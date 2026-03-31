Medio Ambiente

Así es el kinkajú, el enigmático mamífero nocturno que protege los bosques

Su aspecto adorable esconde una función clave para el ecosistema, ya que el también conocido como “oso de la miel” poliniza flores, dispersa semillas y es vital para la regeneración de plantas nativas

Guardar
Perezoso de tres dedos de pelaje marrón rojizo enroscado en una rama de árbol cubierta de musgo, rodeado de frondosa vegetación verde
El kinkajú, conocido como oso de la miel, integra la familia Procyonidae junto a mapaches y coatíes, y es fundamental en los ecosistemas tropicales americanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kinkajú (Potos flavus) ha ganado la atención de científicos y observadores por su aspecto singular y su papel en los ecosistemas tropicales americanos. Aunque su apariencia pueda suscitar confusión, la realidad sobre este mamífero revela una historia evolutiva y ecológica.

Suele ser confundido con un oso o un primate por su aspecto de osito de peluche, aunque, según la revista National Geographic, pertenece al orden de los carnívoros y a la familia Procyonidae, que incluye a mapaches y coatíes. Este parentesco explica algunas similitudes en comportamiento y morfología, aunque su vida transcurre principalmente en la copa de los árboles.

Su apodo más habitual, oso de la miel, está directamente relacionado con su dieta y anatomía. El kinkajú tiene una lengua larga y estrecha que le permite extraer miel y néctar de colmenas y flores, fenómeno que inspiró el nombre en inglés honey bear. El término científico Potos flavus alude a su pelaje dorado-marrón y su preferencia por el néctar, rasgos que definen su identidad en el reino animal.

Un raro animal tropical fue encontrado varado en una carretera de Washington, Estados Unidos. (Facebook/Point Defiance Zoo and Aquarium)
El kinkajú se caracteriza por su cola prensil, tobillos rotatorios de 180° y una lengua de más de doce centímetros, adaptaciones clave para la vida arborícola (Facebook/Point Defiance Zoo and Aquarium)

Distribución, hábitat y adaptaciones físicas

La distribución del kinkajú se extiende desde el sur de México, específicamente en Tamaulipas, hasta el sur de Brasil, atravesando las selvas tropicales de Centro y Sudamérica. La revista National Geographic detalla que su hábitat ideal son los bosques perennes, selvas lluviosas e incluso algunas formaciones arbóreas de sabana. Es capaz de adaptarse a distintos tipos de bosques tropicales, y ese comportamiento arborícola explica por qué rara vez es visto por personas en estado salvaje.

Entre las adaptaciones físicas destacan su cola prensil, que puede igualar la longitud de su cuerpo, tobillos capaces de rotar hasta 180° y una lengua que supera los doce centímetros. Estas características le otorgan agilidad para moverse entre las ramas, colgarse boca abajo y alcanzar néctar en flores profundas, facilitando su supervivencia en la selva.

Perezoso de tres dedos de pelaje marrón rojizo enroscado en una rama de árbol cubierta de musgo, rodeado de frondosa vegetación verde
El kinkajú actúa como polinizador y dispersor de semillas, papel ecológico relevante para la regeneración y conservación de la selva tropical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y papel ecológico

Aunque está clasificado como carnívoro, su dieta diaria es principalmente frugívora. Consume principalmente fruta —con preferencia por los higos— y en algunas ocasiones busca huevos, insectos o pequeños vertebrados. Así, el kinkajú se comporta como un frugívoro oportunista, adaptándose a la disponibilidad de recursos estacionales en su entorno.

La combinación de su dieta y hábitos nocturnos lo convierte en un polinizador y dispersor de semillas de relevancia en su ecosistema. Al visitar flores para obtener néctar, el polen se adhiere a su cara y es transportado de planta en planta, fomentando la polinización. Al desplazarse entre distintos árboles por la noche, conecta parches de bosque y contribuye al mantenimiento y regeneración de la selva tropical.

Perezoso de tres dedos de pelaje marrón rojizo enroscado en una rama de árbol cubierta de musgo, rodeado de frondosa vegetación verde
La vida nocturna y arborícola del kinkajú se complementa con conductas sociales de acicalado y juego al anochecer, y comportamiento solitario al alimentarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conducta social, vida diaria y reproducción

El kinkajú lleva una vida nocturna y arborícola, pasando el día dormido en cavidades de árboles y saliendo al activarse la tarde. Estos mamíferos muestran comportamientos sociales variados: se acicalan, juegan y socializan juntos al anochecer, pero al buscar alimento suelen hacerlo de forma solitaria. El marcaje del territorio ocurre mediante glándulas de olor en la comisura de la boca, garganta y abdomen.

En reproducción, la gestación dura entre noventa y ocho y ciento veinte días y habitualmente nace una única cría en estado muy vulnerable, con los ojos cerrados. Los ojos se abren entre las dos semanas y un mes, y a las ocho semanas el ejemplar juvenil comienza a ingerir alimento sólido y a colgarse por la cola, imitando a los adultos. Estos procesos determinan las necesidades de protección y aprendizaje durante las primeras etapas de vida.

Fue avistado intentando escalar un poste polvoriento ubicado al lado de la carretera. (X/WSDOT_East)
Según la UICN, el kinkajú no está en peligro inmediato, pero enfrenta amenazas como la deforestación, el comercio ilegal de mascotas y la caza por su carne y piel (X/WSDOT_East)

Estado de conservación y amenazas

El kinkajú figura en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie de preocupación menor, aunque su población presenta una tendencia decreciente.

La revista National Geographic advierte que las principales amenazas para la especie son la deforestación y pérdida de hábitat, caza por carne o piel, y la captura para el comercio ilegal de mascotas, presiones que pueden agravarse de forma localizada.

Aunque aún no se considera una especie en peligro inmediato, la disminución de su población podría generar consecuencias en cadena para el ecosistema, dada su función como polinizador y dispersor de semillas. Su estabilidad depende directamente de la conservación de los bosques tropicales y de la mitigación de amenazas humanas en su entorno.

Temas Relacionados

KinkajúBosques TropicalesPolinización AnimalDeforestaciónMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Estados Unidos: vinculan la caída de especies silvestres con el crecimiento de brotes infecciosos en comunidades rurales

Nuevas investigaciones relacionan la fragmentación de hábitats naturales con el incremento de dolencias respiratorias, trastornos neurológicos e infecciones resistentes a tratamientos habituales, afectando especialmente a comunidades marginadas

Estados Unidos: vinculan la caída de especies silvestres con el crecimiento de brotes infecciosos en comunidades rurales

Cómo una técnica pensada para terremotos podría revolucionar la gestión de los campos agrícolas

La aplicación de métodos sísmicos en parcelas cultivadas revela cómo las prácticas tradicionales modifican los canales internos del suelo y ofrece a los productores datos precisos para tomar decisiones informadas frente a desafíos ambientales y productivos

Cómo una técnica pensada para terremotos podría revolucionar la gestión de los campos agrícolas

Cómo son los “árboles líquidos” urbanos que implementa Serbia para combatir la contaminación atmosférica

La eficiencia del sistema supera a los árboles tradicionales. El dispositivo transforma el espacio público con tecnología y funciones adicionales. El mantenimiento se realiza cada mes y medio

Cómo son los “árboles líquidos” urbanos que implementa Serbia para combatir la contaminación atmosférica

Romeo, el manatí más longevo, recibe reconocimiento mundial por parte del libro Guinness

La publicación del récord en una revista de divulgación científica ha puesto en primer plano el trabajo desarrollado por instituciones dedicadas al estudio y la protección de especies amenazadas

Romeo, el manatí más longevo, recibe reconocimiento mundial por parte del libro Guinness

Alertan que los incendios forestales en la Amazonía emiten más carbono de lo previsto: causas y consecuencias

Un trabajo basado en observaciones satelitales revela que la cantidad de gases liberados en registros recientes superó ampliamente las estimaciones científicas

Alertan que los incendios forestales en la Amazonía emiten más carbono de lo previsto: causas y consecuencias
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Polémica por la “Ley Cazzu”: Alex Rodríguez defiende a Nodal y acusa a la cantante argentina de mentir

Polémica por la “Ley Cazzu”: Alex Rodríguez defiende a Nodal y acusa a la cantante argentina de mentir

Thomas, el padre de Meghan Markle, rehace su vida con una enfermera filipina 35 años más joven que él: “Estoy disfrutando de la vida otra vez”

Gustavo Petro reconoce continuidad de proyecto del Galeón San José y lanza críticas por el metro de Bogotá

Secretario del Senado explica el futuro legal de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique en el Congreso

Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

INFOBAE AMÉRICA
Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

El Ibex 35 sube levemente en apertura y recupera 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 107 dólares

La evolución del mundo rural en España: del "mito" del teletrabajo a las dificultades de acceso a la vivienda

La penalización a contratos temporales de menos de 30 días sube hasta los 33,62 euros, un 3,1% más

El apoyo de los israelíes judíos a la guerra contra Irán cae del 93 % a un 78 %

ENTRETENIMIENTO

El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se retrasa hasta octubre

El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se retrasa hasta octubre

Florinda Meza le responde a Carlos Villagrán por decir que lo acosaba invitándolo a su casa

El divorcio de Shannen Doherty finalmente queda resuelto tras su muerte

‘Harry Potter’: HBO prepara la continuación de la serie incluso antes del estreno

El baile inesperado de una concursante en Miss Grand Thailand se vuelve viral