Analdex detalló por qué Estados Unidos fijó un arancel adicional del 12,5% a productos que sean importados a ese país desde Colombia

Colombia tendrá un arancel adicional del 12,5% para sus exportaciones a Estados Unidos desde el 24 de julio de 2026 - crédito Ministerio de Transporte

Colombia deberá asumir un arancel adicional de 12,5% para sus exportaciones a Estados Unidos, una medida que reemplaza el recargo temporal del 10% y que, según explicó Analdex, deja al país en desventaja frente a competidores que accedieron a una tarifa más baja.

Según una comunicación del gremio que agrupa a las empresas de comercio exterior, los dos recargos no se acumulan.

Para los productos colombianos cubiertos por la medida, el arancel adicional pasa del 10% al 12,5%, lo que equivale a un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al esquema vigente desde febrero de 2026.

El nuevo recargo se suma al arancel que ya pague cada producto

Analdex advirtió que Colombia queda en desventaja frente a competidores como Argentina, Canadá, Ecuador, México e India, que accedieron a una tarifa del 10%. - crédito @AnaldexColombia/X

Analdex advirtió que el 12,5% sí se adiciona al arancel ordinario o preferencial aplicable a cada mercancía. Eso significa que un producto que entre con arancel de 0% bajo el acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos deberá pagar de todos modos el recargo adicional del 12,5%.

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La razón de la decisión, explicó el gremio, está en las investigaciones abiertas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos. Esas actuaciones están relacionadas con la falta de medidas para prohibir y controlar la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

De acuerdo con la Ustr (The Office of the U.S. Trade Representative) o en español Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Colombia no ha adoptado ni aplicado de manera efectiva una prohibición para impedir esa situación.

La evaluación no sostiene que las exportaciones colombianas sean elaboradas con trabajo forzoso, sino que cuestiona las medidas que el país aplica frente a bienes que importa desde terceros mercados.

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“La decisión no afirma que las exportaciones colombianas sean producidas mediante trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido a las medidas que Colombia aplica frente a las mercancías que importa desde terceros países”, señalaron desde Analdex.

La USTR dispuso que el nuevo arancel a Colombia regirá para mercancías ingresadas para consumo o retiradas de depósito desde las 12:01 a. m. del 24 de julio de 2026 - crédito Alex Brandon/AP

La Ustr también advirtió que preparar o publicar un proyecto normativo no basta por sí solo para acceder a la tarifa reducida. El organismo exige la adopción y aplicación efectiva de la medida.

El gremio precisó que no estarán sujetas al nuevo arancel las mercancías que hayan sido cargadas en puerto y estuvieran en tránsito en su modalidad final antes de las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este, siempre que ingresen para consumo antes de las 12:01 a. m. del 28 de julio de 2026.

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Según la comunicación, Colombia queda en desventaja frente a competidores como Argentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka.

Presidenta de AmCham afirmó que una gestión distinta pudo evitar la subida del arancel para Colombia

María Claudia Lacouture afirmó que el aumento de aranceles a Colombia pudo evitarse y que una gestión distinta habría permitido sostener la tarifa previa del 10% - crédito @AmChamCol/X

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, señaló que el incremento del arancel aplicado por Estados Unidos al 12,5% sobre un segmento de las exportaciones de Colombia pudo haberse eludido.

La funcionaria afirmó que, mediante una administración diferente de la situación, habría sido viable asegurar la permanencia de la tasa anterior en un 10%. Esta modificación en la política arancelaria generó una intensificación de las presiones comerciales sobre rubros estratégicos del país, afectando directamente a los productores de alimentos procesados, textiles y flores.

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Según dijo Lacouture a La FM, entre el 68% y el 73% de la canasta exportadora colombiana sigue exenta y entra con 0% de arancel, por lo que la medida no afecta a toda la oferta que Colombia vende al mercado estadounidense. La dirigente recomendó a los exportadores revisar los anexos de la sección 301 para confirmar si cada producto quedó gravado o permanece dentro de las excepciones.

El aumento recae sobre un grupo específico de bienes. La presidenta de AmCham mencionó flores, algunas confecciones y textiles, confiterías, chocolates terminados, alimentos procesados que no estén incluidos en las excepciones, cosméticos, productos para el cuidado personal, manufacturas de plástico y algunos equipos eléctricos y transformadores.

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Cuando se le consultó sobre si el incremento era evitable, Lacouture respondió: “Así es”. Además, explicó que desde la Cámara Colombo Americana hicieron gestiones y presentaron argumentos ante Estados Unidos para que Colombia no fuera incluida en la suba.

La dirigente afirmó que “solamente fuimos dos los que presentamos estas argumentaciones” y cuestionó la actuación del Gobierno de Gustavo Petro al señalar que su propuesta “terminó en propuesta, no en acciones concretas”. En su evaluación, sí había margen para desarrollar un proceso que hubiera mantenido el arancel en el 10%, aunque no garantizara la eliminación completa de la medida.

Lo resumió así durante la entrevista: “De pronto no nos hubieran quitado los aranceles, pero por lo menos nos hubieran mantenido en el 10% arancel”. Esa diferencia, planteó, adquiere peso en sectores altamente dependientes del mercado estadounidense.

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