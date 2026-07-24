Asesinato de alcalde de Temoac pudo estar relacionado con ajuste de cuentas entre grupos delictivos, informa Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer detalles sobre la investigación en torno al asesinato del alcalde de Temoac. (Crédito: Presidencia)

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos que fue asesinado el pasado miércoles 22 de julio por la mañana al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal, era investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa matutina de este viernes, que se llevó a cabo desde el estado de Morelos.

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Harfuch lamentó el asesinato de Lavín Morelos y expresó su solidaridad con los familiares del alcalde, sus seres queridos y los habitantes del municipio.

Dijo que las instituciones del Gabinete de Seguridad establecieron una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos, para contribuir al esclarecimiento de los hechos, y detener a los responsables.

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Autoridades locales, señaló, aseguraron las oficinas del Gobierno Muncipal de Temoac para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación.

Valentín Lavín Romero presuntamente tenía nexos con grupos delictivos de Morelos. Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Las instituciones estatales y federales continuan desarrollando trabajos de inteligencia e investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a cada uno de los responsables.

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“Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, conocidas como Los paricio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos”, dijo el titular de la SSPC.

Expuso que dentro de estas líneas de investigación, se analizaban la detención de su suegra, Andrea N, alias La Patrona, que se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona.

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Dichos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. Su suegro, dijo, también fue detenido. Informó que él ya había recibido una agresión el pasado mes de enero, momento en el que ya se encontraba bajo investigación.

Principales líneas de investigación del asesinato del Presidente Municipal

Ante la pregunta de un periodista, Harfuch dijo que la investigación en trono al asesinato de Lavín, está relacionado con las células delictivas Los Aparicio y Los Huazulco. Dio el antecedente de su suegra, Andrea Angelina N, quien fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, y fue identificada por la Fiscalía como una de las líderes operativas de este grupo delictivo.

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El alcalde fue asesinado el pasado miércoles. Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

“Tenía rivalidad con otros grupos delictivos, que es una de las líneas de investigación sobre el homicidio. Es importante mencionar también otra línea de investigación que había por el alcalde, el 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas, de esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al ex alcalde por su autoridad intelectual sobre su posible participación”.

Dijo que también se le relacionó con otro homicidio, el de un hombre llamado Félix Ovielo Campo, quien, expuso, recibió amenazas por parte de la familia de Lavín.

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El alcalde asesinado recibió una agresión el pasado 31 de enero, que fue el primer ataque armado registrado en su contra.

También hay otra serie de eventos violentos contra él y su familia y la principal línea de investigación es una rivalidad delincuencial entre su célula delictiva y otra célula.

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Asesinato de Valentín Lavín Romero

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, fue asesinado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles 22 de julio.

TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. Ante estos hechos la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin obtener resultados positivos. El pasado 31 de enero el alcalde había sido atacado a balazos cuando se trasladaba en su camioneta, sobreviviendo en esa fecha. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Fue la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos la que informó la agresión cometida en contra del alcalde, así como el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en municipios aledaños.

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De acuerdo con reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en el centro. Un grupo de sujetos armados lo interceptaron y le dispararon para luego huir del lugar.

Lavín Romero quedó herido derivado de la agresión, por lo que elementos de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención médica, sin embargo, falleció.