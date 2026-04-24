Ciencia

El Himalaya está cambiando de color: por qué sus cumbres preocupan a los expertos

Un estudio de la Universidad de Exeter documentó que la línea vegetal ascendió hasta casi 7 metros por año en dos décadas, un fenómeno que podría alterar el suministro de agua de millones de personas en Asia

Guardar
Vista panorámica de montañas del Himalaya con cumbres nevadas y rocosas al fondo y laderas verdes cubiertas de vegetación y pequeños árboles en primer plano.
La vegetación en el Himalaya alcanza alturas récord debido al calentamiento global, desplazando la línea verde hasta casi 7 metros por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso de la vegetación en el Himalaya alcanzó niveles históricos en las últimas dos décadas, impulsado principalmente por el calentamiento global y cambios asociados en el entorno alpino. Un estudio de la Universidad de Exeter documenta que la línea de vegetación —el límite superior donde crecen plantas de forma continua— subió entre 1,42 y 6,95 metros por año de 1999 a 2022, desde Ladakh (India) hasta Bután. Esto define una transformación perceptible en las altas cumbres de la región.

El reciente crecimiento de la vegetación a mayores altitudes en el Himalaya se debe al aumento sostenido de las temperaturas y a la disminución de la capa de nieve. Estos factores suavizan las condiciones del entorno alpino y permiten el establecimiento de nuevas comunidades vegetales donde antes no prosperaban. Esta expansión hacia cotas inéditas revela de forma directa la influencia del cambio climático sobre los ecosistemas de montaña.

El equipo internacional liderado por la universidad británica de Exeter, en colaboración con especialistas de Nepal y Suiza, analizó la variación de la línea de vegetación en seis regiones del Himalaya. Ejemplos destacados incluyen Manthang (Nepal), con el ritmo de ascenso más acelerado de casi 7 metros por año, y Khumbu (Monte Everest), que mostró el menor incremento con 1,42 metros anuales.

Causas del ascenso vegetal en el Himalaya

Vista panorámica de la cordillera del Himalaya, mostrando montañas cubiertas de nieve y roca, con laderas inferiores repletas de densa vegetación verde.
Un estudio internacional confirma el aumento sostenido de las temperaturas como principal causa del ascenso vegetal en el Himalaya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el aumento de la temperatura es el principal factor detrás de este ascenso, ya que convirtió el ambiente alpino —antes hostil, dominado por plantas pequeñas y arbustos— en un entorno más benigno. La propia doctora Ruolin Leng del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de Exeter expresó: “Las condiciones están cambiando con el clima, lo que modifica desde la temperatura hasta la disponibilidad de nutrientes en el Himalaya”.

La rapidez con la que se presenta este calentamiento adquiere relevancia porque supera la media global, dato que según los autores del estudio —un grupo de expertos en cambio climático y ecología de montaña— se refleja en la composición y distribución de la vegetación. El análisis, que integró imágenes satelitales y datos climáticos a largo plazo, permitió cuantificar estos cambios y vincularlos directamente con el contexto climático.

Aunque tradicionalmente la atención científica estuvo centrada en el retroceso de glaciares, la expansión de la vegetación emerge como un nuevo indicio clave del cambio climático en la región. La Universidad de Exeter señala que la tendencia al “enverdecimiento” predomina en la mayor parte del Himalaya, mientras que en zonas orientales como Khumbu y Bután se detecta también un fenómeno de “pardeamiento”, asociado a una reducción de cobertura vegetal o a un aumento de arbustos leñosos.

Posibles impactos ecológicos y sociales

Primer plano de plantas alpinas coloridas (azules, rojas, amarillas) creciendo entre rocas grises y verdes en la alta montaña, con picos nevados desenfocados al fondo.
Expertos de la Universidad de Exeter e instituciones asiáticas analizan seis zonas del Himalaya, destacando Manthang por su rápido crecimiento verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores del equipo internacional —especialistas en hidrología y ciencias ambientales— advierten que los cambios en la vegetación pueden alterar el equilibrio natural de las cuencas hidrográficas del Himalaya, con efectos directos sobre el ciclo del agua que sostiene a millones de personas en Asia.

La profesora Karen Anderson del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Exeter subrayó que el impacto de estas plantas alpinas suele ser subestimado, pero podría tener gran relevancia para el suministro de agua de la región.

El informe destaca que la expansión vegetal podría modificar el flujo y las reservas de agua en las zonas elevadas, abriendo interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo para comunidades y ecosistemas. Para la universidad británica de Exeter, estos resultados demuestran que los sistemas de montaña resultan más complejos y profundos de lo que se pensaba hasta ahora.

Ladera montañosa cubierta de vegetación verde y parches de nieve blanca, con un arroyo sinuoso fluyendo sobre rocas y musgo.
Los científicos advierten que estas transformaciones de la cubierta vegetal exigen investigaciones continuas para entender su impacto en recursos y comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo enfatizó la importancia de seguir investigando cómo estas transformaciones de la cobertura vegetal influirán en la vida y en los recursos hídricos del Himalaya. Plantas alpinas anteriormente inadvertidas podrían tener un papel mucho más decisivo en la dinámica de la región.

Al modificar la interacción con la nieve y el suelo, la vegetación alpina contribuye a reconfigurar el balance hídrico en altura, afectando directamente la vitalidad de los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones que dependen de estos recursos.

Temas Relacionados

Vegetación HimalayaUniversidad de ExeterCambio ClimáticoCiclo del AguaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Gabriel Rabinovich inauguró en Barcelona un gran centro de inmunología, acompañado por el rey de España

El científico argentino asume un papel clave como líder de uno de los primeros equipos de investigación del instituto que busca crear nuevas terapias

Gabriel Rabinovich inauguró en Barcelona un gran centro de inmunología, acompañado por el rey de España

El secreto de las ranas que convierten lo que comen en armas químicas contra sus depredadores

El mecanismo por el cual estos anfibios absorben, transforman y acumulan compuestos tóxicos en su piel fue documentado en detalle por primera vez, con evidencia de un proceso evolutivo gradual y de múltiples etapas

El secreto de las ranas que convierten lo que comen en armas químicas contra sus depredadores

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas

Investigadores de la Universidad de Cambridge colaboraron con otras instituciones del Reino Unido y Kenia. Por qué recomendaron que se debería fortalecer la vigilancia de patógenos en la vida silvestre

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas

El enigma anatómico resuelto sobre la movilidad del pingüino de penacho amarillo sorprende a la ciencia

Un reciente descubrimiento anatómico explica cómo logra desplazarse con tanta eficiencia tanto en el agua como en tierra firme y contribuye a perfeccionar la rehabilitación de animales marinos

El enigma anatómico resuelto sobre la movilidad del pingüino de penacho amarillo sorprende a la ciencia

Por qué el corazón casi nunca tiene cáncer

Investigadores de Italia y otros cuatro países analizaron un fenómeno poco común en la medicina. Cómo su estudio publicado en la revista Science abre preguntas sobre los mecanismos biológicos que actúan en el órgano vital

Por qué el corazón casi nunca tiene cáncer
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tren México-Pachuca avanza al 30%, Sheinbaum asegura que superará a AMLO

Tren México-Pachuca avanza al 30%, Sheinbaum asegura que superará a AMLO

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: choque en Av. Ricardo Flores Magón y Zaragoza

Cocinero decapita a mesera que era su pareja y se atrinchera en restaurante de Reynosa

Hallan ballena jorobada muerta de casi 8 metros muerta en Arequipa con una aleta amarrada

Luisa Alcalde agradece a Sheinbaum encargo en la Consejería Jurídica: “Es un honor contribuir”

INFOBAE AMÉRICA

Gabriel Rabinovich inauguró en Barcelona un gran centro de inmunología, acompañado por el rey de España

Gabriel Rabinovich inauguró en Barcelona un gran centro de inmunología, acompañado por el rey de España

Panamá detiene a ciudadano cubano requerido por Estados Unidos por trata y explotación sexual

El Salvador: Condenan a madre y padrastro por homicidio de un menor de dos años

La Comisión Presidencial por la Paz inicia campaña para conmemorar 30 años de los acuerdos de paz en Guatemala

Presidente de Panamá frena tres leyes y devuelve a la Asamblea normas sobre deudas, tributos y alquileres

ENTRETENIMIENTO

El día que Avengers: Doomsday presentó su tráiler completo y enloqueció a los fanáticos

El día que Avengers: Doomsday presentó su tráiler completo y enloqueció a los fanáticos

Cuatro hermanos Cascio acusan a Michael Jackson de presunto abuso sexual infantil: “Fuimos víctimas de manipulación”

Drew Barrymore y su reflexión sobre la maternidad y la autoaceptación: “El cuerpo cambia, envejeces y ya no es igual”

Mariska Hargitay confiesa que lloró por la emotiva despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de ‘La Ley y el Orden: Crimen organizado’

El difícil camino de Cheryl Ladd, estrella de ‘Los ángeles de Charlie’, contra el cáncer: “Parecía un alienígena”