La forma correcta de entrenar a tu perro para enseñarle a relajarse y que esté tranquilo ante nuevos estímulos

La forma correcta de calmar a tu perro. (Freepik)

Conseguir que un perro esté realmente tranquilo en casa o ante situaciones nuevas no es algo que ocurra de forma automática. En la mayoría de los casos, la calma debe enseñarse y entrenarse, igual que sucede con otras habilidades básicas. Según 20 minutos, bastan una esterilla de yoga, su cama habitual y algunas chuches para empezar a trabajar este tipo de ejercicios en el hogar, orientados a que tu mascota aprenda a relajarse de manera autónoma.

Muchos perros pueden parecer tranquilos de forma innata, pero en realidad esa actitud sosegada suele ser el resultado de un aprendizaje. Los educadores caninos han incorporado ejercicios específicos que ayudan a los perros a gestionar mejor el estrés diario. Esto implica sesiones cortas, señales claras y refuerzos positivos, siempre adaptados al ritmo de cada animal. Enseñar a relajarse no solo es posible, sino que se ha convertido en una herramienta clave para prevenir y tratar problemas de comportamiento derivados del miedo, la excitación o la confusión.

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Un punto fundamental es entender que un perro estresado no puede aprender correctamente. La activación emocional, ya sea por miedo, nerviosismo o frustración, interfiere con su capacidad para procesar información y responder de manera adecuada a los estímulos del entorno. Por eso, antes de abordar conductas complejas, muchos profesionales recomiendan enseñar al animal a “bajar revoluciones” a través de ejercicios sencillos y estructurados que le permitan optar por comportamientos más estables y relajados.

Asociar un espacio concreto con la calma y el refuerzo positivo

Uno de los métodos más efectivos consiste en enseñar al perro a acudir a un lugar específico, como una alfombra, una esterilla o su cama, y permanecer tranquilo allí. Este lugar se transforma en una referencia emocional de calma. El proceso se inicia permitiendo que el perro explore la superficie seleccionada y la asocie a experiencias agradables, como recibir premios o caricias. Progresivamente, se introducen señales conocidas, por ejemplo, sentarse o tumbarse, reforzando cada avance hacia una postura más relajada.

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Con el tiempo, el perro aprende a acudir por sí mismo a ese espacio y a permanecer tranquilo, incluso cuando hay movimiento, ruido o visitas en casa. La duración de la calma y la distancia con la persona pueden ampliarse gradualmente, de modo que el comportamiento se mantenga aún en situaciones más exigentes. Este tipo de aprendizaje resulta especialmente útil en momentos cotidianos de mucha estimulación, como la llegada de gente o el bullicio doméstico.

Más allá de permanecer quieto, el objetivo es que el perro alcance estados reales de relajación. Para ello, se presta atención a señales corporales como posturas ladeadas, cabeza apoyada o respiración más lenta. Refuerzos como premios o palabras amables se asocian a esos momentos, ayudando a que el animal reconozca y repita esa sensación de tranquilidad.

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Ejercicios de respiración y sesiones breves

Dentro de estos enfoques, una técnica particularmente interesante consiste en asociar el refuerzo positivo con la respiración pausada del perro. Observar cuándo realiza una inhalación profunda y premiarlo permite que, con el tiempo, el perro asocie la orden verbal, como “respira despacio”, con una reducción de la activación fisiológica. Este método requiere constancia y una observación atenta, pero su eficacia en la gestión del estrés está avalada por profesionales.

El descanso y la relajación son vitales para tu mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sesiones de entrenamiento para enseñar a relajarse no deben ser largas. Breves intervalos de uno o dos minutos, o incluso menos, son suficientes para consolidar avances. La clave radica en la regularidad y en transmitir señales claras. Usar marcadores, como un sonido específico o una palabra, ayuda a que el perro entienda exactamente qué comportamiento se está reforzando.

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Es importante ajustar la dificultad de forma progresiva, evitando exigir demasiado al principio. Si se pide al perro que mantenga la calma durante mucho tiempo o en situaciones muy estimulantes antes de estar preparado, es probable que aparezca frustración y que el aprendizaje se vea afectado.

Este tipo de entrenamiento no se limita a la obediencia básica. Busca que el perro desarrolle herramientas propias para gestionar su entorno y sus emociones. Para muchos perros, rodeados de estímulos y cambios constantes, aprender a autorregularse es una habilidad valiosa que puede prevenir problemas de conducta relacionados con el estrés y mejorar el bienestar diario tanto del animal como de quienes conviven con él.

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