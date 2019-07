La investigación tiene una importancia similar a la Estrella Polar: es útil para saber qué dirección seguir, pero no proporciona un destino final. "Aún más importante son los problemas de viabilidad social y económica que no se tuvieron en cuenta", dijo Robin Chazdon, miembro del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut. "Los números son, sin duda, un máximo posible, creo, pero no serán muy viables".