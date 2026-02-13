Medio Ambiente

El rol oculto de la corriente del Golfo: cómo regula el carbono en el Atlántico Norte

Un reciente estudio científico revela el papel fundamental de este flujo en la disminución de gases de efecto invernadero

Guardar
La corriente del Golfo transporta
La corriente del Golfo transporta enormes volúmenes de agua y calor desde las zonas tropicales hasta el Atlántico Norte, clave para el clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación oceánica incide sobre el clima global por medio de flujos como la corriente del Golfo, que transporta enormes volúmenes de agua y calor desde zonas tropicales hasta el Atlántico Norte. Aunque se estudió el papel de este sistema en la transferencia de temperaturas, la manera en que influye en la distribución de nutrientes y carbono (elementos vitales para la vida marina y la regulación del dióxido de carbono atmosférico) recibe menor atención.

Un estudio recientemente publicado en la revista Communications Earth & Environment ofrece nuevos datos sobre los mecanismos biogeoquímicos asociados a la corriente del Golfo y su función en el ciclo del carbono. El artículo se basa en datos observacionales y simulaciones que rastrean el movimiento de nutrientes y carbono en el Atlántico Norte.

El flujo invisible de la corriente del Golfo

El océano acumula carbono principalmente a través de la absorción de dióxido de carbono (CO₂) desde la atmósfera en su superficie. Una vez que entra al agua, puede quedar disuelto o incorporarse en organismos marinos a través de procesos biológicos, como la fotosíntesis de fitoplancton. Parte de este carbono se traslada hacia aguas más profundas cuando los restos de organismos y partículas orgánicas se hunden. Así, queda almacenado durante años o siglos en las capas profundas del océano, lejos de la atmósfera. Este proceso ayuda a reducir la cantidad de CO₂ en el aire y, por lo tanto, es fundamental para mitigar el cambio climático.

El seguimiento de partículas virtuales
El seguimiento de partículas virtuales permitió ver que las aguas profundas pueden llegar hasta el giro subpolar en el Atlántico Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sostiene que la corriente del Golfo funciona como una especie de “autopista submarina” de nutrientes. A través de este flujo, se transportan aguas que contienen muchos nutrientes y poco carbono generado por la actividad humana desde la zona del estrecho de Florida hasta áreas más al norte en el océano Atlántico.

Según el artículo, estas aguas profundas viajan por el océano durante años sin tener contacto con la atmósfera y, al llegar a la superficie en regiones más frías, pueden absorber más dióxido de carbono del aire porque no están saturadas de carbono reciente.

Las simulaciones realizadas muestran que el recorrido de estas aguas depende de la profundidad a la que se encuentren. Las más profundas que entran en la corriente del Golfo logran llegar hasta las zonas frías del Atlántico Norte, conocidas como giro subpolar, mientras que las superficiales quedan atrapadas en la parte más cálida y central del océano.

Los modelos matemáticos muestran que el agua que se mueve en las capas profundas de la corriente del Golfo tarda entre 4 y 8 años en llegar al Atlántico Norte y salir a la superficie, donde puede absorber dióxido de carbono del aire.

La corriente del Golfo funciona
La corriente del Golfo funciona como una autopista subterránea de nutrientes y carbono en el océano Atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta región del océano es especialmente eficiente para absorber el gas de efecto invernadero, ya que recibe el 23% del intercambio global de CO₂ entre el océano y la atmósfera y almacena el 15% del carbono generado por las personas, aunque solo representa el 7% de la superficie de los océanos. Esta eficiencia se debe, en parte, a que la corriente del Golfo transporta aguas que pueden captar más carbono cuando suben a la superficie, después de haber pasado décadas sin contacto con el aire.

Métodos para rastrear nutrientes y carbono desde la Florida hasta el norte

Para analizar estos procesos, los autores combinaron mediciones directas con simulaciones de circulación oceánica. Las observaciones de nutrientes y carbono en el estrecho de Florida (donde comienza la corriente del Golfo) provienen de campañas hidrográficas internacionales y bases de datos.

El seguimiento de partículas virtuales permitió constatar que las liberadas a profundidades entre 380 y 860 metros suelen alcanzar el giro subpolar, mientras que las superficiales permanecen en el giro subtropical.

La investigación utiliza reconstrucciones de datos biogeoquímicos y simulaciones de circulación global para describir la evolución de carbono y nutrientes a lo largo de trayectorias de densidad precisas. El cálculo permitió estimar el aporte de nutrientes y el potencial de absorción de carbono en distintas áreas del Atlántico Norte.

Impactos sobre el ciclo del carbono y proyecciones ante el cambio climático

Si la circulación oceánica disminuye,
Si la circulación oceánica disminuye, el Atlántico Norte podría absorber menos dióxido de carbono del aire según las proyecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo explica que la capacidad de la corriente del Golfo para ayudar a capturar carbono del aire depende de la fuerza de otra gran corriente oceánica, la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico. Según las proyecciones del estudio, si esta circulación se debilita en el futuro, se enviarán menos aguas profundas, llenas de nutrientes y con poco carbono de origen humano, hacia la superficie de las regiones frías del Atlántico Norte.

Esto haría que el océano absorba menos dióxido de carbono del aire en esa zona. Este debilitamiento podría ocurrir por el calentamiento global, que altera la temperatura y la salinidad del agua, lo que hace más difícil que las corrientes profundas sigan su recorrido habitual.

El análisis señala que “una disminución en la circulación de vuelco llevaría a una reducción en el suministro de aguas con capacidad de absorber más carbono antropogénico, lo que reduciría la captación de CO₂ atmosférico en el Atlántico Norte subpolar”. Es decir, si la circulación oceánica disminuye, el océano en el norte perdería eficacia para capturar el carbono que hay en la atmósfera.

El equipo de investigadores también cree que los procesos observados en la corriente del Golfo podrían estar presentes en otras grandes corrientes de los océanos del mundo. El estudio resalta que cualquier cambio futuro en estas corrientes, a causa del cambio climático, alterará la capacidad del océano para regular la cantidad de carbono en el aire.

Temas Relacionados

OcéanoOcéano atlánticoGolfoClimaCambio climáticoCalentamiento globalCarbonoDióxido de carbonoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Menos luz, más vida: Bélgica elimina farolas y apuesta por la oscuridad para salvar su fauna

El parque Entre-Sambre-et-Meuse lidera un cambio que transforma el paisaje nocturno, favorece la biodiversidad y desafía la costumbre de vivir bajo la iluminación artificial

Menos luz, más vida: Bélgica

Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

El intercambio de ideas, la colaboración y la competencia creativa marcaron la vida y obra de Jane Austen, las Brontë, George Eliot y Virginia Woolf según nuevas investigaciones

Amistad, crítica y rivalidad: así

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

La protección de áreas con baja contaminación auditiva se vuelve clave ante el avance de la urbanización. Cómo el trabajo conjunto de científicos y comunidades logra preservar entornos tranquilos

Refugios naturales y biodiversidad protegida:

La recuperación ambiental del vertedero de Duquesa beneficiará a más de tres millones de habitantes en República Dominicana

El proyecto incluye medidas para controlar lixiviados y emisiones, además de crear infraestructura recreativa sobre los terrenos tratados, en cumplimiento de estrategias nacionales para la gestión sostenible de los residuos sólidos

La recuperación ambiental del vertedero

El calentamiento global pone en riesgo la supervivencia de la ballena franca austral en Australia

Un estudio reveló que la población de ese mamífero marino se reproduce menos. Por qué refleja un impacto profundo del cambio climático en los océanos

El calentamiento global pone en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo será el debut en

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

Última hora de la borrasca Oriana, en directo: la península bajo avisos por lluvias, viento, nevadas y oleaje

Beca Rita Cetina 2026: autoridades notifican este importante aviso sobre el pago a nuevos beneficiarios

En qué estado se pedirá cartilla de vacunación para reinscribirse a la escuela

Cómo votaron cada uno de los diputados el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos

Dos personas muertas deja un ataque sicarial en Bogotá

Rubio prevé reunirse con Zelenski en Múnich y aboga por "poner fin a la guerra"

Los resultados provisionales otorgan la mayoría al histórico partido opositor de Bangladés

El periodista José Rubén Zamora sale de prisión tras recibir arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas y shows

Top 10 K-dramas y shows de Netflix en Corea del Sur hoy: ranking de los más populares para ver este fin de semana

El momento explosivo entre Margot Robbie y Jacob Elordi en el set de ‘Cumbres Borrascosas’

Serena Williams muestra sus habilidades de pole dance tras la polémica por anuncio de pérdida de peso

Rosalía y su impactante debut en la tercera temporada de Euphoria: “Fue transformador”

La razón por la que Taz Skylar no bebió ni comió durante dos días mientras rodaba la segunda temporada de ‘One Piece’