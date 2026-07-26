Colombia

Apareció el verdadero dueño del carro que se subió por un puente peatonal en Bogotá y lanzó ácido comentario contra el alcalde Galán: “Me limpio el c...”

Edward Fabián Figueredo Corredor, identificado como el propietario del vehículo, señaló que, al momento de la infracción, no era el que estaba conduciendo; no obstante, enfatizó en que no revelará la identidad de la persona en cuestión

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En sus redes sociales, el polémico dueño del carro que intentó subir por un puente peatonal en Bogotá, muestra una actitud desafiante hacia las autoridades locales - crédito Captura de Video Instagram

El polémico video de un vehículo particular de marca Chevrolet Spark de color azul que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá sigue causando varias reacciones en Colombia.

Tras conocerse que el propietario oficial del carro es Brayan Bernal Muñoz, él mismo ha manifestado que el automotor fue vendido hace unos cuatro meses, pero que el traspaso no se había efectuado a total cabalidad, por lo que los comparendos por la conducta irresponsable había quedado a su nombre.

No obstante, él reveló el nombre del actual conductor del vehículo particular. “Se lo vendí a un señor que se llama Edwar Figueredo, quien me pagó el 80% y no hicimos el traspaso porque me quedó debiendo el 20% restante”, declaró en diálogo con El Tiempo.

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Aunque las autoridades están tras la búsqueda de este sujeto por la capital colombiana, se conoció un video en donde este hombre estaría recorriendo las principales vías de la ciudad sin ninguna preocupación.

El video de un Chevrolet Spark azul que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá abrió una investigación oficial por poner en riesgo a peatones y ciclistas - crédito Captura de Video Instagram
El video de un Chevrolet Spark azul que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá abrió una investigación oficial por poner en riesgo a peatones y ciclistas - crédito Captura de Video Instagram

En el filme publicado en su perfil de la red social Instagram, Figueredo aparece conduciendo por la Calle 26 (centro de Bogotá) y menciona que la fuerza pública no podrá ubicarlo debido a que, según él, cuenta con varios vehículos con los que podrá evitarlos en sus trayectos por Bogotá.

“Por cielo y tierra. O sea, les va a quedar muy difícil. Me mantengo andando como en dos o tres carros. Y son unos ineptos, al igual que con sus fotomultas de mierda, pretendiendo multar a la gente”, dijo el polémico conductor en el video difundido por la cuenta @bogota24.7.

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Durante su trayecto por el centro de la capital colombiana, nota que hay un retén de agentes de movilidad, por lo que aprovechó para, en modo burlesco, saludarlos y seguir de largo. “Primero tienen que, obviamente, como lo dice la ley, identificar plenamente al conductor, al infractor. Tarea que no han hecho (...) Allá están. [hace gesto con la mano] Hasta luego [risas]”, manifestó.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió colaboración para identificar al responsable del hecho crédito @GAquinteroA/X/Captura video
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió colaboración para identificar al responsable del hecho crédito @GAquinteroA/X/Captura video

Posteriormente, dirigió sus cuestionamientos hacia el alcalde Carlos Fernando Galán y a la secretaría de movilidad que han repudiado el comportamiento de este sujeto por el episodio del puente peatonal.

Entonces, me limpio el culo con estos hijos de puta de movilidad y su alcalde de mierda. Manada de ratas, hijos de puta (sic). Vayan, pónganse a averiguar a ver si dan con el paradero del verdadero conductor”, comentó.

Por último, reiteró que él no era el conductor que habría intentado subir al puente peatonal y negó que haya recibido un comparendo por la polémica acción, aunque no descartó su desobediencia en pagar la infracción mencionada.

Yo apenas estaba grabando y pues igual si me pusieron el comparendo ese que vi por ahí que me apareció, que igual tengo una cantidad de fotomultas que jamás les voy a pagar. [risas] Ahí las tengo, pero no demoran en cumplir la caducidad y pues ya, bajamos el sistema. Entonces, ahí nos vemos”, concluyó.

Esa negativa contrasta con el llamado del alcalde Carlos Fernando Galán, que pidió colaboración ciudadana para identificar al conductor. Galán sostuvo que el responsable ocultó las placas para evitar sanciones adicionales.

Tras la difusión de videos y fotos en redes sociales, la Secretaría de Movilidad solicitó a la ciudadanía aportar datos del automotor y de quien lo manejaba, y advirtió que habrá sanciones - crédito Carlos Fernando Galán

Según la Secretaría de Movilidad, el vehículo también acumula deudas superiores a cuatro millones de pesos por multas asociadas a desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil.

El comparendo más reciente registrado sobre ese Spark azul, con placas ZIX013, data del 7 de junio y corresponde a una invasión del carril exclusivo de TransMilenio.

Por su parte, la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, explicó a El Tiempo que el conductor y el dueño del vehículo podrían enfrentar sanciones por invadir espacio público y poner en riesgo a los peatones. La funcionaria señaló que la entidad también investiga un posible desacato a la autoridad.

“Se le puede cancelar, por ejemplo, la licencia. Estamos en proceso de investigación para implementar las acciones efectivamente, pero, sin duda, rechazamos totalmente estas conductas en la vía”, detalló la funcionaria.

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