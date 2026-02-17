Los elefantes marinos llegan a las playas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil: por qué ocurre y cómo protegerlos

La presencia de elefantes marinos del sur en playas bonaerenses y uruguayas genera preocupación entre especialistas (Karumbe Uruguay)

La postal de las playas cambió en los últimos años. Allí donde la arena y el mar marcan el pulso de la temporada de verano, alguna silueta imponente de un elefante marino del sur comenzó a sorprender a quienes disfrutan de la costa. Este visitante, que históricamente solo se encontraba en los extensos paisajes patagónicos, ahora aparece en playas bonaerenses, uruguayas e incluso del sur de Brasil.

La expansión de estos mamíferos marinos fuera de su hábitat habitual encendió la alerta entre científicos y organizaciones de conservación como la Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina), que recientemente adviertió sobre los nuevos desafíos de convivencia y protección que plantea este fenómeno.

La presencia de elefantes marinos fuera de su hábitat patagónico creció de manera inusual tras la epidemia de gripe aviar H5N1 ocurrida en 2023 en Península Valdés.

“Una posible explicación a estos cambios en la distribución y comportamiento puede estar relacionada a la epidemia de gripe aviar que afectó a la especie en Península Valdés en 2023 y tuvo un gran impacto en su estado de conservación”, explicó Valeria Falabella, directora de conservación costero-marina de esa entidad, en un comunicado.

La expansión de estos mamíferos fuera de la Patagonia coincide con el impacto de la gripe aviar H5N1 (Reserva Natural Mar Chiquita)

Esa epidemia tuvo consecuencias graves y dejó cifras que preocupan a los especialistas. Según un estudio de WCS Argentina, CONICET y la Universidad de California Davis, publicado el año pasado, el brote mató al 97% de las crías nacidas en 2023 y a un número indeterminado de adultos reproductores, lo que provocó una reducción del 61% en la población local. Además, el informe advierte que la recuperación podría demorar décadas y que la especie pasaría de “Preocupación menor” a “En peligro” según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Nacimientos y mudas en lugares inesperados

Mientras la colonia de elefantes marinos del sur intenta recuperarse, comenzaron a registrarse cambios en su comportamiento. Entre septiembre y octubre de 2024, WCS Argentina detectó al menos seis nacimientos en balnearios de Buenos Aires como Mar de Ajó, Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Miramar y San Blas. También hubo nacimientos en el Parque Nacional Islote Lobos, Río Negro, y en el estado de Santa Catarina, Brasil. En octubre de 2025, se documentó un nacimiento en Piriápolis, Uruguay, el segundo registrado allí desde 1977, y otro en el puerto de Necochea, Buenos Aires.

Científicos advierten sobre la necesidad de nuevas estrategias de conservación para la especie (Agus Uthrralt)

“Estos nacimientos y migraciones tan al norte de Península Valdés son atípicos, por lo que resulta necesario seguir monitoreando a esta población para identificar las causas y maneras en que la especie puede llegar a adaptarse a diversos factores, como las enfermedades o el cambio climático”, señaló Julieta Campagna, especialista en conservación de elefantes marinos de WCS Argentina.

Cómo reconocer y proteger a los elefantes marinos

El elefante marino del sur es la foca de mayor tamaño del mundo. Los machos adultos pueden medir hasta 5 metros y pesar 4 toneladas, con una trompa prominente, mientras que las hembras alcanzan 3 metros y pesan entre 500 y 900 kilos. Durante la muda de piel, que ocurre entre diciembre y abril, estos animales permanecen en la costa y no se alimentan. La piel nueva luce gris y oscura, y la vieja, amarillenta.

La epidemia de gripe aviar en Península Valdés en 2023 provocó una drástica reducción en la población de elefantes marinos (Ana Zubarriain)

Una diferencia clave con los lobos marinos es su forma de desplazarse: los elefantes marinos usan las aletas delanteras para arrastrarse por la arena. Además, suelen verse ejemplares juveniles y crías junto a sus madres entre septiembre y noviembre.

Recomendaciones para la convivencia responsable

Para reducir los riesgos para los animales y las personas, las organizaciones de conservación y las autoridades locales difundieron las siguientes pautas:

Mantener una distancia mínima de 30 metros de los ejemplares.

No tocar ni alimentar a los animales, ni arrojarles agua u objetos.

Evitar acercarse con perros o vehículos , ya que estos pueden asustar, morder o transmitir enfermedades.

No intentar moverlos ni forzarlos a volver al mar . Los animales saben cuándo regresar por sí mismos.

No interponerse entre el animal y el mar .

No dejar residuos ni basura plástica en la playa, para prevenir enmallamientos y daños a la fauna.

Dar aviso inmediato a autoridades o centros especializados como la Fundación Mundo Marino, Defensa Civil, Prefectura Naval o guardavidas ante la presencia de animales heridos, crías solas o ejemplares enredados en plásticos.

El 97% de las crías nacidas en 2023 murieron tras el brote de gripe aviar, según WCS Argentina y CONICET (Karumbe Uruguay)

La Municipalidad de La Costa y la Fundación Mundo Marino remarcan que el contacto humano genera estrés, puede empeorar el estado de salud de los animales y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. “El rol de la comunidad resulta clave: una ciudadanía informada contribuye a evitar intervenciones riesgosas y facilita el accionar de los equipos especializados”, destacó la Fundación.

El aumento de apariciones de elefantes marinos en playas fuera de su hábitat habitual resulta atípico y requiere atención. Los especialistas coinciden en que es fundamental continuar con los monitoreos y la educación pública para comprender cómo la especie enfrenta los desafíos derivados de enfermedades como la gripe aviar y las alteraciones ambientales. La protección de la biodiversidad costera depende de una convivencia respetuosa y de la intervención responsable de toda la comunidad.