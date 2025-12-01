El sorprendente hallazgo en muestras de aire revela cómo el clima acelera los cambios en la naturaleza

Los musgos del norte de Suecia están alterando sus calendarios reproductivos en respuesta directa al aumento de temperaturas registrado en las últimas décadas (Freepik)

Los musgos del norte de Suecia comenzaron a liberar sus esporas hasta cuatro semanas antes que hace 35 años. Así lo señala un estudio realizado por equipos de Lund University y Umeå University, publicado en el Journal of Ecology.

Este trabajo se apoyó en el análisis de muestras de aire tomadas en la región de Kiruna entre 1974 y 2008 y apunta al cambio climático como principal causa de este adelanto.

Un descubrimiento a partir de filtros históricos

Según el estudio, los investigadores utilizaron filtros de aire que habían sido almacenados durante décadas por las Fuerzas Armadas suecas para controlar radiactividad. Esos filtros, explicó Per Stenberg, integrante de Umeå University, retuvieron esporas y polen en el aire, constituyendo un “archivo biológico único” para estudiar retrospectivamente la presencia de organismos en la región.

Gracias a técnicas modernas de extracción y análisis de ADN ambiental, “fue posible identificar y cuantificar la presencia de esporas de 16 géneros diferentes de musgos y hepáticas a lo largo de 35 años”, explicó Stenberg.

Antiguos filtros militares de aire se transformaron en una fuente inesperada de información para descifrar los cambios ecológicos a lo largo de 35 años (Freepik)

La investigación de las universidades destacó que esta metodología avanzó respecto a los métodos tradicionales, que dependían de observaciones de campo. El trabajo permitió detectar que el periodo de dispersión de esporas empieza, en promedio, cuatro semanas antes y finaliza seis semanas antes que en 1990. Además, la temporada de dispersión se prolongó entre tres y ocho semanas, según el taxón.

“Es una diferencia considerable, especialmente si se tiene en cuenta que el verano es muy corto en el norte”, afirmó Nils Cronberg, botánico de Lund University.

El adelanto se evidenció en 15 de las 16 especies estudiadas; solo la hepática Tritomaria quinquedentata no presentó cambios observables en su calendario de dispersión, como detalló el artículo.

La liberación anticipada de esporas modifica el ritmo natural de los musgos y puede afectar la dinámica de otras especies en los ecosistemas boreales (Freepik)

Otoños más cálidos y cambios en el ciclo anual

Entre los resultados más llamativos, Fia Bengtsson, autora principal y exinvestigadora de Lund University, señaló que el “clima del otoño anterior es el factor más importante para el adelanto en la liberación de esporas”. En palabras de Bengtsson: “Esperábamos que el deshielo o la temperatura del aire en el mismo año fueran determinantes, pero el clima del año previo resultó ser el principal motor”.

El análisis estadístico mostró una correlación entre el aumento de la temperatura media en el tercer y cuarto trimestre del año anterior y el adelanto estacional de los musgos. La investigación documentó que la temperatura media anual en Kiruna se incrementó aproximadamente 1,7℃ desde los años 70, mientras que la precipitación anual no varió de forma significativa.

Según los autores, los otoños más cálidos ayudan a que las cápsulas de esporas se desarrollen antes del invierno y posibilitan una liberación temprana en primavera.

Este patrón es diferente al registrado en plantas vasculares, donde el ciclo suele responder más al clima primaveral, asegura el estudio. Además, destaca que la fenología de los musgos parece más flexible y responde de manera más marcada a las variaciones de temperatura.

El incremento de temperaturas tras el verano facilita un desarrollo más temprano de las cápsulas reproductivas, adelantando todo el ciclo vital de los musgos (Freepik)

Efectos ecológicos y uso futuro del eDNA aéreo

De acuerdo con Lund University, el adelanto en la dispersión de esporas podría afectar la composición de las comunidades de musgos, su interacción con otros organismos y servicios clave como la fijación de nitrógeno, el almacenamiento de carbono y la regulación del albedo del suelo.

El estudio advierte sobre el riesgo de desajustes temporales, como la falta de coincidencia entre la liberación de esporas y la disponibilidad de lugares adecuados para colonizar. También, señala la posibilidad de mayor competencia entre especies y mayor vulnerabilidad a fenómenos extremos.

Los autores indican que la técnica de eDNA aéreo podría emplearse para estudiar otras especies y ampliar el conocimiento sobre el impacto del calentamiento global en la biodiversidad. Bengtsson y Cronberg señalaron también que los resultados serán relevantes para futuros informes internacionales, como los del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), ya que documentan los efectos directos del cambio climático sobre procesos biológicos desde la década de 1970.