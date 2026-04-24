El Himalaya está cambiando de color: por qué sus cumbres preocupan a los expertos

La vegetación en el Himalaya alcanza alturas récord debido al calentamiento global, desplazando la línea verde hasta casi 7 metros por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso de la vegetación en el Himalaya alcanzó niveles históricos en las últimas dos décadas, impulsado principalmente por el calentamiento global y cambios asociados en el entorno alpino. Un estudio de la Universidad de Exeter documenta que la línea de vegetación —el límite superior donde crecen plantas de forma continua— subió entre 1,42 y 6,95 metros por año de 1999 a 2022, desde Ladakh (India) hasta Bután. Esto define una transformación perceptible en las altas cumbres de la región.

El reciente crecimiento de la vegetación a mayores altitudes en el Himalaya se debe al aumento sostenido de las temperaturas y a la disminución de la capa de nieve. Estos factores suavizan las condiciones del entorno alpino y permiten el establecimiento de nuevas comunidades vegetales donde antes no prosperaban. Esta expansión hacia cotas inéditas revela de forma directa la influencia del cambio climático sobre los ecosistemas de montaña.

El equipo internacional liderado por la universidad británica de Exeter, en colaboración con especialistas de Nepal y Suiza, analizó la variación de la línea de vegetación en seis regiones del Himalaya. Ejemplos destacados incluyen Manthang (Nepal), con el ritmo de ascenso más acelerado de casi 7 metros por año, y Khumbu (Monte Everest), que mostró el menor incremento con 1,42 metros anuales.

Causas del ascenso vegetal en el Himalaya

Un estudio internacional confirma el aumento sostenido de las temperaturas como principal causa del ascenso vegetal en el Himalaya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el aumento de la temperatura es el principal factor detrás de este ascenso, ya que convirtió el ambiente alpino —antes hostil, dominado por plantas pequeñas y arbustos— en un entorno más benigno. La propia doctora Ruolin Leng del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de Exeter expresó: “Las condiciones están cambiando con el clima, lo que modifica desde la temperatura hasta la disponibilidad de nutrientes en el Himalaya”.

La rapidez con la que se presenta este calentamiento adquiere relevancia porque supera la media global, dato que según los autores del estudio —un grupo de expertos en cambio climático y ecología de montaña— se refleja en la composición y distribución de la vegetación. El análisis, que integró imágenes satelitales y datos climáticos a largo plazo, permitió cuantificar estos cambios y vincularlos directamente con el contexto climático.

Aunque tradicionalmente la atención científica estuvo centrada en el retroceso de glaciares, la expansión de la vegetación emerge como un nuevo indicio clave del cambio climático en la región. La Universidad de Exeter señala que la tendencia al “enverdecimiento” predomina en la mayor parte del Himalaya, mientras que en zonas orientales como Khumbu y Bután se detecta también un fenómeno de “pardeamiento”, asociado a una reducción de cobertura vegetal o a un aumento de arbustos leñosos.

Posibles impactos ecológicos y sociales

Expertos de la Universidad de Exeter e instituciones asiáticas analizan seis zonas del Himalaya, destacando Manthang por su rápido crecimiento verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores del equipo internacional —especialistas en hidrología y ciencias ambientales— advierten que los cambios en la vegetación pueden alterar el equilibrio natural de las cuencas hidrográficas del Himalaya, con efectos directos sobre el ciclo del agua que sostiene a millones de personas en Asia.

La profesora Karen Anderson del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Exeter subrayó que el impacto de estas plantas alpinas suele ser subestimado, pero podría tener gran relevancia para el suministro de agua de la región.

El informe destaca que la expansión vegetal podría modificar el flujo y las reservas de agua en las zonas elevadas, abriendo interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo para comunidades y ecosistemas. Para la universidad británica de Exeter, estos resultados demuestran que los sistemas de montaña resultan más complejos y profundos de lo que se pensaba hasta ahora.

Los científicos advierten que estas transformaciones de la cubierta vegetal exigen investigaciones continuas para entender su impacto en recursos y comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo enfatizó la importancia de seguir investigando cómo estas transformaciones de la cobertura vegetal influirán en la vida y en los recursos hídricos del Himalaya. Plantas alpinas anteriormente inadvertidas podrían tener un papel mucho más decisivo en la dinámica de la región.

Al modificar la interacción con la nieve y el suelo, la vegetación alpina contribuye a reconfigurar el balance hídrico en altura, afectando directamente la vitalidad de los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones que dependen de estos recursos.