuras.

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Los cuatro capturados enfrentarán cargos por narcotráfico y concierto para delinquir

Alias el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma deberán responder por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, además de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Las rutas del narcotráfico investigadas atravesaban Cauca, Quindío y Cundinamarca para conectar zonas de influencia de las disidencias con destinos de distribución en el interior del país - crédito Policía del Valle

La Fiscalía deberá presentar los elementos recolectados durante la investigación para sustentar las imputaciones. La situación jurídica de los detenidos dependerá de las decisiones que adopte un juez de control de garantías.

Las autoridades sostienen que el operativo afecta las capacidades logísticas de la estructura, debido a que los señalados tendrían un papel en la distribución de droga hacia el interior del país. La investigación continuará para establecer si existen más personas involucradas en el transporte, almacenamiento y comercialización de los estupefacientes.

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Las capturas en Cali se conocieron en paralelo con otro operativo contra las disidencias en el Valle del Cauca. En Tuluá fue detenido alias Yeiner, señalado como cabecilla de zona del Frente 57 Yair Bermúdez.