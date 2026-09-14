Abelardo de la Espriella cambió al director del Dane: a qué se debió la salida de Ricardo Valencia y quién es su remplazo

Ricardo Valencia fue declarado insubsistente como director del Dane - crédito David Morales/Dane

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció, el 14 de septiembre de 2026, la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la designación de Juan Manuel Alvarado Nivia como su reemplazante. La decisión quedó plasmada en un comunicado de la Presidencia de la República, que vinculó el relevo con la revisión de datos oficiales y el cumplimiento de directrices del Ejecutivo.

Valencia fue declarado insubsistente en un cargo de libre nombramiento y remoción. La Presidencia señaló que la medida se tomó después de que el entonces director afirmó que no había hallado anomalías en los indicadores económicos correspondientes a julio de 2026, elaborados durante el último mes de la administración de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El Gobierno cuestionó que esa conclusión se hubiera divulgado “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”. En esa línea, sostuvo que resulta necesario revisar la información que recibe la entidad y verificar que las estadísticas utilizadas para adoptar decisiones estratégicas reflejen la situación económica y social de Colombia.

El gobierno anunció la llegada de Juan Manuel Alvarado Nivia a la dirección del Dane - crédtio Presidencia

La Presidencia también culpó a Valencia un incumplimiento de la Directiva Presidencial 001. El comunicado afirmó que el funcionario “hizo caso omiso” de esas instrucciones, que definió como obligatorias para quienes integran el Gobierno. El documento no precisó el contenido de la directiva ni detalló cuáles fueron las acciones concretas que motivaron ese señalamiento.

PUBLICIDAD

En desarrollo...