Medio Ambiente

Qué es la plastisfera y cómo los residuos plásticos están creando nuevos ecosistemas en el océano

Microbiólogos marinos e investigadores ambientales detallaron en un informe publicado por BBC Wildlife Magazine que fragmentos sintéticos persistentes funcionan como sustratos duraderos donde bacterias, algas e invertebrados se organizan en comunidades complejas

El término plastisfera describe los nuevos ecosistemas formados sobre plásticos, un hábitat artificial que persiste durante siglos frente a la degradación rápida de materiales orgánicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una botella de plástico flotando en mar abierto suele asociarse con abandono y contaminación. A simple vista, parece un objeto inerte, arrastrado por corrientes sin fronteras.

No obstante, un examen detallado reveló una realidad más compleja: su superficie puede alojar comunidades densas de bacterias, algas, hongos e invertebrados, que transforman ese residuo en un soporte biológico activo.

Este fenómeno recibe el nombre de plastisfera, un término acuñado por la microbióloga marina Linda Amaral-Zettler para describir los ecosistemas formados sobre los desechos plásticos en los océanos.

Según la información publicada en BBC Wildlife Magazine, se trata de un sistema completamente nuevo, surgido a partir de materiales sintéticos inexistentes en el ambiente marino y que persisten durante siglos.

Un sustrato artificial sin precedentes

El plástico introduce una diferencia fundamental respecto de otros materiales flotantes. Troncos o ramas pueden ser colonizados por organismos marinos, pero su degradación natural limita ese proceso en el tiempo.

La colonización de los plásticos comienza con bacterias resistentes que se adhieren a la superficie y atraen otras especies mediante señales químicas especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plástico, en cambio, no sigue ese ciclo. “Los plásticos nunca se descomponen realmente”, explicó Úna Hogan, estudiante de doctorado de la Universidad de Waterloo, en declaraciones a BBC Wildlife Magazine. “Pueden persistir hasta 1.000 años e incluso entonces simplemente se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas en lugar de desaparecer en sustituyentes inofensivos.”

Esa durabilidad convierte cada fragmento de basura en un hábitat estable. De acuerdo con los datos recopilados por el medio británico, al menos 11 millones de toneladas de plástico ingresan cada año a los océanos, que ya contienen cerca de 200 millones de toneladas de este material. En conjunto, estos residuos representan aproximadamente el 80% de la contaminación marina.

Cómo se forma la plastisfera

La colonización del plástico sigue una secuencia reconocible. Las primeras en llegar son bacterias resistentes, capaces de adherirse a superficies lisas y hostiles. Estos microorganismos utilizan señales químicas para atraer a otros.

“Los microbios no se adhieren al azar, sino que se comunican químicamente”, señaló Tracy Mincer, profesor de biología y química e investigador. Según explicó, liberan moléculas sensoriales que reclutan especies específicas y facilitan la formación de biopelículas.

Los plásticos flotantes actúan como 'islas móviles', permitiendo el transporte de microorganismos a través de grandes distancias y conectando ecosistemas separados por barreras naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas biopelículas alteran la superficie del plástico, la vuelven más rugosa y generan un entorno más favorable para nuevos colonizadores. Con el tiempo, se suman algas, hongos y pequeños invertebrados. El residuo se transforma en un ecosistema funcional, con redes tróficas y ciclos de nutrientes propios.

Amaral-Zettler destacó la diversidad de estas comunidades. “Lo que más nos ha sorprendido es la diversidad de especies presentes en fragmentos de plástico tan pequeños”, afirmó. Además, observó que “cada pieza colonizada albergaba su propio vecindario microbiano distintivo”, incluso cuando los fragmentos procedían del mismo entorno.

Islas móviles que conectan ecosistemas

Uno de los rasgos más relevantes de la plastisfera es su movilidad. Los plásticos flotantes viajan con las corrientes oceánicas durante años y pueden recorrer miles de kilómetros. Según Ling Nathanael Jin, toxicólogo y licenciado en ciencias ambientales, “los fragmentos de plástico actúan como innumerables islas diminutas” que transportan microorganismos a través de barreras naturales de temperatura y salinidad.

Investigaciones citadas por BBC Wildlife Magazine rastrearon microbios presentes en plásticos oceánicos hasta ríos de origen continental, lo que demuestra un traslado directo de organismos desde tierra firme hacia mar abierto. Este mecanismo modifica patrones históricos de aislamiento ecológico y genera nuevas conexiones microbianas a escala global.

Riesgos asociados a la dispersión microbiana

No todos los organismos transportados resultan inofensivos. El equipo de Jin identificó desechos plásticos que alojaban bacterias del género Vibrio, algunas con potencial patógeno para humanos y animales. También se detectaron algas como Pseudo-nitzschia, productoras de ácido domoico, una neurotoxina capaz de contaminar mariscos.

Se han detectado bacterias patógenas como Vibrio y algas toxigénicas en desechos plásticos oceánicos, aumentando el riesgo de contaminación y propagación de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microbiólogo Richard Quilliam, de la Universidad de Stirling, advirtió que las biopelículas del plástico facilitan el intercambio genético. “Vivir en una biopelícula compleja permite a los patógenos intercambiar información genética con otros patógenos y hacerlos más virulentos o resistentes a los medicamentos antimicrobianos”, señaló. Este proceso, conocido como transferencia horizontal de genes, incrementa el riesgo de resistencia a antibióticos.

Además, la biopelícula protege a los microorganismos de la radiación ultravioleta y de variaciones térmicas. “Los patógenos pueden sobrevivir a condiciones estresantes que los matarían si solo vivieran libres”, agregó Quilliam, en referencia a bacterias como E. coli, Salmonella y el cólera.

Un ecosistema en expansión constante

La plastisfera no se limita al océano. Según diversas investigaciones, fenómenos similares aparecen en suelos terrestres, donde el plástico también favorece comunidades microbianas enriquecidas en genes de resistencia. Para los especialistas, este escenario implica desafíos sanitarios y ambientales que aumentan al ritmo de la producción global de plástico.

Los expertos consultados por BBC Wildlife Magazine describieron la plastisfera como un sistema vivo, dinámico y estrechamente vinculado a la actividad humana. Cada fragmento flotante funciona como una plataforma biológica persistente, capaz de modificar interacciones ecológicas y rutas de dispersión microbiana en los mares del planeta.

