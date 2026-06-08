El Salvador: Protección Civil declara alerta verde por una baja presión en el Pacífico

IMAGEN DE ARCHIVO: Varias personas se congregan en la playa ante la inminente llegada de una tormenta, en la playa El Tunco de Tamanique, El Salvador, el 25 de julio de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró Alerta Verde este 7 de junio de 2026 por la influencia de una zona de baja presión frente a la costa del Pacífico salvadoreño, con una probabilidad del 70% de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas y también en los siguientes siete días, de acuerdo con información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según la Dirección General del Observatorio de Amenazas del MARN, el sistema se ubica en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y se desplazará lentamente cerca de Centroamérica, lo que favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y aumentará la nubosidad y las lluvias con características de temporal, sobre todo en la zona costera, la cadena volcánica y sectores montañosos.

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La Dirección General de Protección Civil informó que las condiciones persistirán durante este día y buena parte de la próxima semana. Los mayores acumulados de lluvia se esperan a partir de este domingo en la franja costera y zonas de montaña, y entre el lunes ocho y el jueves 11 en municipios cercanos a la cadena volcánica y la costa.

Protección Civil indicó que también se vigila la Depresión Tropical Dos-E, que al interactuar con la baja presión frente a Centroamérica apoyará el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y elevará la nubosidad y las lluvias sobre el país.

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Protección Civil informa que las lluvias persistirán durante este domingo y buena parte de la próxima semana. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Recomendaciones ante la alerta

La entidad orientó a las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil a mantenerse atentas durante el período de la alerta y a continuar con acciones de limpieza en sistemas de drenaje, quebradas y bocanas. Pidió vigilar zonas susceptibles a inundaciones, anegamientos y deslizamientos, además de puntos de riesgo por caída de ramas, árboles, vallas publicitarias y postes por vientos asociados a tormentas.

A la población solicitó precaución por oleaje más rápido y alto, con corrientes de retorno más intensas en la zona de rompiente, y por vientos acelerados entre 45 y 60 km/h (28 y 37 mph) en aguas profundas.

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El MARN advirtió que el oleaje en la costa de El Salvador aumentará entre el 8 y el 10 de junio por tormentas extratropicales en el Pacífico Sur, con olas de hasta 2.6 metros y velocidades por encima de lo habitual, en un escenario que también coincide con lluvias persistentes y mayor riesgo de corrientes de retorno.

Ante ello, a la navegación marítima y aérea, así como a la pesca artesanal y deportiva, la autoridad recomendó evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar actividades.

El aumento del oleaje coincide con una baja presión con probabilidad ciclónica

A la situación marítima se agrega un panorama de lluvias persistentes en gran parte del país, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. La institución informó sobre la influencia de una zona de baja presión en la Zona de Convergencia Intertropical, ubicada frente a la costa pacífica salvadoreña. Su desplazamiento cerca de Centroamérica facilita el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y aumenta la nubosidad y las lluvias.

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El avance de los oleajes ya afecta las operaciones portuarias y ha obligado a ampliar las medidas de seguridad en varios puntos del litoral. Foto: Actualidad Ambiental

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en la franja costera, la cadena volcánica y las zonas montañosas del país, según el MARN. El pronóstico también anticipa acumulados importantes desde este domingo hasta el jueves en municipios próximos a la cadena volcánica y a la costa.

A ese cuadro se suma la vigilancia sobre la Depresión Tropical Dos-E, cuyo desplazamiento e interacción con la baja presión frente a Centroamérica refuerzan el ingreso de aire húmedo y favorecen la continuidad de las lluvias sobre El Salvador. El Observatorio de Amenazas mantiene monitoreo constante sobre ambos sistemas.

El aviso fue emitido en San Salvador por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que reportó como contacto el 2281-0888, y por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, con los números 913 y 2527-7300.

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