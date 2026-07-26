Colombia

Petro reaccionó a denuncias de corrupción contra Juliana Guerrero y María Fernanda Cabal le respondió: “Pacto de la corrupción por 4 años”

La excongresista del Centro Democrático aseguró que el presidente saliente de Colombia estaría “relativizando” las pruebas que involucran a Juliana Guerrero en presunto entramado de corrupción

Guardar
Google icon
Gustavo Petro y María Fernanda Cabal - crédito Presidencia/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
La respuesta de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, comentó sobre la reciente controversia que involucra a Julian Guerrero tras la difusión de pruebas como testimonios, conversaciones, grabaciones, pasajes de avión y transferencias bancarias relacionadas con un presunto sistema de cobros a empresarios a cambio de gestiones para obtener contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

El mandatario colombiano pidió que las pruebas sean entregadas a las autoridades y señaló que, en caso de que la investigación avance, podrían estar, supuestamente, involucrados “abelardistas”.

“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ”empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía (sic)“, escribió en X.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado afirmó que las pruebas contra la exfuncionaria del Gobierno deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió que las pruebas sean entregadas a las autoridades y señaló que, en caso de que la investigación avance, podrían estar, supuestamente, involucrados “abelardistas” - crédito @petrogustavo/X

Por este motivo, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le respondió al jefe de Estado en la misma red social.

María Fernanda Cabal afirmó que Gustavo Petro está restando importancia a los chats revelados por Semana, en los que aparecen como protagonistas Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, quienes supuestamente estarían cobrando coimas dentro del Gobierno.

La excongresista señaló en su publicación que, supuestamente, existió un pacto de corrupción en el Gobierno encabezado, según María Fernanda Cabal, por Gustavo Petro.

“Petro relativizando la gravedad de los chats de las hermanas Guerrero donde según se puede ver en la denuncia de Revista Semana cobraran coimas a cambio de contratos con su gobierno. El pacto de la corrupción por 4 años con Petro a la cabeza (sic)“, aseveró la exsenadora María Fernanda Cabal.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal señaló en su publicación que, supuestamente, existió un pacto de corrupción en el Gobierno encabezado, según la excongresista, por Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Detalles de la investigación

Los elementos recabados por la revista Semana incluyen declaraciones, registros de chat, audios, pasajes aéreos y comprobantes de transferencias. Todo esto documenta un presunto sistema de cobros a empresarios a cambio de gestiones que permitirían acceder a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese supuesto entramado, se señala la participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

Según la publicación, estos hechos habrían ocurrido entre la segunda mitad de 2024 y marzo de 2025. Se menciona la existencia de un tarifario: un pago de un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y un porcentaje del diez por ciento sobre el valor de cada proyecto adjudicado. Las conversaciones atribuyen a Juliana Guerrero el contacto con el Gobierno. Por su parte, Verónica mantenía la relación con los empresarios junto a David Trespalacios, un joven de Barranquilla allegado a la familia, quien era receptor de los fondos.

Tres personas implicadas se acercaron a la revista para exponer el caso. Dos empresarios relataron que les ofrecieron proyectos relacionados con cámaras de seguridad, un acueducto en Cesar y programas de mejoramiento de vivienda, además de encuentros con autoridades locales y funcionarios.

Uno de estos empresarios, bajo reserva, afirmó: “se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Agregó que, si Aguachica recibía obras por seis mil millones, las hermanas recibirían sesenta millones.

En cuanto al acueducto en Cesar, las pruebas ubican a Verónica Guerrero como intermediaria con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Se documentan dos pasajes aéreos adquiridos por empresarios para su traslado a Aguachica y regreso a Bogotá en diciembre de 2024.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Juliana Guerrero asumía las gestiones ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación con los empresarios - crédito @jguerrero112/Instagram

Posteriormente, Verónica comunicó por WhatsApp: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Después de ese mensaje, comenzó la entrega del anticipo.

Otras conversaciones aluden a gestiones pendientes y obstáculos en la liberación de recursos, y mencionan reuniones con alcaldes y funcionarios. Diferencias entre las partes modificaron la manera en que se entregaba el dinero, pasando a transferencias directas a cuentas personales. Un empresario reportó una consignación de cinco millones a Juliana Guerrero, mientras los registros muestran pagos por montos diversos y la instrucción para distribuir sumas entre los involucrados quedó consignada en mensajes digitales.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroMaría Fernanda CabalGustavo PetroHermanas GuerreroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atentado con explosivo en Popayán, Cauca, cerca de una planta de Postobón: se encontraron panfletos del ELN

Según el reporte de las autoridades, el estallido no dejó lesionados, y las afectaciones se concentraron en pérdidas materiales

Atentado con explosivo en Popayán, Cauca, cerca de una planta de Postobón: se encontraron panfletos del ELN

Creador de contenido dio tips para no ser robado en Transmilenio: “Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente”

Ahora, según las recomendaciones del video, las medidas tradicionales de cuidado resultan insuficientes. Es necesario fortalecer la seguridad mediante soluciones más ingeniosas y adaptadas a las nuevas modalidades

Creador de contenido dio tips para no ser robado en Transmilenio: “Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente”

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: estas son las 16 curules que el nuevo Gobierno debe ‘conquistar’ para tener mayorías en el Congreso

Tras la derrota en la elección del presidente del Senado, De la Espriella debe convencer a los indecisos para reforzar su fuerza legislativa

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: estas son las 16 curules que el nuevo Gobierno debe ‘conquistar’ para tener mayorías en el Congreso

Mataron a líder comunal en Norte de Santander, es el dirigente 86 asesinado en 2026

Esteban de Jesús Cárdenas García fue interceptado y baleado cuando se dirigía al corregimiento La Gabarra; la Defensoría había alertado sobre el peligro en la región

Mataron a líder comunal en Norte de Santander, es el dirigente 86 asesinado en 2026

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: la carrera llega a París para coronar a Tadej Pogacar como campeón por quinta vez

De los cinco ciclistas colombianos que iniciaron la carrera, dos sufrieron caídas con fuertes golpes y fracturas. Egan Bernal será el mejor colombiano de la clasificación general

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: la carrera llega a París para coronar a Tadej Pogacar como campeón por quinta vez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Miss Universe Colombia abrió inscripciones y habría tomado importante decisión en materia de gastos

Laura Rodríguez y Rafael Zea andarían en ‘Dulce Pecado’: esto dicen los rumores

Claudia Bahamón repasó los golpes que se llevó en ‘MasterChef Celebrity’: “Trataré de llegar completa hasta la final”

Deportes

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: la carrera llega a París para coronar a Tadej Pogacar como campeón por quinta vez

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: la carrera llega a París para coronar a Tadej Pogacar como campeón por quinta vez

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y agenda de hoy, 26 de julio

Junior de Barranquilla empezó mal la defensa del bicampeonato en Liga BetPlay: Tolima lo superó por 2-1 en Ibagué

Carlos Antonio Vélez felicitó a Jhon Jáder Durán, pero sin opción en la selección Colombia: “No es del club de amigos”

Millonarios decepcionó en el debut de la Liga BetPlay: cayó sobre el final ante el Bucaramanga por 1-0 en El Campín