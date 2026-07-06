Paneles solares en las vías, Italia estudia replicar el modelo suizo de ferrocarril

El modelo que probó la start-up suiza Sun-Ways en Buttes impulsa a operadores en Europa, mientras se prepara un plan de ensayo en Italia (Sun Ways)

La posibilidad de transformar las vías férreas en fuentes de energía renovable gana impulso en Europa tras el éxito de una iniciativa en Suiza. Ahora, Italia analiza la construcción de un ferrocarril solar luego de que la start-up suiza Sun-Ways demostrara la viabilidad de instalar paneles solares en vías en servicio, un avance que podría modificar el panorama energético y de infraestructura en el continente.

Según informó el portal de noticias internacional Euronews, la prueba piloto realizada el año pasado por Sun-Ways en la localidad de Buttes, en el distrito suizo de Val-de-Travers, consistió en el despliegue de 100 metros de paneles fotovoltaicos entre los rieles de una línea operativa. Esta experiencia, concebida inicialmente como un ensayo de tres años, registró resultados alentadores tras solo doce meses, despertando el interés de otros países y operadores ferroviarios europeos.

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El ensayo suizo y el potencial de réplica en Italia

El proyecto pionero suizo dotó a las vías de Buttes con 48 paneles solares diseñados específicamente para el entorno ferroviario, capaces de generar una potencia conjunta de 18 kilovatios pico (kWp). De acuerdo con Euronews, los primeros resultados fueron tan positivos que ahora se evalúa la implementación de un sistema permanente en ese tramo.

El proyecto en Buttes desplegó 100 metros de módulos fotovoltaicos en una línea en servicio, con resultados alentadores en 12 meses (Sun Ways)

Esta solución busca aprovechar la extensa red ferroviaria europea como plataforma para la generación de electricidad limpia, en línea con el auge de las energías renovables en la región. Tras el éxito de la prueba, la start-up suiza firmó recientemente un acuerdo de colaboración con un socio italiano vinculado al gestor nacional Rete Ferroviaria Italiana, lo que podría convertir a Italia en el próximo país en ensayar el modelo. Los planes para el lanzamiento de un piloto local serán anunciados en los próximos meses, según reveló la compañía al portal de noticias.

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Eficiencia y producción de energía de los paneles en vías férreas

Uno de los desafíos técnicos de instalar paneles solares sobre vías ferroviarias reside en la inclinación, un factor clave para maximizar la captación solar. En lugares como España, el ángulo ideal se sitúa entre 30 y 35 grados, mientras que los paneles montados sobre las vías permanecen planos. Sun-Ways calcula que la pérdida de eficiencia por esta limitación ronda el 10%, aunque la producción sigue siendo significativa.

Durante el primer año de operación, el tramo suizo generó aproximadamente 16.000 kilovatios hora (kWh), una cifra equivalente al consumo anual de un hogar medio británico completamente electrificado. La empresa suiza estima que, si se aplicara su tecnología a toda la red ferroviaria del país —unos 5.317 kilómetros—, la superficie cubierta alcanzaría un área similar a 760 campos de fútbol, con un potencial de producción de un teravatio hora (TWh) anual, cercano al 2 % del consumo energético nacional.

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La instalación en el distrito de Val-de-Travers produjo energía equivalente al consumo anual de un hogar medio británico electrificado (Sun Ways)

El artículo destaca que, por ahora, la electricidad generada se inyecta directamente a la red general, aunque Sun-Ways trabaja en opciones para alimentar de forma directa las subestaciones ferroviarias o la línea de tracción de los trenes.

Desafíos de seguridad y mantenimiento en la adopción de la tecnología

La integración de paneles solares en vías férreas plantea retos de seguridad y operatividad. La Unión Internacional de Ferrocarriles señaló preocupaciones sobre la posibilidad de microfisuras en los paneles, riesgo de incendios y potenciales distracciones para los maquinistas debido a reflejos.

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Para mitigar estos riesgos, Sun-Ways desarrolló paneles más robustos que los convencionales y les incorporó un filtro antirreflejos. Además, el sistema incluye sensores que permiten monitorizar el funcionamiento y cepillos instalados en la parte trasera de los trenes, con el objetivo de limpiar los paneles al paso de cada convoy. Según explicó la empresa a Euronews, “la instalación ha funcionado perfectamente” durante el primer año y no se requirió ningún mantenimiento especial.

Expansión internacional y próximos pasos

El éxito de la experiencia en Suiza impulsó el interés internacional. Sun-Ways recibió la aprobación del gobierno de Corea del Sur para instalar un sistema similar en ese país y mantiene negociaciones con empresas de Países Bajos, China, India y Singapur.

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El organismo señaló posibles problemas de seguridad y operación ante el uso de módulos fotovoltaicos en la infraestructura - Europa Press

La expansión de los ferrocarriles solares podría marcar una nueva etapa para la infraestructura energética europea, con la posibilidad de replicar el modelo en distintas geografías. La empresa suiza considera que la clave está en adaptar la tecnología a los requisitos específicos de cada red y garantizar que la operación ferroviaria no se vea afectada.

El futuro de la energía solar en entornos ferroviarios dependerá de los resultados que arrojen estos proyectos piloto y de la capacidad de integración en redes de países como Italia, que ahora se posiciona como uno de los principales candidatos para avanzar en la electrificación sostenible del transporte ferroviario.

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