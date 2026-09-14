La Policía Nacional regresó a Guamalito con 150 comandos especiales: capturaron a un presunto explosivista del ELN durante el despliegue

El despliegue en el corregimiento de El Carmen, en el Catatumbo, busca recuperar el territorio, reforzar la protección de los habitantes y apoyar la reconstrucción de la subestación afectada por hostigamientos atribuidos al ELN

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La Policía Nacional retomó el control en Guamalito con 150 comandos especiales y, durante las operaciones para asegurar el corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, capturó a alias Trompón, señalado como presunto explosivista y operador de drones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El operativo fue liderado por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, que llegó a esta zona del Catatumbo junto con unidades especiales tras los ataques que afectaron la subestación policial y obligaron a evacuar a los uniformados que permanecían allí.

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La institución informó que el objetivo inicial del despliegue es recuperar el control territorial, reforzar la seguridad de la población y facilitar la reconstrucción de la infraestructura policial que quedó afectada por acciones atribuidas al ELN.

La captura de alias Trompón

En medio de la llegada de las unidades especiales, la Policía capturó a “Trompón”, identificado también como “Yolber”, al que las autoridades vinculan con el componente armado del frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

El detenido, identificado también como Yolber, es vinculado por las autoridades al frente Camilo Torres Restrepo y sería experto en artefactos improvisados usados contra uniformados en Norte de Santander bajo órdenes de alias Zorrito - crédito Policía Nacional

Según la información oficial, el detenido sería presunto experto en explosivos y habría operado drones utilizados para transportar y lanzar artefactos improvisados contra integrantes de la fuerza pública en esta región de Norte de Santander.

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Las autoridades sostienen que el hombre llevaba cerca de dos años dentro de la estructura armada y que actuaría bajo órdenes de alias Zorrito, señalado como jefe de una comisión del ELN en la zona. La investigación busca establecer su posible participación en atentados recientes contra la subestación de Policía de Guamalito.

Durante el procedimiento, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y la Dirección Antinarcóticos hallaron tres artefactos explosivos improvisados tipo granada, que fueron destruidos de forma controlada.

La Policía también incautó un dron, dos armas traumáticas, dos proveedores, ocho radios, panfletos, una bandera del ELN, 100 gramos de clorhidrato de cocaína y elementos de intendencia de la fuerza pública.

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El operativo en Guamalito permitió la captura de alias Trompón, señalado como presunto explosivista y operador de drones del ELN - crédito @PoliciaColombia / X

De acuerdo con la información preliminar, parte de ese material habría sido ocultado en inmuebles de la zona, que presuntamente eran utilizados como puntos para almacenar armas, municiones, explosivos y equipos empleados por la estructura armada.

Los ataques con drones destruyeron la subestación policial

El retorno de los 150 uniformados se produjo después de una serie de hostigamientos contra la estación de Policía del corregimiento. Los ataques, atribuidos al ELN por autoridades locales, incluyeron el uso de drones cargados con explosivos.

El 4 y el 7 de septiembre, la subestación fue atacada en dos oportunidades. La infraestructura quedó sin condiciones para el funcionamiento y sin servicios básicos, entre ellos agua y energía. El 9 de septiembre, al menos 20 policías que prestaban servicio en Guamalito fueron evacuados por vía aérea. La medida respondió al deterioro de las instalaciones y a los riesgos para los agentes tras los ataques.

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La Policía había señalado entonces que los uniformados protegieron a la población civil pese a los hostigamientos. La salida de los agentes dejó al corregimiento sin presencia policial permanente durante varios días, hasta el nuevo despliegue de los comandos especiales, reportado el 14 de septiembre.

Los ataques con drones contra la subestación policial de Guamalito dejaron la infraestructura sin condiciones de funcionamiento y sin servicios básicos - crédito X

La Policía ofreció hasta $300 millones por información

Desde Guamalito, el mayor general Ricardo Alarcón aseguró que la fuerza pública mantendrá su presencia en el corregimiento y pidió a la población aportar información que permita ubicar a los integrantes de la estructura armada que opera en el área.

El oficial indicó que existe una recompensa de cerca de $300 millones por información sobre integrantes de la estructura del ELN que delinque en la zona. Entre los señalados mencionó a alias Zorro, “Mario”, “Arístides” y “los Mellos”.

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La institución informó que los 150 uniformados reforzarán patrullajes, controles y operaciones en coordinación con las Fuerzas Militares. Las unidades permanecerán en Guamalito mientras avanza la recuperación de las instalaciones afectadas y continúan las labores de inteligencia para prevenir nuevos ataques contra la población y la fuerza pública.