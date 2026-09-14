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Drogó a su mujer durante 20 años para que la violaran otros hombres: un nuevo ‘caso Gisèle Pelicot’ sacude Reino Unido y hay 12 acusados de entre 28 y 74 años

El hombre, de 60 años, se ha declarado culpable de los hechos, que se produjeron entre 2004 y 2025 en la vivienda del matrimonio, durante una vista en el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester

Coches de Policía en Gran Bretaña. (Andy Rain/EFE)
Coches de Policía en Gran Bretaña. (Andy Rain/EFE)
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Un británico de unos 60 años ha admitido este lunes ante el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, que ha cometido más de 60 delitos sexuales contra su esposa, a quien, según la acusación, ha drogado y violado sin su consentimiento durante más de dos décadas en el domicilio que compartían en Stockport, en el noroeste de Inglaterra.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido para proteger la privacidad de la víctima, se ha declarado culpable de 45 cargos. Entre ellos, ha reconocido 16 violaciones, nueve agresiones sexuales con penetración y un delito por administrar una sustancia con intención delictiva. Los cargos que ha admitido han correspondido a hechos cometidos entre 2004 y 2025.

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La confesión se ha sumado a otros 15 delitos sexuales que el acusado ya había admitido a comienzos de este año, durante una audiencia anterior. El caso ha involucrado además a otros 13 hombres: 12 acusados, de entre 28 y 74 años, quienes han negado delitos sexuales contra la misma mujer, mientras que un decimotercer implicado ya ha reconocido cargos de esta índole.

La acusación ha situado las agresiones en la vivienda del matrimonio

Los hechos se produjeron entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2025 en la vivienda del matrimonio, ubicada en Stockport, dentro del área de Gran Mánchester. Según la Fiscalía, la mujer sufrió agresiones reiteradas mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de las sustancias que le suministraba su marido.

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Un hombre sentado en la sala de un tribunal con jueces al fondo y una mujer vista de espaldas en primer plano.
Un hombre comparece en el Tribunal de la Corona de Minshull Street en Mánchester durante el juicio por la violación de su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante 18 minutos, el acusado ha roto a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” después de la lectura de cada cargo. Medios ingleses han informado que el juez Maurice Greene le ha permitido sentarse antes de que terminara el procedimiento.

La víctima, casada durante décadas con el acusado, ha seguido la audiencia desde la primera fila de la tribuna pública. Sus familiares la han acompañado y reconfortado durante la declaración. La corte no ha revelado el nombre del hombre, quien es originario de Stockport, para impedir que se identifique a su esposa, que ha optado por permanecer también en el anonimato.

12 acusados que afrontarán un juicio de varios meses

La admisión de culpabilidad del marido no ha cerrado el proceso. Otros 12 hombres, mayoritariamente británicos, han sido acusados de violar y agredir sexualmente a la misma víctima entre septiembre de 2018 y noviembre de 2025. Todos han negado los cargos y se espera que su juicio se celebre en el mismo tribunal durante los próximos meses. A diferencia de un decimotercer implicado, que ya ha reconocido los abusos.

La Fiscalía ha constituido un jurado para continuar con la causa contra los acusados que han rechazado las imputaciones, aunque el proceso contra ellos todavía no ha comenzado. El esposo, detenido en octubre del año pasado, ha quedado a la espera de que se dicte su condena una vez que finalice el juicio del resto.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, ha afirmado que el objetivo de las autoridades ha sido “apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”. También ha señalado que la mujer ha continuado con apoyo especializado y ha pedido a quienes sospechen que han sufrido abusos sexuales facilitados con drogas que soliciten ayuda. “No se espera que comprendas exactamente lo que ha sucedido ni quiénes han estado involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo ha sucedido, por favor, repórtalo o pide ayuda”, ha indicado.

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