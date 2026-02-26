¿La ciencia reveló el misterio detrás de las Blood Falls? Qué se sabe de las “erupciones” rojas en la Antártida

La ciencia determina que el color rojo de las Blood Falls proviene de la oxidación acelerada de partículas de hierro atrapadas por millones de años bajo el glaciar

En el remoto paisaje de la Antártida, las Blood Falls han desconcertado a la comunidad científica durante más de un siglo. Este fenómeno, visible en el extremo del glaciar Taylor dentro del valle McMurdo Dry Valleys, se caracteriza por el flujo de agua de intenso color rojo que brota desde el hielo y contrasta con el entorno blanco y árido. Descubiertas en 1911 por el geólogo Griffith Taylor, las Blood Falls rápidamente atrajeron la atención internacional.

Según la revista popular de ciencia Wired, en los inicios existía la duda sobre si el color rojizo se debía a la presencia de algas o minerales oxidados, pero ninguna explicación era concluyente. El sitio, cuyo caudal suele variar, despertó preguntas sobre su origen, composición y el mecanismo que permite la existencia de agua líquida en condiciones tan extremas, como explica el estudio publicado por Nature Communications.

La composición química y el origen de su color rojo

Durante décadas se barajaron dos hipótesis: que el color provenía de microalgas, o que minerales oxidados le daban la característica tonalidad. Sin embargo, las investigaciones recientes confirmaron que la tonalidad roja es producto de la oxidación de partículas de hierro. Estas partículas se hallan atrapadas en nanósferas junto a elementos como silicio, calcio, aluminio y sodio, generadas por bacterias ancestrales que quedaron sepultadas bajo el glaciar hace millones de años.

Cuando la salmuera mineralizada emerge y entra en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida rápidamente y produce esa apariencia de óxido distintiva. Así se explica que el fluido de las Blood Falls es una salmuera hipersalina con alta concentración de hierro y otros minerales, lo que mantiene el agua líquida y da lugar a ese color singular.

Las investigaciones recientes confirman que las nanósferas con hierro y minerales como silicio, calcio y sodio, generadas por bacterias ancestrales, explican la tonalidad roja del fenómeno antártico.

¿Cómo se mantiene el agua líquida?

Las Blood Falls desafían la lógica de la física antártica: el agua emerge en estado líquido a pesar de temperaturas muy por debajo de cero. La clave está en que la salmuera hipersalina, compuesta sobre todo por cloruro de sodio y otros minerales, reduce de forma drástica el punto de congelación y permite que el líquido fluya debajo y a través del glaciar incluso cuando la temperatura exterior llega a -7 ℃.

La presión de las capas superiores del hielo impide que se formen cristales de hielo fácilmente. El sistema subglaciar donde circula esta salmuera es considerado uno de los reservorios más antiguos del planeta y habría permanecido aislado durante millones de años. Este mecanismo podría ofrecer pistas sobre la existencia de vida y agua líquida en otros planetas con condiciones extremas, según destacan los investigadores responsables del estudio.

Presión y movimiento: el ciclo de las erupciones

Durante años se desconocía el motivo por el cual las Blood Falls no mantenían un flujo constante, sino que el agua emergía de forma intermitente desde el glaciar Taylor. El estudio citado por Wired explica que la combinación de presión interna y movimiento del glaciar es clave.

El avance del hielo sobre el terreno genera una compresión que obliga a la salmuera hipersalina a desplazarse a través de grietas y canales subglaciares. Cuando la presión llega a un umbral crítico, el líquido es expulsado violentamente y se producen las características erupciones rojizas que definen el fenómeno.

Las erupciones intermitentes de las Blood Falls resultan de la presión interna y el avance del glaciar Taylor, que fuerzan la salmuera a emerger por canales subterráneos

El análisis reciente utilizó tecnología de radar para mapear los canales ocultos y reveló que la red subterránea de salmuera es más extensa de lo que se pensaba, extendiéndose mucho más allá del punto en que emerge la sangre glacial. Cada vez que la presión supera la resistencia del hielo, el sistema libera agua rica en minerales, dando lugar al espectáculo visual que ha intrigado a científicos y visitantes por generaciones.

Impacto del cambio climático en Blood Falls

Pese a los significativos avances, continúan abiertas preguntas sobre el impacto del cambio climático en las Blood Falls. El artículo en la revista Wired, basado en datos de Nature Communications, destaca que se desconoce cómo el incremento sostenido de las temperaturas globales puede afectar el delicado equilibrio que mantiene el sistema subglaciar.

El sistema depende de condiciones extremadamente frías y estables para conservar la salmuera hipersalina en estado líquido bajo el hielo. Los científicos advierten que el calentamiento podría modificar la dinámica de presión, cambiar la composición del agua subterránea y variar tanto la frecuencia como la intensidad de las erupciones. Aunque la tecnología actual permite observar y modelar su comportamiento, no se han podido prever aún todas las variables sobre la longevidad o desaparición del fenómeno.