La batalla por salvar a la tortuga boba: nuevas crías en las playas de España

La tortuga boba, conocida científicamente como Caretta caretta, registra un aumento de avistamientos y nidificaciones en costas españolas y del Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la presencia de la tortuga boba (Caretta caretta) en las costas españolas se ha convertido en un tema central para científicos y autoridades ambientales. Esta especie, reconocible por su robusto caparazón y su gran cabeza, ha despertado preocupación internacional por su vulnerabilidad y el rápido deterioro de sus poblaciones, especialmente en el mar Mediterráneo. España se ha convertido en un área de especial atención para la conservación de la especie debido al aumento reciente de registros.

La tortuga boba es uno de los quelonios marinos más conocidos del mundo. De cuerpo compacto, puede alcanzar una longitud de hasta 120 cm y un peso de 100 a 160 kg. Su cabeza, grande y ancha, le permite triturar presas duras como crustáceos y moluscos.

El caparazón es marrón rojizo, ligeramente abovedado y robusto, característica distintiva de la especie. Puede vivir varias décadas, llegando incluso a superar los 50 años en condiciones naturales. La madurez sexual se alcanza entre los 15 y los 30 años; las hembras depositan huevos en playas arenosas, habitualmente durante el verano.

España se convierte en área clave para la conservación de la tortuga boba debido a la expansión de sus zonas de reproducción y al mayor número de nidos documentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución y hábitats de la tortuga boba en España y el Mediterráneo

La Caretta caretta se distribuye por todos los océanos templados y subtropicales, siendo el mar Mediterráneo una de sus principales áreas de reproducción y alimentación. En España, se han registrado avistamientos y nidificaciones en todas las provincias costeras, especialmente en las playas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. La especie utiliza tanto aguas abiertas como zonas costeras poco profundas, adaptándose a hábitats diversos que incluyen fondos arenosos y praderas marinas.

El Mediterráneo ejerce funciones de área de alimentación, paso y reproducción para poblaciones que migran desde el Atlántico. En años recientes, se han documentado más nidos en la costa mediterránea española, lo que indica una posible expansión de sus zonas de reproducción en respuesta a factores ambientales, según un estudio publicado en Diversityen 2021

La pesca accidental en el Mediterráneo representa una de las principales amenazas para la supervivencia de la tortuga boba en España

Clasificación y estado de conservación de la especie

La tortuga boba está clasificada como especie vulnerable en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y como especie en peligro en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta doble calificación exige implementar medidas urgentes de conservación.

El descenso de sus poblaciones durante las últimas décadas ha sido notable, especialmente en el Mediterráneo, donde la presión humana y los cambios en el entorno han reducido el éxito reproductivo y la supervivencia de los ejemplares jóvenes. La legislación nacional e internacional otorga protección a la especie y prohíbe su captura, comercio y posesión, así como la destrucción de los nidos.

España implementa planes de conservación que incluyen la vigilancia y protección de nidos, recuperación de ejemplares y educación ambiental para turistas y pescadores

Principales amenazas para la supervivencia de la tortuga boba

Las poblaciones de Caretta caretta en el Mediterráneo afrontan amenazas que provienen, principalmente, de la actividad humana. La pesca accidental representa uno de los mayores peligros, ya que las tortugas quedan atrapadas en redes y palangres dirigidos a otras especies.

La contaminación marina, por plásticos y residuos tóxicos, afecta de forma directa a los individuos, que pueden ingerir estos materiales o enredarse en ellos. Asimismo, la modificación y destrucción de las playas de anidación —debido a la urbanización, la presión turística o infraestructuras— reducen las posibilidades de éxito reproductivo. El cambio climático influye en la temperatura de la arena, lo que afecta la proporción de sexos de las crías y la viabilidad de los nidos.

La colaboración entre administraciones, ONGs y participación ciudadana es esencial para proteger la tortuga boba y garantizar su presencia en el Mediterráneo (EFE/ Biel Aliño/Archivo)

Medidas de protección y conservación adoptadas en España

España ha desarrollado planes específicos de conservación de la tortuga boba. Estos contemplan la vigilancia y protección de nidos, la recuperación y liberación de ejemplares heridos, y campañas de sensibilización para pescadores y turistas. Existen protocolos de actuación ante el hallazgo de nidos, y programas que incluyen el seguimiento de hembras reproductoras mediante técnicas de marcaje y telemetría.

La colaboración entre organismos públicos —como el Ministerio para la Transición Ecológica y comunidades autónomas—, ONGs ambientales y centros de investigación de referencia ha incrementado el conocimiento biológico y sobre los movimientos de la especie, lo que agiliza la toma de decisiones para su protección. La participación ciudadana y la educación ambiental son factores relevantes para reducir la mortalidad y favorecer la permanencia de la tortuga boba en las costas españolas y el Mediterráneo.