Medio Ambiente

El descubrimiento de la planta “linterna de hadas” en Malasia sorprendió a la ciencia

Una rara especie parasitaria fue hallada cerca de un área recreativa en Selangor, donde apenas sobreviven menos de 20 ejemplares, lo que despierta preocupación por su posible extinción y la urgencia de proteger su hábitat

El hallazgo de Thismia selangorensis
El hallazgo de Thismia selangorensis revela la existencia de especies vegetales extremadamente vulnerables en los bosques de Selangor (Gim Siew Tan)

Un grupo de investigadores identificó una nueva especie de planta parásita, denominada Thismia selangorensis, en una zona forestal del estado de Selangor, en Malasia.

Clasificada como en peligro crítico de extinción, la planta fue hallada en un entorno reducido donde se han detectado menos de 20 ejemplares, lo que evidencia la urgencia de proteger el área para salvaguardar la biodiversidad local, según informó Smithsonian Magazine.

Thismia selangorensis representa una incorporación
Thismia selangorensis representa una incorporación excepcional al reducido grupo de plantas sin clorofila (Gim Siew Tan)

Una “linterna de hada” única y su hallazgo

Esta especie pertenece al género conocido como “linternas de hada”, plantas micoparásitas que dependen por completo de hongos subterráneos para obtener nutrientes, ya que no poseen clorofila y carecen de la capacidad de realizar fotosíntesis.

Solo unas 120 especies de este género han sido documentadas en todo el mundo y, hasta ahora, únicamente dos habían sido registradas en Selangor.

El descubrimiento inicial fue realizado por Gim Siew Tan, naturalista que en noviembre de 2023 encontró la pequeña planta cerca de las raíces de un árbol, junto al cauce de un río y próxima a un área recreativa visitada por numerosas personas.

Un trabajo conjunto entre expertos
Un trabajo conjunto entre expertos locales e internacionales permitió validar el hallazgo (Gim Siew Tan)

Tras compartir imágenes en la plataforma iNaturalist, la botánica Mat Yunoh Siti-Munirah, del Instituto Forestal de Malasia, reconoció la singularidad de la especie y colaboró en su identificación formal.

La existencia de la nueva especie fue publicada en la revista científica PhytoKeys, que confirmó tanto la rareza del hallazgo como el escaso número de ejemplares localizados.

Las inspecciones de campo posteriores contabilizaron menos de veinte plantas en ese entorno, y el nombre Thismia selangorensis rinde homenaje a la región donde fue encontrada.

La anatomía subterránea de la
La anatomía subterránea de la planta muestra una adaptación exclusiva a su entorno micoparásito (Siti-Munirah MY y Mohd Faizal)

La flor de esta planta presenta una estructura similar a una ancha sombrilla de color melocotón, llamada mitra, de cuyo centro surgen tres apéndices alargados y ensanchados.

Los investigadores citados por Smithsonian Magazine señalaron que las raíces muestran forma de coral, lo que distingue a la especie frente a otras similares.

El botánico Michal Sochor, de la Universidad Palacký en Chequia, remarcó que la característica más llamativa es precisamente la mitra de gran tamaño, que podría contribuir a proteger la planta al evitar la entrada de agua o residuos.

La flor exhibe tonalidades poco
La flor exhibe tonalidades poco frecuentes y un diseño morfológico que dificulta su observación accidental (Siti-Munirah MY y Mohd Faizal)

Amenazas y desafíos para la conservación

La situación de Thismia selangorensis es particularmente frágil. Al crecer cerca de senderos y la ribera de un río en una zona frecuentada por visitantes, la especie resulta muy vulnerable al pisoteo y a las inundaciones periódicas.

La escasez de individuos detectados incrementa la preocupación: de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie recibió una clasificación provisional de “en peligro crítico”, detalla Smithsonian Magazine.

Siti-Munirah subrayó la importancia de la colaboración entre científicos, autoridades forestales y sociedad civil para asegurar la supervivencia de la planta. “Proteger Thismia selangorensis requerirá la cooperación de investigadores, el departamento forestal, actores locales y el público, ya que depende de la precaución con la que intervenimos en su hábitat”, señaló la especialista en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

El microhábitat en el que
El microhábitat en el que prospera se encuentra delimitado por factores hídricos y la presencia humana constante (Siti-Munirah MY y Mohd Faizal)

El descubrimiento de esta “linterna de hada” en un entorno tan accesible pone en evidencia que los avances científicos relevantes pueden ocurrir en lugares cercanos y no solo en regiones remotas.

Para Siti-Munirah, la prioridad es difundir el conocimiento sobre la existencia de la especie en su entorno inmediato, ya que su conservación depende, en gran medida, de la conciencia pública y de la protección de su hábitat singular.

El futuro de Thismia selangorensis estará condicionado por la capacidad de la comunidad para reconocer el valor de preservar esta especie única, originaria de un sector específico de Malasia y vulnerable a la extinción antes de poder ser plenamente estudiada.

