El arte de conservar el tiempo: la cultura de los autos clásicos y antiguos que rueda por Bogotá

Para los propietarios, conservar estos automóviles representa una manera de mantener vigente parte de la historia automotriz -crédito Fernando Vargas/Aniversario 60 años BMW

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Hay automóviles que parecen negarse a quedar atrapados en el pasado. Aunque hayan pasado décadas desde que salieron de una fábrica, todavía conservan el brillo de sus carrocerías, el sonido particular de sus motores y las formas que alguna vez hicieron parte de las calles. Para quienes los buscan, restauran y mantienen en circulación, conducirlos representa mucho más que desplazarse: es una manera de volver por un instante a otra época.

Esa relación con el pasado construyó en Colombia una cultura alrededor de los vehículos antiguos, en la que la restauración, la búsqueda de piezas y el cuidado de cada detalle son parte de una afición que se transmite entre generaciones. Bogotá volverá a ser escenario de esa pasión el 22 de agosto, cuando los automóviles clásicos y antiguos recorran las calles de la ciudad durante la celebración de su cumpleaños.

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Los autos clásicos y antiguos recorrerán las calles de Bogotá el próximo 22 de agosto como parte de la celebración del cumpleaños de la ciudad -crédito Fernando Vargas/Aniversario 60 años BMW

Pero hay una precisión que resulta necesaria antes de adentrarse en este mundo: un carro antiguo no necesariamente es un carro clásico. Juan Felipe Reina, presidente del BMW Club Clásicos Colombia y miembro de la Junta Directiva del Club Los Tortugas, explicó a Infobae Colombia que en Colombia ambas categorías tienen diferencias específicas. Los vehículos antiguos son aquellos que tienen 35 años o más y deben pasar por una evaluación de un club certificado por el Ministerio de Transporte. En ese proceso se revisan el funcionamiento, los componentes y el estado general para determinar si cumplen las condiciones necesarias para recibir la certificación.

Los clásicos, en cambio, corresponden a modelos específicos incluidos en una clasificación internacional. Por eso, incluso un automóvil que supere las tres décadas de antigüedad y se encuentre en perfecto estado no necesariamente puede recibir esa denominación. “No todos los BMW de más de 35 años son clásicos. Para Colombia todos son antiguos, si cumplen con el tema de la calificación, pero no todos son clásicos”, explicó Reina Munévar.

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La diferencia ayuda a entender por qué conservar uno de estos vehículos requiere mucho más que encontrar un automóvil viejo y mantenerlo estacionado. Para sus propietarios, restaurarlo representa una forma de reconocer la evolución de una industria que durante décadas acompañó la transformación de las ciudades, los viajes y la vida cotidiana.

Los clubes especializados cumplen un papel importante al conectar a los propietarios con expertos en restauración y mantenimiento -crédito Fernando Vargas/Aniversario 60 años BMW

Para Reina, esa relación está marcada por el agradecimiento y la nostalgia. Los automóviles, recordó, han sido parte de la vida de prácticamente todas las personas, incluso de quienes no tienen una afición particular por ellos. “Para mí, personalmente, es un tema de agradecimiento, un tema de nostalgia, un tema de mucho amor”, aseguró.

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La pasión también permitió construir comunidades alrededor de los vehículos. Los clubes especializados se convierten en espacios para compartir conocimientos, encontrar especialistas y conocer a personas con intereses similares. Para el presidente del BMW Club Clásicos Colombia, esa dimensión social termina convirtiéndose en una parte fundamental de la experiencia. “Conservar un carro antiguo es respetar la historia. Esto también implica un respeto hacia el futuro, hacia la tecnología que viene, dándole cabida a los orígenes de estas máquinas y a generar unos grupos de amigos realmente especiales”, afirmó.

Mantenerlos en condiciones adecuadas, sin embargo, puede convertirse en una tarea compleja. Existen piezas que dejaron de fabricarse y repuestos que deben buscarse en diferentes lugares del mundo. La tecnología ha facilitado el acceso a catálogos, información técnica y mercados especializados, pero no ha solucionado todos los problemas. Para Reina, el mayor desafío está en encontrar personas con los conocimientos necesarios para intervenir correctamente estos automóviles.

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La restauración de un vehículo antiguo puede requerir la búsqueda de repuestos que dejaron de fabricarse hace décadas -crédito Fernando Vargas/Aniversario 60 años BMW

“El mayor reto es encontrar la mano de obra especializada para poder hacer los trabajos, porque usted puede tener la plata, puede tener el carro, puede tener los repuestos, pero de pronto no da con el experto que pueda hacer el trabajo que usted requiere”, explicó. En ese punto, los clubes cumplen otra función. Sus integrantes pueden recomendar especialistas y talleres con experiencia, algo que ayuda a reducir los riesgos durante una restauración. Aun así, ningún proceso está completamente libre de errores y una reparación mal ejecutada puede terminar representando nuevos gastos para el propietario.

La cultura alrededor de estos vehículos también ha encontrado un nuevo público. Para Reina, el interés de las generaciones jóvenes está relacionado, paradójicamente, con la tecnología. Internet, las películas y las plataformas digitales permiten que personas que nunca vivieron esas épocas conozcan automóviles que antes solo podían observar en libros o, eventualmente, en las calles.

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A esto se suma el regreso de una estética vintage que alcanzó otros ámbitos, desde la ropa hasta los discos de vinilo. Los automóviles antiguos hacen parte de ese mismo fenómeno y ofrecen una característica que, según el experto, muchos modelos actuales perdieron: personalidad. “Hoy en día los carros no tienen personalidad. Todos los carros son iguales y todos los carros tienen como una vida útil programada. Antiguamente los carros eran hechos para durar toda la vida”, señaló.

No todos los vehículos con más de 35 años son considerados clásicos en Colombia. La clasificación depende de requisitos específicos -crédito Fernando Vargas/Aniversario 60 años BMW

Así, conservar un automóvil de varias décadas no se reduce a mantener funcionando un motor o recuperar una carrocería. También implica preservar una forma de entender el automóvil y permitir que objetos diseñados para otra época continúen teniendo un lugar en el presente. Para quienes hacen parte de esta cultura, cada automóvil que sigue rodando representa una oportunidad para que una parte de la historia no termine convertida únicamente en un recuerdo.

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