Medio Ambiente

La apuesta genética que puede transformar la restauración marina en Florida

La Universidad Atlantic de Florida impulsa una estrategia innovadora con respaldo de la EPA, orientada a recuperar la vida marina y asegurar el bienestar de la región ante los efectos del calentamiento global

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Impulsar la restauración mediante ciencia
Impulsar la restauración mediante ciencia y tecnología permite enfrentar la degradación ambiental y proteger los recursos marinos para las próximas generaciones (Florida Atlantic University)

Florida Atlantic University (FAU) impulsa un proyecto innovador para la restauración de esponjas marinas en la Bahía de Florida, respaldado por una subvención de USD 720.446 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Bajo el liderazgo de Andia Chaves-Fonnegra, Ph.D., investigadora del Harbor Branch Oceanographic Institute integran por primera vez genética avanzada en la recuperación de especies clave, apostando por la biodiversidad y la estabilidad económica en una de las regiones costeras más vulnerables del país.

Esta iniciativa marca un hito en la conservación marina en Florida, al unir ciencia, innovación y gestión para responder a desafíos ambientales crecientes y fortalecer los sectores productivos que dependen de la salud del ecosistema.

Esta región, vital para la
Esta región, vital para la economía y la biodiversidad de Florida, sostiene numerosas especies y actividades que dependen de un equilibrio ambiental delicado (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La Bahía de Florida: riqueza ecológica y motor económico

La Bahía de Florida, ubicada entre el extremo sur de la península y los Cayos dentro del Parque Nacional Everglades, constituye un ecosistema estratégico por su diversidad biológica y su relevancia económica. Alberga especies esenciales como esponjas marinas, peces y la codiciada langosta espinosa, que sustentan actividades económicas vitales.

Según datos de la FAU, los arrecifes y sus hábitats asociados generan anualmente más de USD 1.000 millones en turismo y recreación, mientras que la pesca relacionada con arrecifes aporta más de USD 150 millones en ventas y da empleo a decenas de miles de floridanos. La interacción entre biodiversidad y economía hace de la Bahía un territorio clave para la sostenibilidad regional.

Las esponjas marinas tienen un papel insustituible: filtran grandes volúmenes de agua, reciclan nutrientes como el nitrógeno, estabilizan fondos marinos y ofrecen refugio a múltiples especies. Además, sostienen históricamente industrias locales como la de las esponjas de baño, antes de la llegada de alternativas sintéticas y el colapso de las poblaciones.

La degradación de sus comunidades, causada por proliferación de fitoplancton, enfermedades y episodios de frío, provocó un efecto en cadena, comprometiendo la pesca de esponjas y de langosta, así como servicios ecosistémicos fundamentales como la calidad del agua y el equilibrio de la vida marina.

Las esponjas marinas son protagonistas
Las esponjas marinas son protagonistas ocultas del ecosistema: purifican el agua, ayudan a estabilizar los sedimentos y sirven de hábitat a diversas especies (Florida Atlantic University)

Diversidad genética: clave para la restauración sostenible

Hasta ahora, los esfuerzos de restauración se basaron en trasplantes por fragmentación asexual, técnica útil para recuperar cobertura en áreas dañadas pero limitada en su capacidad de generar poblaciones adaptables. La FAU advierte que los trasplantes clónicos carecen de diversidad genética, lo que restringe la resistencia ante enfermedades, el cambio climático o nuevas amenazas ecológicas.

El nuevo proyecto liderado por Chaves-Fonnegra incorpora genética de poblaciones en la restauración, utilizando herramientas como microsatélites y polimorfismos de nucleótido único para analizar la estructura y variedad genética de cuatro especies clave: Spongia barbara, Spongia graminea, Ircinia campana y Spheciospongia vesparium, empleadas por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). De este modo, se busca evaluar diversidad genética, endogamia y éxito reproductivo en viveros y zonas de trasplante, logrando poblaciones más resilientes.

El proceso contempla la cría de larvas en viveros terrestres y su posterior trasplante utilizando sistemas de información geográfica (GIS) para seleccionar las mejores zonas y maximizar beneficios ecológicos. Esto permitirá incrementar la variabilidad genética y garantizar no solo la abundancia de esponjas, sino también su estabilidad a largo plazo y la de los ecosistemas asociados.

Como enfatizó Chaves-Fonnegra: “Obtener este apoyo de la EPA es sumamente relevante porque nos permite pasar de aumentar el número de esponjas a restaurar poblaciones con la fortaleza genética necesaria para enfrentar un clima cambiante, enfermedades y otras amenazas crecientes”.

La integración de herramientas genéticas
La integración de herramientas genéticas en los programas de recuperación fortalece la capacidad de las especies para adaptarse y asegurar su supervivencia en un entorno cambiante (Freepik)

Un modelo para el futuro

La iniciativa de FAU trasciende la restauración de esponjas: representa un modelo replicable de conservación donde convergen ciencia, innovación y gestión pública. Los resultados serán integrados de inmediato en las prácticas de la FWC y se alinean con el Objetivo 5 del Plan Estratégico de la EPA, enfocado en restaurar ecosistemas y comunidades amenazadas.

Los beneficios proyectados abarcan la mejora de la resiliencia ecológica, la seguridad alimentaria y la salud económica de comunidades costeras. Además de asegurar aguas más limpias y servicios ecosistémicos robustos, el proyecto refuerza la prosperidad de sectores que dependen de la vitalidad de la Bahía de Florida.

Con este avance, Florida Atlantic University marca un antes y un después en la restauración marina. El enfoque en diversidad genética y ciencia aplicada define el camino hacia ecosistemas más fuertes, comunidades resilientes y una base sostenible para el futuro de la región, garantizando no solo la supervivencia de las esponjas, sino la seguridad de todos los que dependen del patrimonio natural de Florida.

Temas Relacionados

FloridaRestauración MarinaEsponjas MarinasGenéticaBahía De FloridaEconomíaAgencia De Protección Ambiental De Estados UnidosEcologíaBiodiversidad MarinaCalentamiento GlobalLangosta EspinosaPescaConservación MarinaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Lo advirtió un estudio en Noruega y Grecia. Detectaron que descendientes de hombres que fumaban antes de los 15 años presentan una edad biológica superior a la cronológica

El daño del tabaco se

La sorprendente evolución de los peces antárticos: investigan cómo lograron sobrevivir al frío extremo

Un equipo internacional analizó la estructura craneal de especies que habitan el Océano Austral, identificó cambios clave en la forma y función de sus mandíbulas y reveló que la incorporación de un módulo óseo flexible permitió diversificar fuentes de alimento y prosperar en un ambiente helado y hostil

La sorprendente evolución de los

5 datos sorprendentes sobre los conejos en la naturaleza y el hogar

Desde el crecimiento continuo de sus dientes hasta su capacidad para saltar casi un metro y sus diferencias con las liebres, cuáles son los puntos más curiosos, según National Geographic

5 datos sorprendentes sobre los

Un estudio plantea que el hemisferio norte de la Tierra se calienta más rápido que el sur

Científicos identificaron que la región septentrional absorbe una mayor cantidad de radiación solar y experimenta alteraciones en lluvias, deshielo y circulación atmosférica, con posibles repercusiones en el sistema climático global

Un estudio plantea que el

Se acelera el calentamiento de los océanos: advierten que la temperatura de los mares batió un nuevo récord

El último informe del programa Copernicus de la Unión Europea mostró el deterioro de los ecosistemas marinos y advirtió sobre los riesgos crecientes para millones de personas en zonas costeras

Se acelera el calentamiento de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vicky Dávila se fue en

Vicky Dávila se fue en contra de Gustavo Petro por mensaje en contra de Paloma Valencia: “Es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe”

Tijuana comienza el mes con un miércoles soleado este 1 de octubre: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de octubre

Vaca Muerta produce dos de cada tres barriles de petróleo del país e impulsa un récord histórico para el sector

Coronel PNP acusa al jefe policial de Paraguay de “estafador” y afirma que “no sabía dónde estaba el Monstruo”

INFOBAE AMÉRICA
Microplásticos: un nuevo estudio los

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

Hélène Cixous, Premio Formentor 2025: "Shakespeare no escribió sobre masacres de pueblos. Podemos ser incluso peores"

Almeida explica que se dará información sobre el aborto pero que PP "no se identifica con parte del discurso" de Vox

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión de Peinado de abocarla a un juicio con jurado

ENTRETENIMIENTO

“El dolor es temporal, el

“El dolor es temporal, el cine es para siempre”: la frase que marcó los inicios de Leonardo DiCaprio en la gran pantalla

“Debemos abordar nuestra situación con las redes sociales”: Erin Doherty impulsa un debate urgente sobre juventud y salud mental

El regreso de Michael C. Hall como Dexter reaviva la fiebre por los antihéroes

Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette

La escandalosa separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio: “No había intimidad”