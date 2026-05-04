Por qué los incendios forestales aumentan el riesgo de inundaciones extremas

Las lluvias intensas tras incendios forestales aumentan el riesgo de inundación en regiones del oeste de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que un incendio forestal devasta las laderas de una región, el siguiente episodio de lluvias intensas puede desencadenar un desastre aún mayor río abajo. Las inundaciones amplificadas por la pérdida de vegetación representan una amenaza creciente, especialmente cuando el cambio climático incrementa tanto la severidad de los incendios forestales como la frecuencia de las precipitaciones extremas.

Esta dinámica ha sido objeto de un análisis detallado publicado en la revista Water Resources Research, que aporta evidencia cuantitativa sobre el aumento del riesgo de inundaciones en zonas recientemente afectadas por incendios en el oeste de los Estados Unidos.

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Según los resultados del trabajo liderado por Canham y Lane, en el 75% de los episodios de fuertes lluvias que tuvieron lugar después de un incendio, el caudal máximo fue al menos dos veces superior al máximo registrado antes del siniestro con tormentas de características equivalentes. Para alcanzar estos resultados, los investigadores analizaron datos de caudal del Sistema Nacional de Información del Agua del Servicio Geológico de los Estados Unidos y registros pluviométricos del Análisis de Registros para Calibración de la NOAA.

El cambio climático potencia incendios forestales más severos y precipitaciones extremas, amplificando las inundaciones en cuencas quemadas (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir del análisis de siete cuencas hidrográficas afectadas por incendios forestales, el equipo diseñó un sistema denominado “marco de tormentas emparejadas”. Identificaron los llamados caudales máximos posteriores al incendio (PFPF, por sus siglas en inglés): los cinco picos de caudal más altos en los tres años siguientes a cada incendio. Luego, para cada evento de PFPF atribuible a una tormenta, buscaron en el historial hidroclimático tormentas comparables —según estación, precipitaciones recientes y características específicas de intensidad, profundidad y duración— que se hubieran producido antes del incendio.

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Durante el proceso, se detectaron un total de 26 eventos PFPF, de los cuales 20 contaban con tormentas anteriores equivalentes para su comparación. La abrumadora mayoría de las tormentas post-incendio generaron una respuesta hidrológica mucho más intensa que las registradas en circunstancias similares antes del evento de fuego, revelando un claro patrón de vulnerabilidad incrementada.

Este fenómeno tiene además una distribución temporal muy marcada. Los episodios de caudal excepcionalmente alto se presentan con mayor frecuencia durante el primer año posterior al incendio, y suelen asociarse a precipitaciones que se concentran aguas arriba del centroide de la cuenca, con cobertura homogénea tanto de la cuenca como de la zona quemada.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que la primera tormenta del año siguiente al incendio muestra una “probabilidad mayor de lo esperado” de generar un episodio PFPF, destacando la rapidez y magnitud con que puede activarse el riesgo de inundación tras la pérdida de vegetación protectora.

Un método automatizado para anticipar el comportamiento extremo de las cuencas tras el fuego

El diseño metodológico de Canham y Lane representa un avance en la predicción de inundaciones, ya que traslada los principios del clásico enfoque de cuencas hidrográficas emparejadas —tradicionalmente usado para comparar el efecto de diferentes tratamientos sobre cuencas vecinas— y los aplica a un análisis temporal: en vez de comparar espacios distintos, se examina la misma cuenca antes y después de un incendio.

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En palabras textuales del estudio, “predecir y comprender los factores que influyen en las inundaciones posteriores a incendios es fundamental para los gestores de recursos naturales, infraestructura y emergencias en un contexto de incendios forestales cada vez más extensos y graves que afectan a poblaciones humanas e infraestructuras”. Los autores resaltan que esta predicción constituye “un desafío debido a las limitaciones de datos, combinadas con la influencia de la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones”.

Los científicos recomiendan adaptar la gestión de riesgos fluviales y modelos predictivos ante la amenaza creciente de eventos hidrometeorológicos extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los responsables de la gestión de infraestructuras y planificación de desastres, la información proporciona una herramienta valiosa para anticipar la magnitud del peligro en el periodo inmediato posterior a los incendios. Los autores sostienen que futuras investigaciones pueden profundizar en características de las tormentas que, tras incendios, afectan zonas vulnerables: dirección de la tormenta, estado de recuperación de la cuenca y la aplicación de los métodos automatizados a un espectro todavía mayor de escenarios y condiciones.

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El cambio climático y el nuevo desafío en la gestión de riesgos fluviales

Los datos ponen en evidencia que las consecuencias de los incendios forestales se amplifican peligrosamente cuando coinciden con lluvias extremas, un escenario cada vez más frecuente bajo las condiciones actuales de cambio climático. En palabras de los investigadores, la magnitud real del riesgo para comunidades e infraestructuras se incrementa tanto por el aumento de la frecuencia e intensidad del fuego como por la mayor probabilidad de precipitaciones intensas sobre suelos desprotegidos.

De este modo, el trabajo publicado en Water Resources Research subraya la urgencia de adaptar los modelos de predicción y las estrategias de gestión ante la emergencia de un riesgo hidrometeorológico que se transforma y crece en territorio estadounidense.

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