Cuáles son las 5 “islas de basura” que existen en la Tierra, dónde están y cómo se originaron

Los desechos mal gestionados contribuyen a la formación de islas de basura en los océanos que se acumulan debido a las corrientes marinas

La mala gestión de desechos a nivel mundial impacta negativamente en todo el ecosistema. Según datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el mundo genera 2000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año, el 45% de los cuales no se gestiona adecuadamente”. Esto no solamente causa grandes vertederos de basura a cielo abierto como, por ejemplo, el presente en el desierto de Atacama en Chile, sino que algunos de ellos terminan en los océanos, donde se agrupan.

La formación de las llamadas “islas de basura” se debe no solo a los residuos presentes en los cuerpos de agua, sino también a las corrientes marinas que, debido a su desplazamiento, crean torbellinos subacuáticos que provocan la acumulación de los desechos en áreas específicas. Estos giros están presentes en los océanos Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico sur e Índico, y son los responsables de la circulación de las aguas oceánicas, la regulación de temperaturas y de los agrupamientos de basura que viajan a través de ellos y se asientan en el centro donde las corrientes son estáticas.

Expertos pertenecientes a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos explican que estas manchas “están muy lejos en medio del océano, donde la gente casi nunca va. Debido a que son tan remotos, puede resultar difícil estudiarlos”.

Pero sus efectos negativos en el medioambiente son percibidos, ya que las especies marinas consumen la basura presente en estos extensos parches, se intoxican y miles de animales mueren anualmente debido a esto. También puede afectar negativamente a los humanos, ya que los microplásticos permanecen en los organismos de los animales marinos y pueden ser ingeridos al comer pescado o mariscos.

Los microplásticos conforman la mayor parte de estas islas y son difíciles de observar a simple vista (Grosbygroup)

Para lograr limpiarlos no es suficiente con el simple hecho de enviar barcos para recoger toda la basura, ya que la gran parte de estas islas está compuesta por microplásticos difíciles de erradicar, ya que no son observables a simple vista, y se pueden extender hasta el suelo marino.

Estos surgen a partir de la erosión de grandes envases por parte del aire, el agua marina y el sol. Además, las islas son demasiado extensas y suelen moverse con las corrientes, por ende a veces es complicado determinar la ubicación precisa de todos los desechos. La mejor opción para prevenir el crecimiento de estos parches sería la disminución, o preferiblemente la erradicación, del uso de materiales no biodegradables a gran escala. “Al actuar para prevenir los desechos marinos, podemos evitar que este problema siga creciendo”, comentaron desde NOAA.

Actualmente, se conocen cinco islas de basura que coinciden con las áreas centrales de los giros oceánicos mencionados. Esto significa que las grandes manchas de basura se encuentran en todas las partes del mundo y no representan una amenaza solo a los ecosistemas regionales, sino que se trata de una problemática global.

Isla de basura del océano Pacífico Norte

Este enorme continente de basura está conformado principalmente por plásticos. Fue descubierto en el año 1997 por el oceanógrafo estadounidense Charles Moore. En ese momento la isla era tan grande que tardó siete días en cruzarla, y desde entonces continuó creciendo. Según un estudio publicado en la revista Nature, originalmente en 2018 y actualizado en 2023, la denominada “Gran zona de basuras del Pacífico” (GPGP, por sus siglas en inglés) hoy en día comprende 1,6 millones de km cuadrados (que serían cinco veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires) y está compuesta por unas 80.000 toneladas de plástico.

La isla de basura del océano Pacífico es la más conocida debido a su extensión y gran concentración de residuos

De todo el plástico presente, un 94% son microplásticos resultantes de la erosión de envases por parte del agua marina y del aire que no se perciben a simple vista. Debido a esto, este gran parche no puede ser captado por satélites. Algunos organismos, como anémonas, hidroides y anfípodos, se agruparon en el área y se están desarrollando de forma desmedida. Se las denomina “comunidades neopelágicas” y representan un riesgo para el equilibrio del ecosistema, ya que previamente su presencia no era tan marcada.

Actualmente, la isla se encuentra en una zona donde las corrientes son estáticas, y continúa creciendo en el océano Pacífico Norte debido al continuo descarte de basura en mares y en ríos que desembocan en los océanos.

Isla de basura del océano Atlántico Norte

En términos de tamaño, es más pequeña que la del Pacífico Norte, pero de igual manera comprende una larga extensión de cientos de kilómetros. Su formación se dio a partir de las corrientes del Atlántico Norte, conocidas como AMOC, que regulan la temperatura de la costa este norteamericana y la de la península europea. Se encuentra cerca de la zona costera estadounidense.

Fue estudiada a lo largo de 22 años (1986-2008) por científicos pertenecientes a la Asociación de Educación Marina en Woods Hole, Massachusetts y estudiantes. Los resultados de las muestras revelaron en el año 2010 que la mayor densidad de desechos de la isla son muy pequeños y livianos, lo que les facilita moverse a través de las corrientes y, por ende, es más posible que sean consumidos por animales marinos.

La NOAA explica que las manchas de basura oceánicas están lejos de las poblaciones, lo que dificulta su estudio, pero sus efectos negativos en el medioambiente y la vida marina son evidentes (© Justin Hofman / Greenpeace)

En algunas regiones de esta extensa mancha se detectaron hasta 200.000 trozos de basura por kilómetro cuadrado, aunque la densidad puede ser mayor, ya que los movimientos de las olas y el viento pueden provocar que la basura más densa se deposite varios metros por debajo de la superficie.

Un área especialmente preocupante es la del Mar de los Sargazos, cerca de las costas norteamericanas, donde la ONG Greenpeace halló grandes concentraciones de microplásticos.

Isla de basura del océano Pacífico Sur

Esta acumulación se encuentra entre las costas de Australia y Chile, y abarca aproximadamente 2,6 millones de kilómetros cuadrados. Debido al gran desarrollo de la actividad pesquera en el área, la mayoría de los residuos encontrados en el centro del giro son provenientes de redes de pesca erosionadas en microplásticos.

Su existencia fue predicha en el 2011, cuando surgieron una mayor cantidad de estudios con relación a la contaminación de los mares, y finalmente se analizó más en profundidad en 2017 para estimar su tamaño y composición.

Isla de basura del océano Atlántico Sur

La basura no solamente se encuentra en la superficie, sino que decanta y se pueden encontrar rastros de desechos hasta en el fondo marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la más pequeña de las cinco, con un área de 0,7 millones de kilómetros cuadrados. La mayor parte de su composición proviene de residuos de las costas asiáticas que, debido a las corrientes del océano Índico, viajan hasta el sur del océano Atlántico.

Debido a que su ubicación no se encuentra entre las principales rutas comerciales de los barcos, no existen muchos estudios con relación a su composición y efectos en la vida marina.

Isla de basura del océano Índico

Todavía hacen falta más estudios sobre la acumulación de desechos en esta zona. Si bien hay evidencia que los países con costas que desembocan en este océano producen una alta cantidad de desechos debido a que son densamente poblados, los análisis con respecto al destino de esos residuos en los cuerpos de agua son escasos y muy recientes.

Los residuos de las costas pueden ser arrastrados por las olas hacia los giros, donde luego se acumulan y crean las islas (EPFL)

Se estima que esta isla tiene aproximadamente 10.000 partículas de basura por kilómetro cuadrado.

Una investigación publicada en el año 2021 detalla que al estudiar la región sureste del océano, cerca de las costas del sur de África, los científicos hallaron grandes cantidades de macrobasura, es decir, residuos visibles a simple vista.

Sin embargo, no se acumulan en una zona bien definida ya que, debido a su disposición espacial, muchos de esos desechos son arrastrados por las corrientes del océano Atlántico Sur donde son acumulados en la isla formada dentro del giro.