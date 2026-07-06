Estos son los cuatro perros rescatistas colombianos condecorados por su labor en la recuperación de víctimas de los terremotos en Venezuela

Candy, Rojo, Tamy y Dastan recibieron la Medalla al Mérito del Servicio de la Presidencia venezolana - crédito Ungrd

La Medalla al Mérito del Servicio fue entregada por la Presidencia de Venezuela a cuatro perros rescatistas colombianos tras los devastadores terremotos que impactaron al país y causaron cerca de 3.000 víctimas mortales.

Los caninos, identificados como Candy, Rojo, Tamy y Dastan, formaron parte del componente especial de búsqueda y rescate enviado desde Colombia.

El reconocimiento destacó la labor de estos animales durante la emergencia. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los perros desempeñaron un papel esencial en la localización de personas atrapadas bajo los escombros, colaborando junto a sus guías y equipos técnicos en las zonas más golpeadas por los sismos.

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La Ungrd informó que los perros del equipo USARCOL-1 participaron en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros - crédito Ungrd

La condecoración otorgada a los perros colombianos destaca la trascendencia de su intervención en la catástrofe. Según la Ungrd la capacidad de los perros para identificar señales de vida permitió optimizar las operaciones humanitarias y avanzar en la búsqueda de sobrevivientes, marcando la diferencia en los momentos críticos posteriores al desastre.

La participación del equipo USARCOL-1, del que formaron parte los caninos homenajeados, representó la colaboración internacional entre Colombia y Venezuela durante la respuesta al desastre.

La entidad señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso de Colombia con la cooperación regional ante situaciones de alto riesgo.

El impacto de los terremotos y las labores de rescate

Los sismos provocaron el colapso de edificios y dejaron a miles de personas sin vivienda, especialmente en La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas. Allí, los equipos de rescate se enfrentaron a tareas complejas en escenarios de destrucción y peligro constante.

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Los perros rescatistas colombianos ayudaron a localizar señales de vida junto a sus guías y equipos especializados- crédito Ungrd

En respuesta a la magnitud de la emergencia, Colombia movilizó a su equipo USARCOL-1, integrado por especialistas y el grupo canino que ahora ha sido reconocido. La labor de los perros y sus guías fue fundamental para localizar a personas con vida, logrando fortalecer la capacidad de reacción en las primeras horas posteriores al evento.

El homenaje a los caninos tuvo eco en las redes sociales de la UNGRD, donde la entidad expresó: “Hay huellas que quedan para siempre. Por su invaluable labor durante las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto en Venezuela, Candy, Rojo, Tamy y Dastan, el componente canino del USARCOL1, fueron condecorados con la Medalla al Mérito del Servicio, un reconocimiento otorgado por la Presidencia de Venezuela.”

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A través de este gesto, las autoridades venezolanas y colombianas pusieron en valor el rol que los perros entrenados desempeñan en emergencias de gran escala, destacando que el heroísmo no entiende de fronteras y que el trabajo conjunto puede salvar vidas incluso en los momentos más difíciles.

Cuatro perros rescatistas colombianos fueron condecorados en Venezuela por su labor tras los sismos- crédito Ungrd

Héroes colombianos visitaron a Moisés, el niño de 11 años que rescataron de los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela

El reencuentro entre Moisés Calzadilla, el niño venezolano que sobrevivió bajo los escombros durante dos días, y los rescatistas colombianos que lo salvaron, marcó un momento de especial significado tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El menor, de 11 años, se reencontró en La Guaira con los integrantes del equipo USAR COL-1, quienes viajaron desde Colombia para participar en las labores de búsqueda y rescate urbano.

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El operativo para localizar y sacar con vida a Moisés se extendió durante siete horas. Los rescatistas emplearon cámaras especiales y mantuvieron comunicación verbal constante con el niño, buscando transmitirle calma y apoyo mientras avanzaba el rescate. Según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el reencuentro posterior estuvo cargado de emociones, con abrazos, sonrisas y obsequios entre los protagonistas.

El equipo colombiano logró hallar con vida a Moisés Calzadilla tras siete horas de rescate - crédito Ungrd

Durante la maniobra, el equipo colombiano logró ubicar al niño a una profundidad de cuatro metros bajo la estructura derrumbada. La familia, encabezada por el padre, Lázaro Rubio, expresó su agradecimiento al grupo colombiano por insistir en la búsqueda hasta lograr el rescate, incluso cuando las condiciones eran adversas.

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El niño y su padre entregaron palabras de agradecimiento por la perseverancia del equipo de rescate, destacando la importancia de no perder la esperanza en situaciones límite. Los rescatistas, por su parte, entregaron a Moisés los distintivos que portaban en sus uniformes, como símbolo del vínculo forjado durante la emergencia.