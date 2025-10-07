Medio Ambiente

El colapso invisible: lo que implica para los Alpes suizos la pérdida acelerada de sus glaciares

Más allá de los récords de deshielo, científicos y autoridades consultados por Reuters advierten que la desaparición glaciar multiplica los riesgos de avalanchas y agrava el desafío climático

Por Fausto Urriste

Guardar
Suiza pierde cien glaciares en
Suiza pierde cien glaciares en menos de una década, según informe de GLAMOS (REUTERS/Denis Balibouse)

El deshielo de los glaciares suizos alcanzó un nuevo punto crítico durante el último año. En este periodo, Suiza perdió el 3% de la masa total de sus glaciares, de acuerdo con el informe anual de GLAMOS, organismo responsable del monitoreo glaciar en ese país.

Esta cifra, divulgada por Reuters, representa la cuarta mayor reducción histórica y confirma la aceleración del retroceso glaciar en los Alpes suizos.

El reporte de GLAMOS y la Comisión Suiza para la Observación de la Criósfera atribuye este retroceso a dos causas principales: un invierno con nevadas escasas, especialmente en el noreste de Suiza, y olas intensas de calor durante junio.

El deshielo acelerado en los
El deshielo acelerado en los Alpes suizos incrementa el riesgo de avalanchas y afecta la estabilidad de las montañas (REUTERS/Denis Balibouse)

Matthias Huss, director de GLAMOS, calificó ante Reuters la magnitud de la pérdida de hielo ocurrida entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 como “realmente mucho”.

Una década de pérdidas aceleradas

Aunque la fusión de hielo no llegó a los niveles extremos registrados en 2022 y 2023 —cuando los glaciares suizos perdieron el 5,9% y el 4,4% de su volumen respectivamente—, la tendencia de la última década es clara y preocupante.

Huss detalló a Reuters que Suiza vivió su peor década en términos de deshielo, con una reducción de un cuarto del volumen total de hielo desde 2015. Cerca de cien glaciares desaparecieron entre 2016 y 2022, y los expertos advierten que la mayoría podría extinguirse antes de finalizar el siglo.

La reducción de hielo glaciar
La reducción de hielo glaciar amenaza la disponibilidad de agua y la seguridad energética en Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

Este dramático retroceso modifica la geografía de los Alpes suizos y afecta al medio ambiente, y también a sectores como el turismo, la agricultura y la seguridad energética.

Las reservas de hielo glaciar son fundamentales para regular los caudales de los ríos, especialmente durante los meses secos, y su desaparición disminuye la disponibilidad de agua para consumo, riego y generación hidroeléctrica.

Impacto en glaciares emblemáticos y comunidades

El deterioro es especialmente notorio en glaciares emblemáticos. El glaciar del Ródano, ubicado en el cantón de Valais y considerado el mayor de Europa durante la Edad de Hielo, perdió este año un promedio de 1,5 metros de espesor.

La disminución de nevadas y
La disminución de nevadas y las olas de calor intensifican el retroceso glaciar en Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

A su vez, el glaciar Silvretta, al noreste de Suiza, sufrió una fusión excepcional tras registrar la menor cantidad de nieve en 100 años, según GLAMOS citado por Reuters. Los glaciares ubicados por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar recibieron el mayor impacto durante este periodo.

Las repercusiones del retroceso glaciar sobrepasan la pérdida de masa de hielo. Huss advirtió que la reducción de los glaciares incrementa la inestabilidad de las montañas y puede provocar avalanchas de roca y hielo.

Un caso reciente expuso este peligro en mayo de 2025, cuando el colapso de un glaciar destruyó el pueblo de Blatten en el cantón de Valais. Las familias afectadas aún intentan recuperar parte de lo perdido y las autoridades evalúan medidas para mejorar los sistemas de alerta temprana.

Escenarios futuros: ¿es posible revertir la tendencia?

Reducir las emisiones de CO2
Reducir las emisiones de CO2 es clave para salvar hasta 200 glaciares suizos de gran altitud (REUTERS/Denis Balibouse)

El futuro de los glaciares suizos depende en gran medida de la evolución de las emisiones globales de dióxido de carbono. Huss explicó que, si las emisiones se redujeran a cero en los próximos 30 años, hasta 200 glaciares suizos de gran altitud podrían salvarse. Sin embargo, la mayoría de los glaciares sigue en peligro si no se produce un cambio drástico en la tendencia actual.

Pese a los esfuerzos y advertencias de la comunidad científica, Huss reconoció ante Reuters la limitada capacidad para revertir el retroceso glaciar. Incluso si el clima se estabilizara de inmediato, los glaciares suizos continuarían perdiendo volumen, lo que subraya la magnitud del reto actual para Suiza y el planeta.

La adaptación será crucial en los próximos años para enfrentar el nuevo escenario ambiental, social y económico derivado de la transformación acelerada de los Alpes.

Temas Relacionados

Deshielo de glaciaresGlaciares suizosSuizaGLAMOSAlpes suizosMatthias HussCambio climáticoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los incendios forestales se cuadruplicaron en 40 años: el 43% de los más devastadores ocurrió en la última década

El fuego avanza más rápido que nunca: un estudio de la Universidad de Tasmania advierte que los incendios forestales se multiplicaron en frecuencia, costo y gravedad en las últimas décadas. Las causas principales son el cambio climático, la expansión urbana y las políticas de manejo que favorecieron la acumulación de material combustible

Los incendios forestales se cuadruplicaron

Bill Gates afirma que la innovación ya redujo en un 40% las emisiones previstas para 2040

El impulsor de la tecnología limpia destaca que gracias a nuevas soluciones energéticas el mundo avanza más rápido contra el cambio climático, aunque advierte que aún falta inversión y compromiso duradero para llegar a cero emisiones

Bill Gates afirma que la

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Científicos detectaron que en un caso sin precedentes las temperaturas se elevaron hasta 2,9  grados por encima del promedio durante 16 días consecutivos

Las olas de calor marinas

Las olas de calor marinas podrían afectar la capacidad del océano para mitigar el cambio climático

Un estudio internacional señala que los episodios térmicos extremos alteran el equilibrio biológico y modifican el flujo de carbono hacia las profundidades

Las olas de calor marinas

Ocelotes con longevidad récord hallados en la selva misionera desafían el conocimiento sobre los felinos americanos

Investigadores del Conicet hicieron un extenso monitoreo en esa área del noreste argentino y registraron la mayor esperanza de vida conocida para un felino silvestre de la región. Cómo los resultados ayudan al cuidado de la biodiversidad

Ocelotes con longevidad récord hallados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Se cumplen 15 años del día en que Mario Vargas Llosa fue anunciado como Premio Nobel de Literatura

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

¿Cuándo inician las vacaciones escolares de octubre? Fechas confirmadas por el Minedu para el descanso de estudiantes

Avance médico en el hospital Guillermo Almenara: paciente de 75 años recibe marcapasos inalámbrico

INFOBAE AMÉRICA
Colombia pide a la Comisión

Colombia pide a la Comisión Europea retrasar un año el reglamento de deforestación que afecta a café y cacao

EEUU recuerda que no tiene presencia diplomática en Venezuela y no valora el supuesto plan contra su Embajada

Qué se sabe hasta ahora sobre las reuniones para el acuerdo de paz en Gaza

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

El testimonio de una de las sobrevivientes al ataque de Hamas en el kibutz Kfar Aza: “Queremos poder volver aquí”

ENTRETENIMIENTO

“Las redes sociales solo fueron

“Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas”: Addison Rae y su nuevo objetivo en la música

Acusan a Meghan Markle de reírse durante la caída de una modelo en el desfile de Balenciaga

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia