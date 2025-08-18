Medio Ambiente

Día de la Prevención de Incendios Forestales: cómo el cambio climático incide en su propagación

Olas de calor, sequías prolongadas y vegetación vulnerable favorecen la expansión del fuego en distintos territorios. Las estrategias para prevenirlo

Camila Caruso

Camila Caruso

El Día de la Prevención de Incendios Forestales resalta la urgencia de frenar los fuegos ante el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes de bosques en llamas se vuelven cada año más frecuentes. Por eso, el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, conmemorado cada 18 de agosto, cobra una relevancia inédita en el contexto del cambio climático. Europa, como el resto del mundo, enfrenta una alarmante realidad: el fuego avanza y genera impactos graves a nivel social, ambiental y económico.

Los expertos advierten que las estrategias de prevención deben ocupar el centro de la agenda pública. Así lo consigna la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al afirmar que “el cambio climático, los incendios forestales y la contaminación atmosférica conforman un círculo vicioso cuyas consecuencias negativas para la salud de las personas, los ecosistemas y la agricultura no dejan de agravarse”.

El cambio climático impulsa incendios forestales: causas y consecuencias

El cambio climático modifica muchas de las variables que determinan el comportamiento de los incendios. Las altas temperaturas, la sequía persistente y las olas de calor extremas favorecen la propagación del fuego en hábitats naturales.

Según la NASA, la Tierra experimenta incendios más frecuentes, intensos y extensos: “Los satélites Terra y Aqua de la NASA detectan incendios forestales activos dos veces al día. Los científicos analizaron estos datos durante un período de 21 años y descubrieron que los incendios forestales extremos se han vuelto más frecuentes, intensos y de mayor magnitud”.

El cambio climático intensifica la frecuencia y gravedad de los incendios forestales a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un factor determinante, detallado en los estudios de la agencia, consiste en el aumento de las temperaturas nocturnas, lo que permite que la actividad ígnea continúe durante la noche. Las temporadas de incendios no solo duran más, también comienzan antes y finalizan más tarde. Investigadores del Servicio Forestal de EE.UU. señalaron que regiones como el oeste de Estados Unidos, México, Brasil y África Oriental presentan temporadas de fuegos que se han extendido más de un mes en los últimos 35 años.

Esto, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), tiene la siguiente explicación: “Múltiples estudios han descubierto que el cambio climático ya ha provocado un aumento de la duración de la temporada de incendios forestales, su frecuencia y la superficie quemada. La temporada de incendios forestales se ha prolongado en muchas zonas debido a factores como primaveras más cálidas, estaciones secas estivales más largas y suelos y vegetación más secos”.

El cambio de patrones en las lluvias y el adelanto del deshielo dejan la vegetación más seca y vulnerable. Además, los incendios liberan volúmenes significativos de dióxido de carbono que acentúan la crisis climática. “Las emisiones de los incendios forestales cruzan fronteras y atraviesan continentes enteros”, señalan desde la OMM.

Europa enfrenta récords de incendios forestales, evacuaciones masivas y graves impactos sociales y económicos (Carlos Castro / Europa Press)

La repercusión va más allá de los bosques. Las partículas finas que libera el humo constituyen una amenaza para la salud humana. “La inhalación de materia particulada con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos (PM2,5) constituye un grave peligro para la salud, en especial si se prolonga durante largos períodos”, alerta la entidad internacional.

Situación actual en Europa: récords, evacuaciones y nueva normalidad

Europa vive una tendencia sin precedentes de incendios forestales. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, “Europa es el continente que se calienta más rápido y se ha calentado aproximadamente 0,53 °C por década desde mediados de los años 1990″. Esta realidad queda reflejada en todo el continente, donde olas de calor, sequías y una vegetación cada vez más seca se combinan con condiciones de viento para facilitar la expansión del fuego.

Solo en el primer semestre de 2025, se quemaron más de 450.000 hectáreas, el doble que en el mismo período del año anterior, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Países como España, Portugal, Grecia y Turquía sufren incendios simultáneos, evacuaciones masivas y perjuicios económicos y sociales graves. Equipos de bomberos y soldados se organizaron para detener focos activos, mientras miles de personas fueron evacuadas de sus hogares y hoteles.

La prevención, clave para reducir el riesgo de incendios forestales, requiere ciencia, tecnología y responsabilidad colectiva (AP Foto/Lalo R. Villar)

La Unión Europea se enfrenta a una oleada de emergencias que obligó a activar 16 veces el Mecanismo de Protección Civil solo en la presente temporada, lo que iguala el total registrado en 2024, acorde a lo informado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria. El desplazamiento de recursos y aviones desde distintos países evidencia la magnitud del desafío.

El impacto abarca además la salud pública. El humo, con su carga de contaminantes, afecta la calidad del aire en regiones enteras e incluso traspasa continentes. La OMM advierte: “El humo de los incendios forestales es perjudicial para la salud de las personas, los ecosistemas y los cultivos”.

Prevención: desafíos y estrategias frente a un nuevo escenario

La comunidad científica y organismos internacionales insisten en que la prevención es la estrategia más eficaz y menos costosa para enfrentar el problema. “Históricamente se ha prestado mucha atención a la supresión, pero hay que invertir mucho más en la prevención”, afirmó Amy Duchelle, oficial forestal superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las emisiones de incendios forestales agravan la crisis climática y cruzan fronteras continentales (Eduardo Sanz/Europa Press via AP)

Los expertos recomiendan las siguientes acciones de prevención para las personas:

  • No arrojar colillas ni fósforos en zonas naturales.
  • Realizar fogatas solo en áreas habilitadas y apagarlas correctamente.
  • Evitar encender fuego durante períodos secos o de alto riesgo de incendio.
  • No dejar residuos como latas o vidrios que puedan iniciar focos por efecto lupa.
  • Estacionar vehículos únicamente en áreas permitidas.
  • Avisar de inmediato a las autoridades ante cualquier foco de humo.
  • Consultar el índice de riesgo de incendio antes de realizar actividades en la naturaleza.

Finalmente, la clave está en comprender que la prevención exige un enfoque que combina ciencia, tecnología, políticas públicas y responsabilidad colectiva. El futuro de los bosques y el bienestar de las comunidades dependen de la capacidad de actuar antes de que las llamas se salgan de control.

Incendios forestalesCambio climáticoEuropaPrevención de incendiosNASACalentamiento globalTemperaturasDía Mundial

