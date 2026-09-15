Colombia

Capturaron en Cali a cuatro presuntos disidentes de las Farc por narcotráfico a gran escala

La operación se realizó con orden judicial tras una indagación iniciada en el Quindío, con apoyo de Antinarcóticos, inteligencia militar, el Ejército y la Región N.° 3, por un esquema de envío de droga

Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc fueron capturados en Cali por su presunto vínculo con el transporte de estupefacientes - crédito Ejército Nacional
Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc fueron capturados en Cali por su presunto vínculo con el transporte de estupefacientes - crédito Ejército Nacional
Guardar

Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueron capturados en Cali, señalados de coordinar el transporte de estupefacientes mediante vehículos de carga pesada hacia distintas zonas del país.

Las detenciones se produjeron por orden judicial tras una investigación que comenzó en el departamento del Quindío y que contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, unidades de inteligencia militar, el Ejército Nacional y la Región N.° 3.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados con los alias de el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma. Según las autoridades, los cuatro tendrían responsabilidades dentro de una red dedicada a la movilización y comercialización de droga, con rutas que atravesaban los departamentos de Cauca, Quindío y Cundinamarca.

La investigación apuntó al uso de camiones para mover cargamentos de droga

La pesquisa permitió establecer que los capturados presuntamente participaban en el envío de grandes cantidades de estupefacientes hacia el interior del país. La modalidad identificada consistía en el uso de vehículos de carga pesada para ocultar y trasladar los cargamentos por corredores viales estratégicos.

La investigación que derivó en las capturas en Cali comenzó en Quindío y contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, inteligencia militar y el Ejército Nacional - crédito Reuters
La investigación que derivó en las capturas en Cali comenzó en Quindío y contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, inteligencia militar y el Ejército Nacional - crédito Reuters

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, esas rutas conectaban zonas de influencia de las disidencias en el suroccidente colombiano con otros destinos de distribución. Los corredores de Cauca, Quindío y Cundinamarca habrían servido para sostener la circulación de las sustancias ilícitas.

PUBLICIDAD

Las autoridades no precisaron la cantidad de droga que habría sido movilizada por la estructura ni el periodo exacto durante el cual operó. Tampoco informaron sobre incautaciones de estupefacientes durante el procedimiento que terminó con las cuatro capturas en la capital del Valle del Cauca.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar el alcance de las actividades atribuidas a cada uno de los detenidos y sus posibles conexiones con otros integrantes de la organización.

Los detenidos serían parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas

Según el Ejército Nacional y la Policía Nacional, los capturados pertenecerían al Bloque Occidental Jacobo Arenas, una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el suroccidente del país.

La pesquisa estableció que la estructura usaba vehículos de carga pesada y camiones para ocultar y trasladar cargamentos de droga por corredores viales estratégicos - crédito Policía del Valle del Cauca
La pesquisa estableció que la estructura usaba vehículos de carga pesada y camiones para ocultar y trasladar cargamentos de droga por corredores viales estratégicos - crédito Policía del Valle del Cauca

Ese bloque agrupa, entre otros, a los frentes Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, que operan en áreas de Cauca y Valle del Cauca. Las autoridades atribuyen el mando de esa estructura a alias Iván Mordisco.

La investigación se enfocó en el componente logístico de la organización y, en particular, en quienes habrían facilitado el traslado de las sustancias. Las instituciones señalaron que el narcotráfico constituye una de las fuentes de financiación de los grupos armados que mantienen presencia en varias regiones del país.

La Octava Brigada del Ejército indicó que mantendrá las operaciones militares y de inteligencia junto con otras autoridades para afectar las economías ilícitas en el Eje Cafetero y los territorios donde actúan estas estructuras.

Los cuatro capturados enfrentarán cargos por narcotráfico y concierto para delinquir

Alias el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma deberán responder por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, además de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

La Policía del Valle del Cauca incautó 1.546 kilogramos de marihuana en un camión Mitsubishi sobre la vía Cali-Andalucía, a la altura de El Cerrito - crédito Policía del Valle
Las rutas del narcotráfico investigadas atravesaban Cauca, Quindío y Cundinamarca para conectar zonas de influencia de las disidencias con destinos de distribución en el interior del país - crédito Policía del Valle

La Fiscalía deberá presentar los elementos recolectados durante la investigación para sustentar las imputaciones. La situación jurídica de los detenidos dependerá de las decisiones que adopte un juez de control de garantías.

Las autoridades sostienen que el operativo afecta las capacidades logísticas de la estructura, debido a que los señalados tendrían un papel en la distribución de droga hacia el interior del país. La investigación continuará para establecer si existen más personas involucradas en el transporte, almacenamiento y comercialización de los estupefacientes.

Las capturas en Cali se conocieron en paralelo con otro operativo contra las disidencias en el Valle del Cauca. En Tuluá fue detenido alias Yeiner, señalado como cabecilla de zona del Frente 57 Yair Bermúdez.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcCaliNarcotráficoTráfico de drogasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Policía Nacional regresó a Guamalito con 150 comandos especiales: capturaron a un presunto explosivista del ELN durante el despliegue

Unidades élite adelantaron un operativo en el corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, que permitió el arresto de alias Trompón, al que las autoridades relacionan con ataques mediante drones explosivos contra la fuerza pública

La Policía Nacional regresó a Guamalito con 150 comandos especiales: capturaron a un presunto explosivista del ELN durante el despliegue

“Pagaremos a precios exorbitantes”: el petróleo preocupa en Colombia por los costos que tendrían pasajes de transporte terrestre y tiquetes aéreos

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que con la situación “entrarán más dólares en momentos en los cuales la tasa de cambio se encuentra especial y preocupantemente baja”

“Pagaremos a precios exorbitantes”: el petróleo preocupa en Colombia por los costos que tendrían pasajes de transporte terrestre y tiquetes aéreos

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

Esa disciplina en su modalidad de velocidad, levantamiento de pesas y clavados entregaron siete títulos nacionales durante la segunda jornada de la competición

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

Colombia entra oficialmente al Escudo de las Américas: el Gobierno De la Espriella refuerza alianza regional contra el narcotráfico

La embajadora María Consuelo Araújo participó en la reunión de la estrategia de seguridad y sostuvo un encuentro previo con Kristi Noem para definir las prioridades de la relación bilateral con Estados Unidos

Colombia entra oficialmente al Escudo de las Américas: el Gobierno De la Espriella refuerza alianza regional contra el narcotráfico

Carros híbridos y eléctricos ya superan la mitad de las ventas de vehículos nuevos en Colombia: así se movió el mercado en agosto

El salto estuvo marcado por el fuerte crecimiento de los modelos eléctricos, cuyas matrículas aumentaron 176% frente al mismo mes de 2025, mientras los híbridos mantuvieron el mayor volumen de registros

Carros híbridos y eléctricos ya superan la mitad de las ventas de vehículos nuevos en Colombia: así se movió el mercado en agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

Deportes

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral durante partido ante Cúcuta: salió en ambulancia y al rival solo lo amonestaron

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026