Medio Ambiente

Día Mundial de los Manglares: las amenazas que enfrentan los guardianes del clima y cómo protegerlos

Cada 26 de julio se destaca la importancia de los bosques costeros que sostienen la biodiversidad, resguardan comunidades y contribuyen a la captura de carbono, mientras enfrentan presiones crecientes por actividades humanas y transformaciones ambientales

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La UNESCO estableció en 2015 el Día Mundial de los Manglares, impulsando la conservación y restauración en zonas costeras de más de 120 países (REUTERS/Gabriella N. Baez)
La UNESCO estableció en 2015 el Día Mundial de los Manglares, impulsando la conservación y restauración en zonas costeras de más de 120 países (REUTERS/Gabriella N. Baez)

El Día Mundial de los Manglares se celebra cada 26 de julio con el objetivo de sensibilizar sobre el valor ecológico, social y económico de estos ecosistemas, así como sobre los graves desafíos que enfrentan en todo el mundo. Esta fecha, establecida por la UNESCO en 2015, impulsa la reflexión sobre la importancia de conservar y restaurar estos bosques, que se extienden en las zonas costeras de más de 120 países y sirven de puente entre la tierra y el mar.

Los manglares cumplen una gama amplia de funciones: actúan como barreras naturales contra tormentas, albergan una biodiversidad única y contribuyen de forma significativa a la mitigación del cambio climático mediante el almacenamiento de carbono. Diversas organizaciones internacionales reconocen su papel central y promueven su protección y restauración en el marco de iniciativas globales y locales.

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El valor ecológico y social de los manglares

Los manglares son ecosistemas formados por árboles y arbustos adaptados a vivir en zonas costeras donde el agua dulce y salada se mezclan. Estos bosques se desarrollan en suelos fangosos y salinos, soportan mareas y presentan raíces aéreas que les permiten absorber oxígeno.

Los manglares actúan como barreras naturales contra tormentas, ayudan a mitigar el cambio climático y almacenan carbono de forma significativa (Pierre Yves Pascal/U.S. Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory/Handout via REUTERS)
Los manglares actúan como barreras naturales contra tormentas, ayudan a mitigar el cambio climático y almacenan carbono de forma significativa (Pierre Yves Pascal/U.S. Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory/Handout via REUTERS)

Constituyen ecosistemas de esperanza que conectan tierra, agua dulce y mar. Estos bosques cubren cerca de 15 millones de hectáreas a nivel mundial y albergan una enorme diversidad biológica. Más de 1.533 especies diferentes, entre animales y plantas, dependen de los manglares para sobrevivir, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Además, estos humedales sirven como viveros para peces y crustáceos, refugio para especies amenazadas y fuente de alimento para mamíferos, aves, reptiles e insectos.

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En Madagascar, por ejemplo, los manglares cubren 236.400 hectáreas, lo que representa el 2% de los bosques de manglar del planeta. Estos ecosistemas producen entre 2,5 y 3,9 toneladas de cangrejos por kilómetro cuadrado al año y sostienen la economía y el bienestar de muchas comunidades locales. Junto a los arrecifes de coral, hacen de la costa oeste de esta isla una de las regiones más productivas.

Manglares como aliados frente al cambio climático y la seguridad alimentaria

Los suelos de los manglares funcionan como sumideros de carbono altamente eficientes, capaces de almacenar hasta 21.000 millones de toneladas de CO2, según Global Mangrove Alliance. Estos bosques capturan y retienen sedimentos ricos en carbono en sus suelos fangosos, lo que ayuda a mitigar el cambio climático y a reducir la concentración de gases de efecto invernadero.

Además, desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la protección costera. Según el PNUMA, aproximadamente 2.400 millones de personas viven a menos de 100 km de una costa, y muchas de ellas dependen de los manglares para obtener alimentos, leña, materiales de construcción y protección contra tormentas. Los manglares también filtran el agua, mejoran la calidad de los ecosistemas marinos adyacentes y reducen la erosión y los daños por ciclones.

Diversas organizaciones internacionales promueven la protección y restauración de los manglares a través de iniciativas globales y locales (REUTERS/Amr Alfiky)
Diversas organizaciones internacionales promueven la protección y restauración de los manglares a través de iniciativas globales y locales (REUTERS/Amr Alfiky)

Las comunidades costeras encuentran en los manglares oportunidades de subsistencia sostenibles, como la pesca, la recolección de mariscos y la apicultura. La protección contra tormentas es especialmente notable: una franja de 500 metros de manglar puede reducir la altura de las olas entre un 50 y un 99%, de acuerdo con datos de la UNESCO. También sostienen actividades turísticas y pesqueras, al servir de viveros para especies de alto valor comercial.

Desafíos y soluciones para la conservación de los manglares

A pesar de su valor, los manglares enfrentan amenazas considerables. Estos ecosistemas desaparecen tres a cinco veces más rápido que los bosques terrestres, con pérdidas globales que redujeron su cobertura a la mitad en los últimos 40 años. Las causas principales incluyen el avance de la agricultura y la acuicultura, el desarrollo costero, la contaminación y el cambio climático, como señala UNEP. El cultivo de camarón fue responsable de al menos el 35% de la pérdida global de manglares.

El riesgo de extinción avanza para el 15% de las especies vinculadas a los manglares. Según PNUMA, el 44% de estas especies incrementa su riesgo de desaparecer, y en los casos ya amenazados, el 89% ve agravada su situación. Además, el aumento del nivel del mar limita la capacidad de adaptación de los manglares.

Los manglares son ecosistemas de árboles y arbustos adaptados a zonas costeras donde el agua dulce y salada se mezclan, soportan mareas y suelos salinos (REUTERS/Ricardo Moraes)
Los manglares son ecosistemas de árboles y arbustos adaptados a zonas costeras donde el agua dulce y salada se mezclan, soportan mareas y suelos salinos (REUTERS/Ricardo Moraes)

Sin embargo, existen buenas noticias. Los índices de pérdida se redujeron un 44% entre 2000 y 2020, según la Global Mangrove Alliance. El 42% de los manglares remanentes cuenta con protección formal. Proyectos como el “Mangroves for Communities and Climate” del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la iniciativa MangRes de UNESCO, en América Latina y el Caribe, buscan restaurar y conservar estos ecosistemas mediante la colaboración entre comunidades, gobiernos y organizaciones internacionales.

El conocimiento ecológico local se convierte en una herramienta vital para la restauración y manejo sostenible con impacto a largo plazo. El enfoque en soluciones basadas en la naturaleza y la integración de la ciencia con el saber tradicional, refuerzan las posibilidades de éxito frente a los desafíos globales.

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