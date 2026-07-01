Una empresa quiere convertir la red ferroviaria suiza en un parque fotovoltaico: instalada la primera planta solar desmontable entre raíles

(Sun Ways)

El tramo ferroviario de Buttes, en el cantón suizo de Neuchâtel, acoge desde abril de 2025 la primera instalación de paneles solares desmontables sobre una vía en servicio. La iniciativa, desarrollada por la empresa Sun-Ways, consiste en módulos fotovoltaicos colocados entre los raíles, sobre las traviesas, a lo largo de cien metros de vía. La principal particularidad de este sistema es que los paneles se pueden retirar con facilidad en caso de que sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

Según Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, “hemos alcanzado nuestros objetivos, tanto en materia de seguridad ferroviaria como de producción eléctrica”. Explica que más de 11.000 trenes han circulado por encima de los paneles solares y que la instalación ha resultado “perfectamente estable y segura durante su paso”. La electricidad generada se inyecta directamente en la red eléctrica local. Desde el 20 de mayo de 2025, la planta ha producido más de 16.000 kilovatios hora, lo que equivale al consumo anual de tres o cuatro hogares suizos. Este resultado se ha registrado a pesar de una parada de cerca de un mes, motivada por la nieve y por trabajos de integración técnica.

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(Sun Ways)

Los 5.320 kilómetros de red ferroviaria suiza podrían proporcionar electricidad a 300.000 hogares al año

De acuerdo con los cálculos de la empresa, los 5.320 kilómetros de red ferroviaria suiza, descontando túneles y tramos poco soleados, podrían llegar a generar hasta mil millones de kilovatios hora al año. Esta cifra representa el consumo de unos 300.000 hogares, aproximadamente el 2% de la electricidad utilizada en el país.

El mantenimiento de los paneles es algo que se ha tenido en cuenta desde el inicio del proyecto. Según Scuderi, en un primer momento se pensó en utilizar un cepillo cilíndrico montado en la parte trasera de un tren para eliminar el polvo acumulado. Sin embargo, explica que “nos dimos cuenta de que cada vez que pasa un tren, se produce una corriente de aire que barre todo el polvo”. En este tramo, los trenes alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Otro elemento destacado es la rapidez en el desmontaje: hay herramientas específicas que permiten retirar un módulo de tres paneles, de seis metros de longitud, y desconectarlo de la red en unos diez minutos. “Este aspecto es clave cuando hay que sustituir traviesas o realizar trabajos de soldadura en los raíles”, señala Scuderi.

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La empresa pública TransN, responsable del tramo de Buttes, confirma que el sistema fotovoltaico no ha generado incidencias en la operación diaria. “No ha habido conflictos con la infraestructura, el mantenimiento ni el tráfico de trenes”, indica Aline Odot, portavoz de TransN. Tampoco se han detectado problemas de deslumbramiento entre los maquinistas, una cuestión que suele plantearse en relación a este tipo de tecnología. Los Ferrocarriles Federales Suizos, que gestionan la mayor parte de la red, siguen el desarrollo del proyecto, aunque no participan en él. Su estrategia se orienta a instalar paneles solares en edificios, pantallas acústicas y centros de mantenimiento, no entre los raíles.

(Sun Ways)

El modelo desarrollado por Sun-Ways ha despertado interés fuera de Suiza. La Agencia Suiza para la Promoción de la Innovación respalda el proyecto y, desde febrero, la empresa ferroviaria francesa SNCF ha firmado un acuerdo de cooperación técnica con la compañía suiza. El objetivo es analizar el impacto de una planta solar desmontable entre los raíles sobre las operaciones de mantenimiento. Scuderi considera a SNCF “un socio clave”: “El potencial en Francia es enorme y dará visibilidad a nuestro trabajo en Suiza”. La SNCF gestiona unos 28.000 kilómetros de líneas ferroviarias y aspira a cubrir el 20% de su consumo energético con energía fotovoltaica antes de 2030.

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En Italia, la gestora pública Rete Ferroviaria Italiana estudia la puesta en marcha de un proyecto piloto antes de final de año. Para Scuderi, el contexto es favorable, ya que la empresa italiana busca incorporar grandes cantidades de energía solar a la red de tracción ferroviaria. Hasta ahora, este objetivo implicaba construir plantas cerca de las vías, lo que requiere largos procedimientos de expropiación. La instalación sobre la propia vía permitiría evitar estos trámites.

El desarrollo de esta tecnología plantea algunos desafíos técnicos. Julien Pouget, profesor asociado en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Valais, señala que para tramos superiores a 500 metros se necesita una arquitectura eléctrica específica. El reto principal es elevar la electricidad a alta tensión para su transporte a larga distancia. Este asunto se tratará en agosto en París, en el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos.

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Scuderi aspira a acortar la duración del proyecto piloto en Buttes, que la Oficina Federal de Transportes ha establecido en tres años, y a obtener la aprobación definitiva en el menor plazo posible. “Hemos demostrado que la planta solar entre los raíles es segura. Cuanto antes logremos la aprobación final, antes podrán avanzar nuestros socios en el extranjero”. Si la iniciativa se consolida, miles de kilómetros de vías férreas podrían convertirse en una fuente adicional de energía.