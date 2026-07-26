Medio Ambiente

Sequía en los Alpes: agricultores anticipan pérdidas y trasladan el ganado por la falta de agua

El déficit de precipitaciones y el calor extremo obligan a bajar al valle a miles de vacas y anticipan una caída del 20% en las cosechas. Se disparan los costos de producción en el sector agrícola y ganadero, y solicitan la puesta en marcha de programas de ayuda de emergencia

Guardar
Google icon
Una manada de vacas desciende por un camino de tierra. Los campos circundantes están secos y agrietados. Grandes montañas sin nieve se ven al fondo bajo un cielo claro.
Las altas temperaturas y el déficit de lluvias dejan los pastos de montaña en estado crítico y empujan a los productores a mover miles de animales semanas antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región alpina enfrenta una sequía extrema que pone en jaque la supervivencia de animales y la viabilidad de la agricultura. Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones provocan que los pastos muestren un estado crítico, lo que obliga a ganaderos y agricultores a tomar medidas drásticas ante la escasez de agua y alimento. Según informó Euronews, en Suiza y Austria la situación se agrava día tras día, mientras que en Alemania y Francia el panorama resulta igual de preocupante.

Desde el inicio del verano, los efectos de la sequía se reflejan con fuerza en los pastos de alta montaña, donde las vacas, especialmente las de la raza Black Angus, soportan olas de calor inusuales cerca de localidades como Neu-Anspach, próxima a Fráncfort.

PUBLICIDAD

El artículo reportó que muchos ganaderos trasladan su ganado al valle varias semanas antes de lo habitual. Esta decisión implica un incremento de costes, porque recurren a la compra de heno en pleno verano, situación que, según testimonios recogidos por el periódico suizo Tagesanzeiger, resulta insostenible para muchas explotaciones.

Ganaderos bajo presión: menos agua, menos pasto, más estrés animal

Infografía de sequía alpina. Muestra paisaje árido, vacas, sol, suelo agrietado, texto, gráfico de pérdidas de cosecha y costos, helicóptero, agricultores.
El impacto de la sequía en los Alpes se ilustra con datos sobre el ganado afectado, el aumento de costos agrícolas y las previsiones de pérdidas de cosecha en países como Austria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de lluvias en el arco alpino afecta la disponibilidad de agua y la calidad del forraje. Jeanette Jöhl, ganadera suiza entrevistada por Tagesanzeiger, relató: “Estamos ahorrando agua como locos”. Explicó que descendió a sus 120 vacas desde los pastos de altura hasta el valle, una medida inédita para esta época. Otros productores trasladan a las vacas recién paridas, más vulnerables por su mayor demanda de agua y alimento.

PUBLICIDAD

Medios locales explicaron que el calor afecta directamente la salud animal: para las vacas, temperaturas superiores a 16 °C provocan estrés, y para los cerdos el umbral se sitúa en 20 °C. Por este motivo, en muchas granjas suizas y alemanas existen ventiladores y sistemas de aspersión, y el ganado sale al pasto únicamente durante la tarde.

En años anteriores, como 2015 y 2018, las autoridades suizas utilizaron helicópteros para abastecer de agua a los pastos alpinos.

Respuestas políticas y agrícolas: entre la urgencia y la búsqueda de soluciones

Los agricultores austríacos estiman una caída media del 20,4 % en las cosechas por la falta de lluvias (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)
Los agricultores austríacos estiman una caída media del 20,4 % en las cosechas por la falta de lluvias (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

La sequía afecta a Suiza, Alemania, Austria y Francia. En territorio francés, la ola de calor se prolonga y la ausencia de lluvias intensifica la crisis. Las asociaciones de agricultores francesas piden al Gobierno en París la puesta en marcha de programas de ayuda de emergencia, ya que muchas explotaciones recurren a las reservas invernales y compran heno a precios elevados.

“Si el año vuelve a ser así de seco, será realmente grave”, advirtió Tobias Häring, agricultor de la Selva Negra, en declaraciones recogidas por el diario alemán Schwäbische Zeitung.

En Austria, la cámara de agricultura informó que tanto el invierno como la primavera registraron precipitaciones por debajo de la media. Donde existe infraestructura adecuada, el agua se transporta desde el valle hasta los pastos de altura con gran esfuerzo logístico y económico.

Según Franz Waldenberger, presidente de la cámara de agricultura de Alta Austria, las explotaciones adelantan la bajada de ganado, aunque ese proceso implica un desafío organizativo y financiero considerable.

En el cantón de San Gallen y en todo Suiza, responsables políticos plantean soluciones a largo plazo, como la construcción de depósitos de agua en montaña similares a los empleados para cañones de nieve. Bombear agua hacia zonas altas requiere electricidad y hasta el momento no existe un método completamente sostenible.

Cosechas bajo amenaza y presión sobre el mercado ganadero

Suelo agrietado, vegetación seca, cartel de restricciones de agua, torres de agua, tubos de riego, cielo azul.
La ganadera suiza Jeanette Jöhl baja a sus 120 vacas y alerta por la escasez de agua en montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la sequía afecta al sector agrícola. Según una encuesta citada por Euronews, a principios de julio el 92,7% de las explotaciones agrícolas en Austria prevé pérdidas de cosecha debido a la prolongada sequía, mientras solo el 7,3% confía en no tener mermas. Las explotaciones austríacas calculan una reducción promedio del 20,4% en el volumen de las cosechas.

Al mismo tiempo, el alza en los precios de la energía y los fertilizantes, motivada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, añade presión sobre la rentabilidad del sector.

Expertos en climatología advierten que para compensar la falta de precipitaciones registrada desde comienzos de año, durante las próximas semanas deberían registrarse unos 160 litros por metro cuadrado adicionales, equivalentes a más de un mes de lluvias estivales. Las previsiones meteorológicas.

Temas Relacionados

SequíaAlemaniaOla de calorGanaderíaAlpesSuizaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Mundial de los Manglares: las amenazas que enfrentan los guardianes del clima y cómo protegerlos

Cada 26 de julio se destaca la importancia de los bosques costeros que sostienen la biodiversidad, resguardan comunidades y contribuyen a la captura de carbono, mientras enfrentan presiones crecientes por actividades humanas y transformaciones ambientales

Día Mundial de los Manglares: las amenazas que enfrentan los guardianes del clima y cómo protegerlos

Científicos de Hawái descubren que la herramienta global para medir la demanda de aire acondicionado falla al ignorar la humedad

Una investigación publicada en Nature Communications demuestra que la eficiencia de los sistemas de enfriamiento cayó entre un 2% y un 4% por década desde 1971, un deterioro invisible para el indicador tradicional

Científicos de Hawái descubren que la herramienta global para medir la demanda de aire acondicionado falla al ignorar la humedad

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Investigadores internacionales cruzaron datos de 15 modelos climáticos con registros de estaciones meteorológicas en 17 islas tropicales. Cuál es el escenario que podría amenazar la salud y la vida cotidiana de millones de personas

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Descubren que los monos y los niños comparten patrones de intuición geométrica

Un equipo de la Universidad Carnegie Mellon comparó el desempeño de babuinos y macacos con el de preescolares, indígenas Tsimane y estadounidenses, y detectó una tendencia común previa a la escolarización

Descubren que los monos y los niños comparten patrones de intuición geométrica

El Niño podría alcanzar su mayor intensidad en más de un siglo: estiman que 2027 será el año más caluroso

El ciclo que se desarrolla en el Pacífico podría ser el más potente desde que existen registros. Potenciado por el calentamiento global, las proyecciones anticipan un aumento inédito de la temperatura global y riesgos de eventos climáticos extremos

El Niño podría alcanzar su mayor intensidad en más de un siglo: estiman que 2027 será el año más caluroso
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Petro reaccionó a denuncias de corrupción contra Juliana Guerrero y María Fernanda Cabal le respondió: “Pacto de la corrupción por 4 años”

La extraña muerte de Raiza Martínez: lo que dice la necropsia y las últimas revelaciones del caso de La Chocolatita

Apareció el verdadero dueño del carro que se subió por un puente peatonal en Bogotá y lanzó ácido comentario contra el alcalde Galán: “Me limpio el c...”

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

INFOBAE AMÉRICA

Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de una aldea en el sureste de Ucrania, en la región de Donetsk

Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de una aldea en el sureste de Ucrania, en la región de Donetsk

Dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA regresaron a la Tierra tras ocho meses en órbita

Violento ataque armado deja siete muertos y dos heridos en Guatemala

Presidente panameño coloca la constituyente entre sus prioridades para 2027

Honduras: Fiscalía niega intervención de la ATIC en caso de Angie Peña y anuncia que exviceministra Julissa Villanueva será citada

ENTRETENIMIENTO

Un actor en bicicleta, una llamada de último minuto y un papel en DC: cómo Tom Rhys Harries se convirtió en Clayface

Un actor en bicicleta, una llamada de último minuto y un papel en DC: cómo Tom Rhys Harries se convirtió en Clayface

“Black Panther″ tendrá una tercera película con un nuevo protagonista

Jennifer Garner cuenta la extraña relación que formó con el paparazi que la siguió durante más de 20 años

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”

El verdadero origen de Star Wars: George Lucas quería algo muy distinto a la ciencia ficción