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Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle rechazó agresiones contra funcionarios en medio de labores de rescate tras el terremoto

La organización pidió reforzar el operativo de búsqueda entre los escombros y llamó a concentrar los esfuerzos institucionales en la atención de las víctimas y la recuperación de la capacidad asistencial del centro médico

La asociación solicitó reforzar las labores de búsqueda y rescate en la zona de la infraestructura hospitalaria que colapsó tras el movimiento telúrico - crédito Gobernación del Valle del Cauca
La asociación solicitó reforzar las labores de búsqueda y rescate en la zona de la infraestructura hospitalaria que colapsó tras el movimiento telúrico - crédito Gobernación del Valle del Cauca
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La Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle (HUV) hizo un llamado a las autoridades en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a Cali y diferentes municipios del Valle del Cauca el lunes 10 de agosto, con especial énfasis en las labores de búsqueda y rescate que se desarrollan en la infraestructura hospitalaria que colapsó tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con la organización, existen indicios y reportes sobre la posible presencia de personas con vida bajo los escombros, por lo que solicitó que sean movilizados todos los recursos humanos, técnicos y de maquinaria disponibles para avanzar de manera oportuna en las labores de rescate.

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La Asociación de Usuarios también se pronunció frente a los hechos de violencia registrados durante la atención de la emergencia y rechazó las agresiones, así como los abucheos dirigidos contra funcionarios y autoridades que se encontraban en el lugar para acompañar las operaciones. Entre los funcionarios mencionados están el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La organización sostuvo que una emergencia de esta magnitud requiere priorizar el trabajo conjunto y garantizar la atención y protección de las víctimas.

Asociación pidió concentrar esfuerzos en lo importante

Rodrigo Zamorano afirmó que la prioridad en el HUV fue atender el punto con el mayor número de personas atrapadas - crédito @DilianFrancisca/X
Una nueva fase de intervención en la zona del colapso contempla el ingreso de maquinaria pesada y el levantamiento progresivo de las placas para facilitar el acceso de los equipos de rescate - crédito @DilianFrancisca/X

La principal solicitud planteada por la Asociación de Usuarios está relacionada con el fortalecimiento de las labores de búsqueda en el área donde se produjo el colapso de una parte de la infraestructura del HUV.

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La organización señaló que los reportes sobre una posible presencia de personas con vida debajo de los escombros hacen necesario disponer de los equipos y recursos requeridos para desarrollar la operación. En ese sentido, pidió la movilización de personal especializado, herramientas técnicas y maquinaria que permitan intervenir la estructura bajo criterios de seguridad.

La operación de rescate contempla una nueva fase de intervención en la zona del colapso. Para ello, se adelantan adecuaciones destinadas a facilitar el ingreso de maquinaria pesada y permitir el retiro controlado de elementos de la estructura.

El cabo Carlos Andrés Castro, jefe de Operaciones de USARCOL 12 de Bomberos Bogotá, explicó que el procedimiento contempla el levantamiento progresivo de las placas para permitir el acceso de los equipos de rescate: “Hay una grúa de capacidad de 300 toneladas porque la placa, de acuerdo al cálculo que se evidenció, tiene un peso aproximadamente de 55 toneladas y por el ángulo que tiene para llegar hasta ese punto, empieza a disminuir la capacidad y que la grúa pueda resistir el levantamiento de esas placas”.

La intervención contará con la participación articulada de los equipos de rescate que permanecen en el HUV. El procedimiento será desarrollado bajo criterios técnicos y de seguridad, tanto para los rescatistas como para las personas que eventualmente puedan encontrarse bajo los escombros.

Rechazo a agresiones y llamados durante la emergencia

Investigadores recopilan imágenes del sector para establecer quién lanzó piedras y otros objetos contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en medio de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto - crédito @ColombiaOscura/X

Además de solicitar el fortalecimiento del operativo de rescate, la asociación se refirió a los episodios de violencia registrados durante la atención de la emergencia. La organización expresó su rechazo a las agresiones y a los actos de confrontación ocurridos en medio de las labores institucionales.

El llamado se produce mientras diferentes entidades trabajan para responder a los daños ocasionados en el HUV, una de las infraestructuras hospitalarias afectadas por el movimiento telúrico. En ese contexto, el alcalde Alejandro Eder se reunió con familiares de las personas afectadas, escuchó sus preocupaciones y explicó el proceso que se adelanta en el lugar. El mandatario reiteró que la Administración Distrital permanecerá acompañando directamente la operación.

Esto es un paso muy importante y quise venir aquí personalmente por la dignidad de las víctimas, por la dignidad de sus familiares”, dijo Eder señalando además que las familias requieren información clara y respuestas, y explicó que las decisiones adoptadas en el HUV obedecen a las evaluaciones realizadas por los equipos especializados que permanecen en la zona.

Recursos para recuperar el Hospital Universitario del Valle

El Hospital Universitario del Valle fue declarado en alerta roja hospitalaria por la emergencia causada por el terremoto en Cali - crédito Gobernación del Valle del Cauca
La organización sostuvo que, ante una emergencia de esta magnitud, los esfuerzos institucionales deben concentrarse en el trabajo coordinado, la atención de las víctimas y el desarrollo de las labores de rescate - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La atención de la emergencia también contempla medidas dirigidas a la recuperación de la infraestructura hospitalaria. El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, anunció el desembolso de un crédito por $10.000 millones destinado a atender el daño estructural sufrido por una de las alas del HUV.

El crédito no tendrá tasa de interés incremental. Infivalle indicó que asumirá los puntos de utilidad correspondientes al financiamiento.

A estas medidas se sumó el anuncio realizado el 15 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, tras recorrer las zonas afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca. El mandatario confirmó el compromiso del Gobierno nacional para acelerar la reconstrucción del Hospital Universitario del Valle y avanzar en la reapertura de las camas que quedaron fuera de servicio después de la emergencia.

Entre las medidas anunciadas se encuentra una asignación de $4.386 millones para la dotación de la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

El Gobierno nacional también señaló que trabajará de manera conjunta con la Gobernación del Valle del Cauca para atender la situación del hospital y recuperar su capacidad de prestación de servicios.

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