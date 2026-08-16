Video de José Ramón López Beltrán destaca accesorios de lujo en plena polémica por visas de sus hermanos

José Ramón López Obrador brazalete Hermes Clic HH de 17 mil pesos (especial)

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José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente en Estados Unidos al publicar una foto afuera de un restaurante, en medio de la controversia generada por la cancelación de la visa estadounidense de su hermano Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.

Por igual otras imágenes fueron compartidas en redes sociales por su esposa, Carolyn Adams a través de un video que rápidamente generó comentarios sobre el estilo de vida de la familia y el contraste con el discurso de austeridad republicana impulsado durante el sexenio de López Obrador.

En una de las fotografías se observa a José Ramón López Beltrán utilizando una pulsera Hermès Clic HH, cuyo precio puede rondar los 17 mil pesos, de acuerdo con referencias de mercado difundidas sobre este modelo.

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La pieza se suma a otros artículos de lujo que usuarios de redes sociales han identificado en imágenes relacionadas con la pareja.

Rolex y Cartier aparecen en las imágenes

José Ramón López Obrador brazalete Hermes Clic HH de 17 mil pesos (especial)

En el material difundido por Carolyn Adams también se ha señalado la presencia de relojes de alta gama. Entre ellos aparece un Rolex Datejust 41, elaborado en acero Oystersteel y oro amarillo, con brazalete Oyster y bisel liso.

El precio exacto depende de la configuración y referencia del reloj. Actualmente, Rolex muestra modelos Datejust 41 de acero y oro amarillo con precios que superan los 18 mil dólares; algunas versiones se encuentran alrededor de los 18,550 dólares, mientras otras configuraciones alcanzan precios superiores.

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José Ramón López Obrador con un Rolex Datejust 41 acero y oro con brazalete oyster y bisel liso de 18, 450 dólares, alrededor de 314 mil pesos (especial)

Asimismo, usuarios han identificado un Cartier Ballon Bleu, otro reloj perteneciente a una de las firmas de lujo más reconocidas internacionalmente. Los precios de la colección varían considerablemente según el material, tamaño y características; el catálogo oficial de Cartier muestra modelos que van desde decenas hasta cientos de miles de pesos.

Por ello, las cantidades señaladas en redes sociales deben tomarse como estimaciones y no necesariamente como el precio de compra de las piezas que aparecen en las fotografías.

Disneylandia en medio de la polémica por las visas

José Ramón López Obrador es señalado por haber usado un reloj Cartier Ballon Bleu de 141 mil pesos (especial)

La aparición de José Ramón en Estados Unidos ocurre además en un momento particularmente sensible para la familia López Obrador.

El 14 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán confirmó públicamente que Estados Unidos revocó su visa. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, el hijo del exmandatario cuestionó la decisión y afirmó que se trataba de una medida política. La Embajada estadounidense, por su parte, señaló que las visas pueden ser canceladas cuando existen razones para hacerlo, aunque no reveló información específica sobre el caso debido a las reglas de confidencialidad.

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Un día después surgió una versión periodística que elevó todavía más la tensión: el columnista Salvador García Soto aseguró que José Ramón y Gonzalo López Beltrán también habrían recibido notificaciones sobre la cancelación de sus visas.

Esposa de José Ramón López Beltrán comparte estilo de vida en Estados Unidos. en medio de escándalo de Andy. ( Foto: Instagram/Carolyn121212)

Sin embargo, esta parte del caso todavía no tiene confirmación pública de los propios involucrados ni una corroboración independiente de autoridades estadounidenses.

En ese contexto, las fotografías de Carolyn Adams adquieren una lectura particular: mientras se difundían versiones sobre la situación migratoria de los hermanos de José Ramón, su familia mostraba imágenes de un viaje a Disneylandia en territorio estadounidense. Medios locales reportaron que la publicación ocurrió precisamente durante la controversia por la visa de Andy y los señalamientos sobre José Ramón.

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El contraste con la austeridad republicana

El episodio también reavivó el debate sobre el concepto de austeridad republicana que López Obrador convirtió en uno de los principales ejes discursivos de su administración.

La exhibición de artículos de firmas como Hermès, Rolex y Cartier en imágenes familiares no demuestra por sí misma el origen de los recursos utilizados para adquirirlos, no obstante, las fotografías han provocado cuestionamientos en redes sociales por el contraste entre el consumo de bienes de lujo atribuido a integrantes de la familia y el discurso político de contención del gasto y rechazo a los privilegios.

Así, la presencia de José Ramón López Beltrán en Estados unidos se convirtió nuevamente en un tema de conversación política y social, justo cuando la familia enfrenta uno de los momentos de mayor presión pública por las decisiones migratorias de Estados Unidos y la polémica alrededor de las visas de los hijos mayores de López Obrador.

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