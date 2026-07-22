Medio Ambiente

Montgomery Reef: el singular arrecife australiano que emerge y desaparece cada día por el efecto de las mareas extremas

Un informe de Smithsonian Magazine explicó cómo funciona este ecosistema, qué especies viven en sus aguas y el papel de las comunidades indígenas en la conservación

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Montgomery Reef
El arrecife Montgomery, emerge cada día frente a Australia Occidental por el efecto de las mareas de Kimberley (Grosby)

Durante unas pocas horas cada día, una extensa plataforma rocosa cubierta por algas coralinas emerge sobre la superficie del océano frente a la costa de Australia Occidental.

Luego, con el regreso de la marea, vuelve a quedar completamente sumergida, en un ciclo que se repite diariamente y convierte al arrecife Montgomery, también llamado Yowjab por los pueblos indígenas, en uno de los paisajes naturales más singulares del planeta.

Este fenómeno ocurre en la región de Kimberley, una de las zonas más aisladas del país, donde las mareas pueden variar hasta 11 metros de altura. Esa amplitud hace que el arrecife emerja durante dos o tres horas al día antes de quedar nuevamente cubierto por el océano.

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De acuerdo con un informe de Smithsonian Magazine, esta dinámica no solo crea un espectáculo poco frecuente, sino que también sostiene un ecosistema adaptado a condiciones extremas y posee un profundo valor cultural para las comunidades aborígenes que administran el área.

Un arrecife que emerge gracias a las mareas

Con una extensión de más de 40.000 hectáreas, Yowjab es considerado el arrecife costero más grande del mundo. Está ubicado a unos 1.200 kilómetros al norte de Perth y a unos 20 kilómetros del continente, dentro del archipiélago Buccaneer.

Montgomery Reef
Las mareas de hasta 11 metros dejan visible al arrecife Montgomery entre dos y tres horas antes de que vuelva a quedar sumergido (Grosby)

Según explicó Zoe Richards, bióloga especializada en corales de la Universidad de Curtin, el arrecife constituye uno de los sistemas de arrecifes más extraordinarios de la Tierra. Durante la marea baja puede elevarse hasta ocho metros sobre el nivel del mar, una característica excepcional entre este tipo de formaciones.

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Cuando el agua retrocede, el líquido retenido sobre la superficie del arrecife cae por los bordes formando cascadas naturales, un fenómeno poco habitual en ambientes coralinos.

Fauna adaptada a condiciones extremas

La aparición temporal del arrecife modifica por completo el comportamiento de numerosas especies marinas. En sus aguas viven cocodrilos, dugongos, delfines jorobados, tiburones de punta negra y tortugas verdes, además de una gran diversidad de peces e invertebrados.

Un dugongo gris nada sobre un lecho de pastos marinos verdes. Alrededor, varios peces amarillos con rayas negras y, al fondo, coral y agua azul clara.
En el arrecife Montgomery habitan cocodrilos, dugongos, delfines jorobados, tiburones de punta negra y tortugas verdes adaptados a condiciones extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Richards explicó a Smithsonian Magazine que “Yowjab se forma principalmente por algas coralinas, que crean pequeñas crestas alrededor del borde del arrecife y atrapan el agua cuando baja la marea“.

Además, destacó que ”durante la bajamar, la superficie del arrecife se transforma en un laberinto de pozas poco profundas donde sobreviven corales, peces de arrecife, tortugas y otras especies marinas“.

La especialista también señaló que los animales más grandes, como los dugongos y los tiburones, se retiran a canales más profundos y aguas circundantes, esperando hasta cuatro horas a que la marea suba para reconectarlos con las zonas de alimentación productivas que se extienden por la superficie del arrecife.

Una tortuga marina nada en aguas claras sobre formaciones rocosas y corales a lo largo de una costa de arrecife rocoso con cielo azul.
Durante la marea baja, los corales y las tortugas marinas permanecen en pozas poco profundas que se forman sobre la superficie del arrecife (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Claire Ross, investigadora del Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones de Australia Occidental, indicó que muchas especies desarrollaron mecanismos para soportar la exposición al aire, el calor intenso y las variaciones de temperatura durante las horas en que el arrecife permanece descubierto.

Un paisaje con importancia cultural

Además de su riqueza natural, Yowjab forma parte del territorio tradicional del pueblo Dambeemangaddee, cuyos ancestros ocuparon esta zona durante aproximadamente 56.000 años.

Actualmente, el arrecife integra el parque marino Lalang-gaddam, administrado de manera conjunta por el gobierno de Australia Occidental y los propietarios tradicionales.

En este modelo de gestión, los guardaparques indígenas participan en el monitoreo de la biodiversidad, el control de la contaminación, la conservación de sitios culturales y la difusión del patrimonio local entre los visitantes.

Montgomery Reef
Yowjab integra el parque marino Lalang-gaddam y su gestión conjunta incluye a guardaparques indígenas del pueblo Dambeemangaddee (Grosby)

Neil Maru, integrante del pueblo Dambeemangaddee explicó a Smithsonian Magazine que “es muy importante; somos gente de mar, y Yowjab es una parte fundamental de la cultura Worrora“.

El origen del mito de los gigantes

El arrecife también ocupa un lugar central en las tradiciones del Tiempo del Sueño, un conjunto de relatos que forman parte de la cosmovisión aborigen australiana. Entre ellos figura una historia que atribuye las intensas mareas al enfrentamiento entre una mujer Wandjina y una serpiente arcoíris.

Otra leyenda menciona al pueblo Yawijibaya, cuyos integrantes supuestamente medían hasta dos metros de altura. Sin embargo, la arqueóloga Sue O’Connor, de la Universidad Nacional de Australia, rechazó esa versión: “Creo que todas estas afirmaciones sobre gigantes son un disparate”.

Según explicó, el mito pudo surgir porque algunos habitantes de la costa eran más altos que los pueblos del interior y, en realidad, los Yawijibaya se integraron posteriormente al pueblo Worrora.

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