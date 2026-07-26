Sequía en los Alpes: agricultores anticipan pérdidas y trasladan el ganado por la falta de agua

Las altas temperaturas y el déficit de lluvias dejan los pastos de montaña en estado crítico y empujan a los productores a mover miles de animales semanas antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región alpina enfrenta una sequía extrema que pone en jaque la supervivencia de animales y la viabilidad de la agricultura. Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones provocan que los pastos muestren un estado crítico, lo que obliga a ganaderos y agricultores a tomar medidas drásticas ante la escasez de agua y alimento. Según informó Euronews, en Suiza y Austria la situación se agrava día tras día, mientras que en Alemania y Francia el panorama resulta igual de preocupante.

Desde el inicio del verano, los efectos de la sequía se reflejan con fuerza en los pastos de alta montaña, donde las vacas, especialmente las de la raza Black Angus, soportan olas de calor inusuales cerca de localidades como Neu-Anspach, próxima a Fráncfort.

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El artículo reportó que muchos ganaderos trasladan su ganado al valle varias semanas antes de lo habitual. Esta decisión implica un incremento de costes, porque recurren a la compra de heno en pleno verano, situación que, según testimonios recogidos por el periódico suizo Tagesanzeiger, resulta insostenible para muchas explotaciones.

Ganaderos bajo presión: menos agua, menos pasto, más estrés animal

El impacto de la sequía en los Alpes se ilustra con datos sobre el ganado afectado, el aumento de costos agrícolas y las previsiones de pérdidas de cosecha en países como Austria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de lluvias en el arco alpino afecta la disponibilidad de agua y la calidad del forraje. Jeanette Jöhl, ganadera suiza entrevistada por Tagesanzeiger, relató: “Estamos ahorrando agua como locos”. Explicó que descendió a sus 120 vacas desde los pastos de altura hasta el valle, una medida inédita para esta época. Otros productores trasladan a las vacas recién paridas, más vulnerables por su mayor demanda de agua y alimento.

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Medios locales explicaron que el calor afecta directamente la salud animal: para las vacas, temperaturas superiores a 16 °C provocan estrés, y para los cerdos el umbral se sitúa en 20 °C. Por este motivo, en muchas granjas suizas y alemanas existen ventiladores y sistemas de aspersión, y el ganado sale al pasto únicamente durante la tarde.

En años anteriores, como 2015 y 2018, las autoridades suizas utilizaron helicópteros para abastecer de agua a los pastos alpinos.

Respuestas políticas y agrícolas: entre la urgencia y la búsqueda de soluciones

Los agricultores austríacos estiman una caída media del 20,4 % en las cosechas por la falta de lluvias (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

La sequía afecta a Suiza, Alemania, Austria y Francia. En territorio francés, la ola de calor se prolonga y la ausencia de lluvias intensifica la crisis. Las asociaciones de agricultores francesas piden al Gobierno en París la puesta en marcha de programas de ayuda de emergencia, ya que muchas explotaciones recurren a las reservas invernales y compran heno a precios elevados.

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“Si el año vuelve a ser así de seco, será realmente grave”, advirtió Tobias Häring, agricultor de la Selva Negra, en declaraciones recogidas por el diario alemán Schwäbische Zeitung.

En Austria, la cámara de agricultura informó que tanto el invierno como la primavera registraron precipitaciones por debajo de la media. Donde existe infraestructura adecuada, el agua se transporta desde el valle hasta los pastos de altura con gran esfuerzo logístico y económico.

Según Franz Waldenberger, presidente de la cámara de agricultura de Alta Austria, las explotaciones adelantan la bajada de ganado, aunque ese proceso implica un desafío organizativo y financiero considerable.

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En el cantón de San Gallen y en todo Suiza, responsables políticos plantean soluciones a largo plazo, como la construcción de depósitos de agua en montaña similares a los empleados para cañones de nieve. Bombear agua hacia zonas altas requiere electricidad y hasta el momento no existe un método completamente sostenible.

Cosechas bajo amenaza y presión sobre el mercado ganadero

La ganadera suiza Jeanette Jöhl baja a sus 120 vacas y alerta por la escasez de agua en montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la sequía afecta al sector agrícola. Según una encuesta citada por Euronews, a principios de julio el 92,7% de las explotaciones agrícolas en Austria prevé pérdidas de cosecha debido a la prolongada sequía, mientras solo el 7,3% confía en no tener mermas. Las explotaciones austríacas calculan una reducción promedio del 20,4% en el volumen de las cosechas.

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Al mismo tiempo, el alza en los precios de la energía y los fertilizantes, motivada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, añade presión sobre la rentabilidad del sector.

Expertos en climatología advierten que para compensar la falta de precipitaciones registrada desde comienzos de año, durante las próximas semanas deberían registrarse unos 160 litros por metro cuadrado adicionales, equivalentes a más de un mes de lluvias estivales. Las previsiones meteorológicas.