Claudia Sheinbaum asegura que “una visa no define a una persona”, tras retiro de documento a ‘Andy’ López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el retiro de la visa de 'Andy' López Beltrán. Crédito: Captura de Video

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Este sábado, en Tampico, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, por parte del gobierno de Estados Unidos, al afirmar que “una visa no define a una persona”.

Las declaraciones de la presidenta de México se dieron después de que el propio hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló que perdió el documento migratorio a través de una carta dirigida al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Apela a la soberanía para defender a ‘Andy’

Durante la inauguración del la primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tamaulipas, Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, por lo que minimizó la importancia de una visa americana, ya que en México el pueblo manda.

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Con esas declaraciones, también defendió al López Beltrán, aunque no lo mencionó por su nombre, algo similar a lo que ocurrió con los gobernadores de la 4T en un comunicado, pues apelaron a la soberanía para darle un espaldarazo al hijo del expresidente.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, que en México no hay nadie más que mande que el pueblo de México”, dijo.

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Servidor público de la 4T debe ser honesto

De acuerdo con la primera mandataria, para ser un servidor o funcionario de la “cuarta transformación”, lo más importante es la convicción, la honestidad para gobernar con amor y estár siempre al servicio del pueblo.

“El pueblo de México hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca con esa convicción y lo más importante es que gobierno y pueblo son uno mismo”, añadió.

Américo Villarreal acompaña a Sheinbaum

En el evento, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien también ha enfrentado cuestionamientos por el supuesto retiro de su visa americana, pero insiste en que aún la tiene.

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La presidenta no dijo ninguna mentira, al afirmar que una visa es solo un documento que sirve “para ingresar a otro país”; sin embargo, su administración se ha colgado de ese tema para impulsar una narrativa artificial de la defensa de la soberanía nacional.

Cabe señalar que mientras la morenista hacia su arenga, alguien entre el público grito “¡fuera Trump!“, en referencia al presidente de los Estados de Unidos.

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