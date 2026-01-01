El 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados, según proyecciones internacionales

El aumento de la temperatura global se asocia a la actividad humana y a las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, advierte la ONU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de organismos internacionales anticipan que 2026 se ubicará entre los años más calurosos jamás registrados. El pronóstico realizado por el Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, se apoya en estudios recientes que revelan un sostenido incremento de la temperatura global, con valores que superan los registros previos y reafirman el desafío que plantea el cambio climático a nivel planetario. Las advertencias científicas insisten en la urgencia de limitar el calentamiento y evitar las consecuencias más adversas de este fenómeno.

El aumento de la temperatura global se vincula con la actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo”.

El escenario para 2026 pone a prueba los compromisos asumidos por los países en tratados internacionales como el Acuerdo de París, cuyo objetivo central consiste en evitar que el aumento de temperaturas supere ciertos umbrales críticos.

El pronóstico para 2026: una nueva marca de calor global

El informe publicado estima que la temperatura media mundial en 2026 se ubicará 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), dentro de un rango posible de 1,34 °C a 1,58 °C.

Esta proyección se encuentra apenas por debajo del máximo histórico de 1,55 °C registrado en 2024, que representa el mayor valor documentado hasta la fecha. Según el Met Office, la proyección “sugiere que es probable que sea uno de los cuatro años más cálidos para la temperatura media global”.

Las proyecciones del Met Office muestran que 2026 podría ser uno de los años más calurosos, superando los registros previos desde 1850

La serie observacional de temperaturas medias globales abarca desde 1850 y permite identificar tendencias que se acentuaron en las últimas décadas.

Adam Scaife, jefe del equipo de pronóstico global del Met Office, explicó que “Es probable que los últimos tres años hayan superado los 1,4 °C y prevemos que 2026 sea el cuarto año consecutivo en que esto ocurra. Antes de este aumento repentino, la temperatura global anterior no había superado los 1,3 °C”. El rango previsto para la temperatura media en el próximo año confirma la continuidad del calentamiento.

Las cifras indican que 2026 extenderá la secuencia de años con temperaturas significativamente elevadas. Nick Dunstone, responsable principal del pronóstico, afirmó: “En 2024 se registró la primera superación temporal de 1,5 °C y nuestro pronóstico para 2026 sugiere que esto es posible de nuevo. Esto pone de manifiesto la rapidez con la que nos acercamos al objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París”.

El Acuerdo de París y los desafíos del calentamiento global

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), establece como meta limitar el aumento de la temperatura media global a 2 °C y propone “esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °C”, de acuerdo con la ONU. El tratado, que entró en vigor en noviembre de 2016, cuenta con la adhesión de 194 partes, entre países y la Unión Europea.

El Acuerdo de París busca evitar que el aumento de temperaturas globales supere ciertos umbrales críticos, revisando compromisos cada cinco años (Imagen ilustrativa Infobae)

El compromiso implica que los países revisen cada cinco años sus planes nacionales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y refuercen la capacidad de adaptación frente a los impactos del cambio climático. Estos planes, denominados Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), comunican las acciones previstas para cumplir los objetivos del acuerdo. Incluyen tanto políticas de reducción de emisiones como estrategias para aumentar la resiliencia ante fenómenos extremos derivados del calentamiento global.

El Acuerdo de París también prevé financiación para que los países en desarrollo puedan mitigar el cambio climático y fortalecer su capacidad de respuesta. Además, exige mecanismos de transparencia para el monitoreo y la evaluación de los compromisos asumidos. La ONU destaca que “el acuerdo proporciona un marco duradero con afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas” y marca el inicio de una transición hacia un mundo con emisiones netas cero.

Riesgos e impactos del calentamiento más allá de 1,5 °C

La comunidad científica advierte que superar el umbral de 1,5 °C aumenta el riesgo de impactos severos relacionados con el cambio climático y reduce las opciones de adaptación. El informe del Met Office subraya que, aunque la superación de este valor puede ser temporal, cada fracción de grado adicional contribuye a agravar los efectos adversos y complica la tarea de limitar el daño.

Las advertencias científicas insisten en la urgencia de limitar el calentamiento global para evitar consecuencias más adversas para el planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó en su informe “State of the Global Climate” que el nivel actual de calentamiento global se sitúa en 1,37 °C respecto a la media del período 1850-1900, utilizando datos de la última década y proyecciones para 2015-2034.

Según la advertencia de los expertos recogida por el Met Office, “la ciencia ha advertido repetidamente que un calentamiento superior a 1,5 °C conlleva un aumento de los impactos climáticos y eventos meteorológicos extremos, además de limitar las opciones de adaptación”.

El proceso de revisión previsto por el Acuerdo de París busca incentivar medidas más ambiciosas que mantengan el calentamiento por debajo del umbral determinado. En 2023, el primer “balance mundial” evaluó los avances realizados y alentó a los países a reforzar sus acciones para evitar que la temperatura global rebase los límites acordados. La puesta en práctica del tratado resulta fundamental para cumplir no solo con los objetivos climáticos, sino también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la reducción de emisiones y el aumento de la resiliencia ante los desafíos ambientales.