Medio Ambiente

Un experimento tiñó de rojo el mar: la ciencia explora una nueva vía para almacenar carbono

El ensayo realizado en aguas del Golfo de Maine permitió a los investigadores medir el efecto de nuevas técnicas de alcalinización marina en la captura de carbono, despertando tanto expectativas de innovación climática como escepticismo entre ambientalistas y comunidades costeras

Guardar
Vista aérea de dos barcos de investigación navegando en el océano, con la superficie del agua mostrando manchas rojizas de un experimento. Un barco blanco y azul está en primer plano
Una embarcación de investigación navega en el Golfo de Maine, donde un experimento científico tiñe las aguas de rojizo para estudiar la absorción de carbono y la acidificación oceánica (Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) )

Un grupo de científicos condujo un ensayo inédito en el Golfo de Maine, al liberar 65.000 litros de hidróxido de sodio marcados con un tinte rojo, con el objetivo de investigar una estrategia para mitigar el calentamiento global y la acidificación oceánica.

La iniciativa, conocida como mejoramiento de la alcalinidad oceánica (OAE, por sus siglas en inglés), podría, en combinación con una reducción drástica de emisiones, ayudar a impedir que la temperatura mundial supere los dos grados respecto al nivel preindustrial, al tiempo que reduce la acidez de las aguas marinas, actualmente en su máximo en el último millón de años, una situación que amenaza a la vida y a las pesquerías. Así lo informó el medio británico The Guardian, que cubrió los primeros resultados presentados en el AGU Ocean Sciences Meeting en Glasgow.

Los datos iniciales del experimento, aún no sometidos a revisión por pares, indican que durante los cinco días que duró el despliegue, se logró captar hasta 10 toneladas de carbono en el área intervenida y restablecer los niveles de pH del sitio de 7,95 a 8,3, acercándose a los valores preindustriales.

El ensayo, desarrollado 80 kilómetros mar adentro de Massachusetts en aguas tradicionalmente usadas por pesquerías de bacalao, eglefino y langosta, no reportó daños relevantes a organismos como plancton ni larvas de peces y crustáceos, aunque no se evaluaron efectos en peces adultos o mamíferos marinos.

VisualesIA - Mundo, Cambio Climático, Calentamiento Global, Emisiones, Calor, Calor Extremo, Temperatura
La iniciativa Ocean Alkalinity Enhancement (OAE) busca mitigar el cambio climático y frenar la acidificación oceánica mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del tinte, que generó una mancha rojiza visible durante cuatro días en la superficie, permitió rastrear la dispersión del producto con tecnología avanzada, desde sensores autónomos hasta naves submarinas robotizadas, según explicó Adam Subhas, oceanógrafo principal de la investigación.

Escepticismo y demandas de control riguroso

El experimento fue autorizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y ejecutado bajo la supervisión de científicos del centro líder en oceanografía Woods Hole Oceanographic Institution. Sin embargo, la metodología fue cuestionada por ambientalistas y actores locales.

Benjamin Day, especialista en justicia climática y energética de la organización ambientalista Friends of the Earth US, expresó al portal británico su alarma por los “efectos ambientales imprevistos y potencialmente catastróficos” de escalar la OAE, y criticó la tendencia de ciertas compañías tecnológicas a promover soluciones comerciales antes de contar con una base científica sólida.

Sarah Schumann, pescadora comercial involucrada como observadora en la investigación, asistió previamente a varias reuniones con científicos, líderes tribales y comunidades costeras de Massachusetts para abordar dudas locales. Si bien reconoció la colaboración histórica entre pescadores y científicos, advirtió una preocupación prevalente: “Existe el temor de que esto funcione como un caballo de Troya que aprovechen actores interesados en los créditos de carbono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Científicos emplearon 65.000 litros de hidróxido de sodio marcado con tinte rojo para rastrear y medir la dispersión en aguas abiertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas emergentes ya ofrecen créditos de carbono verificados por el registro internacional de remoción Isometric, empresa que audita proyectos dirigidos a compañías que aspiran a declararse neutras en emisiones mediante el mejoramiento de la alcalinidad oceánica.

Aun así, la eficiencia y seguridad del OAE a gran escala sigue sin confirmarse. Destaca el trabajo coordinado por Subhas, que reúne a investigadores de Woods Hole Oceanographic Institution, la universidad estadounidense Rutgers University y el grupo ambiental Environmental Defence Fund, por ser el primer ensayo de este tipo en aguas abiertas.

El potencial de OAE y sus límites actuales

De acuerdo con las estimaciones más favorables del equipo, la dispersión podría inducir la absorción de alrededor de 50 toneladas de dióxido de carbono atmosférico en el agua durante un año, cifra comparable a las emisiones anuales de cinco ciudadanos británicos. Subhas señaló en Glasgow que el estudio, limitado en escala y sin intereses comerciales asociados, tuvo el propósito de establecer buenas prácticas y transparencia en este ámbito de investigación, que evoluciona rápidamente.

El principio del OAE replica procesos como el encalado agrícola introducido hace dos milenios por agricultores griegos para neutralizar suelos ácidos, o intervenciones recientes en ríos escandinavos, donde el uso de cal permitió la recuperación de especies como el salmón en aguas afectadas por lluvias ácidas en la década de 1980.

Los primeros resultados muestran potencial para absorber 50 toneladas de CO₂ al año REUTERS/Stephane Mahe
Los primeros resultados muestran potencial para absorber 50 toneladas de CO₂ al año REUTERS/Stephane Mahe

Phil Renforth, experto en remoción de dióxido de carbono de la universidad británica Heriot-Watt University, propuso un enfoque responsable al señalar: “Ya estamos alterando el clima en formas descontroladas. El asunto es si podemos gestionar de manera proactiva el problema que generamos”.

En contraste con los resultados del ensayo puntual, la proyección de escala es relevante. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la OAE podría capturar entre 1.000 y 15.000 millones de toneladas de CO₂ anualmente, con un costo estimado de hasta USD 160 por tonelada.

Renforth subrayó que “no existen muchos lugares en el planeta donde almacenar carbono”, y enfatizó la necesidad de evaluar exhaustivamente cada alternativa antes de descartarla.

Temas Relacionados

Golfo de MaineCambio ClimáticoCaptura de CarbonoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

El patógeno invasor ya provocó la pérdida de la capacidad reproductiva en poblaciones silvestres y puso en riesgo la diversidad vegetal y la supervivencia de numerosas especies en la región

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

La contaminación por sustancias ilegales y medicamentos afecta a tiburones de Las Bahamas

Un reciente informe científico evidenció la presencia de compuestos farmacológicos, como analgésicos y antibióticos, y residuos de sustancias prohibidas en los grandes depredadores marinos del Caribe

La contaminación por sustancias ilegales y medicamentos afecta a tiburones de Las Bahamas

Científicos restauran bosques de algas gigantes con nutrias marinas: claves para evitar un colapso ecológico

Un grupo de expertos trabaja en la bahía de Monterey, en California, y apunta a un esfuerzo urgente con depredadores naturales. Causas y consecuencias

Científicos restauran bosques de algas gigantes con nutrias marinas: claves para evitar un colapso ecológico

La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

Cómo fue el desastre que sacudió a la ciudad de Goiânia en 1987 en el que se inspira la producción de Netflix. Qué pasó y por qué sigue impactando hoy

La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Un nuevo estudio revela cómo estas aves emplean residuos de cigarrillo para proteger a sus crías de parásitos, aunque persisten dudas sobre los efectos tóxicos a largo plazo y los riesgos para su desarrollo en entornos urbanos

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Álamo: la “tierra sagrada” de El Mayo Zambada, donde nació y forjó su poder

El Álamo: la “tierra sagrada” de El Mayo Zambada, donde nació y forjó su poder

La Aemet prevé un tiempo estable este fin de semana, pero con ambiente invernal y lluvias el Domingo de Ramos en estas zonas

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

Estaciones del Tren Ligero en CDMX: recorrido completo y costo actualizado 2026

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ucrania firma un acuerdo de cooperación en defensa con Arabia Saudí

Araqchi acusa a EEUU e Israel ante ONU de "intención clara de cometer genocidio" en Irán

ONU ve crímenes de lesa humanidad en choques de 2025 entre drusos y beduinos en Siria

Singapur prohíbe la entrada al país de una activista malasia por su actividad política

Muere en un tiroteo por soldados israelíes un palestino al norte de Jerusalén

ENTRETENIMIENTO

La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max

La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max

El renacer creativo de Antonio Banderas tras dejar atrás Hollywood y apostar por el teatro: “Nunca he sido tan feliz”

Dominic Monaghan sobre la amistad tras El Señor de los Anillos: “Los 4 hobbits somos hermanos, con todo lo que eso implica”

Andrew Garfield habló de su futuro en Marvel y dejó dudas sobre su regreso a Spider-Man: “Ya formé parte de ese círculo”

Del videoclub a la cima del cine mundial: la historia de Quentin Tarantino, el hombre que revolucionó la cultura pop