El misterio de la “mancha fría” del Atlántico: alertan que se acerca a un umbral climático de riesgo

La mancha fría del Atlántico se mantiene al sur de Groenlandia e Islandia como una anomalía que se enfría mientras avanza el calentamiento global (Europa Press)

La presencia de la mancha fría del Atlántico, una región al sur de Groenlandia e Islandia que se enfría mientras el resto del mundo se calienta, representa un misterio para la ciencia en pleno auge del calentamiento global.

Un reciente estudio identifica como causa principal el debilitamiento del sistema de corrientes oceánicas conocido como Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, lo que podría indicar que la Tierra se acerca a un punto de inflexión climático de alto riesgo.

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La “mancha fría” del Atlántico se forma debido a que las corrientes oceánicas transportan cada vez menos calor hacia esta zona, que desde 1955 muestra una falta de calentamiento significativo en su temperatura superficial del mar.

Esta excepción se destaca en un patrón global donde la mayoría de los océanos se están calentando, generando preocupación por sus posibles consecuencias en el equilibrio climático mundial y alertando sobre la llegada de cambios abruptos en los sistemas atmosféricos y oceánicos.

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La temperatura superficial del mar en la mancha fría del Atlántico muestra desde 1955 una falta de calentamiento significativo (Geophysical Research Letters (2026). DOI: 10.1029/2025gl118383)

Este fenómeno desconcierta a la comunidad científica. Durante décadas, las hipótesis oscilaron entre dos explicaciones principales: una mayor pérdida de calor en la superficie del mar causada por la atmósfera, y la idea de que la ralentización de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) reduce la cantidad de calor que llega a la zona. El nuevo estudio, basado en reanálisis de observaciones meteorológicas directas y análisis del balance térmico, ofrece evidencia a favor de la segunda opción.

Explicaciones científicas sobre la mancha fría del Atlántico

El grupo investigador utilizó datos observacionales y de balance térmico, confirmando que el enfriamiento no puede explicarse únicamente por dinámicas superficiales. La tendencia revela que la pérdida de calor superficial ha disminuido, contradiciendo la hipótesis de una mayor disipación en la atmósfera.

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Según el análisis, la causa se encuentra en la reducción del aporte térmico por corrientes oceánicas más débiles. Los autores señalan: “La pérdida de calor superficial ha disminuido sobre la mancha fría”. Este hallazgo se repite a lo largo de todos los periodos evaluados, destacando un enfriamiento intenso en el centro de la región a pesar del aumento térmico global.

La AMOC transporta calor desde los trópicos hacia latitudes altas y cumple una función central en la regulación del clima global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del AMOC en el clima global

La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) funciona como una vasta “cinta transportadora” de calor: lleva agua cálida de los trópicos a latitudes altas y devuelve agua fría y densa al sur. Cumple un rol fundamental en la regulación del clima y en la redistribución de energía en el planeta.

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Estudios paleoclimáticos y recientes observaciones identifican una ralentización de la AMOC desde la época preindustrial. El estudio destaca que gran parte del calor se libera precisamente en la zona de la mancha fría y que el debilitamiento de esta circulación resulta en una transferencia de energía cada vez menor a la atmósfera.

La posibilidad de que la AMOC alcance un punto de inflexión, en el que pueda detenerse completamente, es reconocida por la literatura científica como un riesgo de gran impacto. Tal evento modificaría el clima, el nivel del mar y la estabilidad de numerosos ecosistemas.

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Lo que revela el nuevo análisis sobre el enfriamiento oceánico

El trabajo incorporó el reanálisis ERA5 y datos oceánicos con cobertura desde mediados del siglo XX. Se identificó que la tendencia de enfriamiento en la mancha fría no responde a una intensificación de la salida de calor hacia la atmósfera.

La literatura científica advierte que un punto de inflexión de la AMOC alteraría el clima, el nivel del mar y numerosos ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los resultados destacados está que, desde 1993, la pérdida de calor superficial ha sido notablemente menor. El fenómeno se atribuye al debilitamiento de la circulación oceánica profunda y no a variaciones superficiales. “Esto último es de esperar cuando la AMOC suministra menos calor a la región y, por lo tanto, se libera menos a la atmósfera”, concluye el informe.

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Riesgos futuros y advertencias científicas

Según proyecciones modeladas, la ralentización constante de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico acerca este sistema a un punto de inflexión climático. De alcanzarse, la alteración persistiría durante milenios y tendría consecuencias graves en climas, mares y ecosistemas en todo el mundo.

Se han identificado señales de alerta temprana y las simulaciones climáticas sugieren que la transición podría ocurrir hacia mediados de este siglo si el calentamiento global continúa. Ante esta perspectiva, el equipo investigador exhorta a los responsables de políticas públicas a implementar estrategias para mitigar el potencial impacto de un cambio abrupto.

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La solidez de los datos sobre el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico eleva la preocupación internacional sobre la resiliencia del sistema climático y evidencia la urgencia de vigilancia continua. El desenlace de este fenómeno, con un futuro incierto, dependerá de la respuesta mundial frente a los riesgos detectados ahora en los océanos.