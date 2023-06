James Cameron en Argentina: el director de Avatar destacó el mensaje sustentable de sus películas

Después de visitar ayer Jujuy, el aclamado director de cine James Cameron brindó una conferencia de prensa en Buenos Aires

Desde que en 2009 el exitoso cineasta, productor e incansable activista medioambiental James Cameron dirigió y estrenó Avatar, la película más taquillera de la historia del cine, con 2847 millones de dólares recaudados, su mensaje conservacionista se expandió a todo el mundo de forma clara y resonante.

Esa contundente mirada de la preservación del planeta y sus recursos naturales fue reivindicada el año pasado cuando se estrenó la secuela Avatar: el camino del agua, para concentrarse ahora en la protección de los océanos y las especies marinas que habitan en ellos.

Cameron sigue en su camino de activismo medioambiental con una visita a la Argentina que comenzó ayer en Jujuy y continuó hoy en Buenos Aires, donde participa del Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando”, organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub. El foro brinda un espacio para que el afamado director de Titanic hable con el objetivo de sensibilizar a la sociedad acerca del impacto del cambio climático y las oportunidades de transformación que existen a través de la economía sustentable.

James Cameron elogió la conciencia medio ambiental que hay en el país y fomentó los proyectos sustentables que se están desarrollando

“Veo en la Argentina una gran conciencia de la sustentabilidad y de hacer lo correcto en beneficio de la naturaleza. He visto proyectos medioambientales importantes relacionados con energía solar, hidrógeno verde y litio en mi visita ayer en Jujuy”, destacó Cameron ante la pregunta de Infobae de cómo ve la combinación del desarrollo económico que necesita y proyecta la Argentina con el rol del cuidado del medio ambiente.

Y agregó: “A diferencia de lo que veo en Estados Unidos, país en el que viví por 47 años, no está tan clara esa conciencia. Los felicito por ello a ustedes. He visto en muchos países, incluso en Latinoamérica que hacer lo correcto en temas económicos o incluso para la naturaleza no beneficia a las comunidades originarias y la gente que vive en y de la naturaleza necesita ayuda. Mucha gente necesita escuchar todas las voces”, precisó el director de cine en su rol de activista medioambiental

Apasionado por la sustentabilidad, el incansable activista medio ambiental, colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos, creó hace uno años la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

Cameron presentó el año pasado la secuela "Avatar: el camino del agua", como secuela del film original de 2009 (REUTERS/Toby Melville)

“Como escritor y director de Avatar 13 años atrás, les debo confesar que todos estaban sorprendidos por las características propias del film en su relación profunda con la naturaleza y cómo podría llegar a ser tan popular alrededor del mundo. Y cuando sucedió el éxito que tuvo, eso me dio esperanza, a la vez que me abrió la experiencia de estar vinculado con culturas aborígenes alrededor del mundo”, precisó Cameron.

Y agregó: “La película básicamente nos habla de la relación que tenemos con la naturaleza y yo creo que cuando nos mudamos a las grandes ciudades, perdemos ese vínculo con la naturaleza, nuestra identidad y sensibilidad. Yo lo llamo ´trastorno de déficit de naturaleza´. Yo recuerdo que de chico pasaba mucho tiempo en la naturaleza, en el bosque, en los ríos, recolectando bichos y jugando. Tendemos a perder el tacto con naturaleza a medida que vivimos en las grandes ciudades, como lo es Buenos Aires y sus alrededores con 14 millones de habitantes”.

Cameron volvió a relacionar sus películas Avatar con la conciencia medioambiental que quiere marcar al afirmar que “el hecho de que las películas Avatar sean tan exitosas, con el puesto 1 y 3 de las más vistas por el público en el cine, nos habla del mensaje que tiene y quiere llevar sobre el cuidado de la naturaleza. Y eso lo observé en China, Europa, Latinoamérica, además de Estados Unidos. Por eso, es importante reconectarnos con la naturaleza y reconectarnos con la problemática del cambio climático que hoy tenemos”.

Con sus películas Avatar, Cameron quiere brindar un mensaje de conciencia medioambiental (20th Century Studios via AP)

“Debemos ser responsables con el medio ambiente. Observen como las películas de Pixar siempre tienen un mensaje valioso para transmitir, cruzar barreras y enseñar algo. Le da valor a las cosas diarias. Tenemos que tener valores y promoverlos en forma constante, como el medioambiental y contra el cambio climático”, cerró el reconocido director de cine.

Ayer, el prestigioso cineasta estuvo en la provincia de Jujuy para conocer de primera mano el desarrollo productivo sustentable de esta provincia vinculado con el despliegue en materia energética. Conoció Cauchari, el parque fotovoltaico más extenso de América Latina, las plantas termo-solares y se empapó del enorme potencial que tiene el país en materia de litio que progresivamente lo acerca a la autosuficiencia energética, al tiempo que contribuye a la red energética nacional.

Cameron se interiorizó del plan “Jujuy Verde”, implementado desde 2015 con el objetivo de desarrollar proyectos de energías renovables y sustentables en toda la provincia, para revertir la matriz energética y cumplir con los objetivos de ser Carbono Neutral para el año 2050.

Durante su viaje, Cameron aprovechó la ocasión para visitar la provincia de Jujuy donde se reunió con el gobernador Gerardo Morales. Allí recorrió las transformadoras iniciativas en materia de energías renovables, producción de litio y emprendimientos sostenibles

El Foro de Desarrollo Sustentable en el que participará Cameron el viernes por la tarde contará con la presencia de oradores nacionales e internacionales que analizarán y debatirán cómo impulsar procesos de transformación sostenible a través de la comunicación, el desarrollo productivo y el turismo.

En sus diferentes temáticas y sesiones se hablará sobre el turismo como dinamizador social y motor de desarrollo para cuidar y regenerar el medio ambiente, el Blockchain y el impulso de los negocios sustentables y finalmente sobre el poder de la comunicación audiovisual para movilizar transformaciones en la lucha contra el cambio climático.

Entre las figuras que participarán en el foro Sustentabilizando se encuentran: Jorge Brown, Vice Pte. de Advanced Leadership Foundation y presidente del Global Institute of Future Tourism; Juliana Salles Almeida, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo; Federico Posadas, Ministro de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy; Alejandro Spinello, Pte. MediaHub, Marina Cantera, Pte. de la Federación Sudamericana de Turismo y empresaria de turismo sustentable y Carlos Melgar, Founder Web3beach Gitcoin Climate Solutions Team.

Cameron brindó una conferencia de prensa en Buenos Aires en su último día en el país

“La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno”, comentó Jorge Brown, Vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism.

Cameron prometió volver a la Argentina pronto para seguir interiorizándose de los proyectos sustentables y también para admirar “las grandes bellezas naturales que el país tiene”.

