De Zendaya y Tom Holland a Blake Lively y Ryan Reynolds: 8 parejas de actores que se conocieron en un rodaje y siguieron juntas fuera de cámara

Varios vínculos sentimentales entre actores surgieron durante el trabajo compartido en producciones audiovisuales

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En los rodajes, la convivencia laboral puede dar lugar a vínculos que continúan fuera de escena. Ocho parejas de actores se conocieron mientras compartían una producción audiovisual. Sus historias recorren películas y series de televisión.

Algunas relaciones comenzaron de inmediato y otras se consolidaron con el tiempo. Según publicó People, hubo casos que necesitaron nuevas oportunidades o el final de un proyecto para avanzar. La selección incluye películas de superhéroes, dramas y comedias.

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Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron durante Green Lantern

Blake Lively y Ryan Reynolds coincidieron en 2010 durante el rodaje de Green Lantern. Primero forjaron una amistad dentro de la producción y mantuvieron ese trato después de terminar la película, antes de que el vínculo tomara un rumbo sentimental.

Blake Lively y Ryan Reynolds forjaron una amistad en el rodaje de Green Lantern en 2010 antes de comenzar su relación

Cerca de un año después, una salida doble modificó la relación entre ambos. Se casaron en septiembre de 2012 y tienen cuatro hijos, según el artículo de People.

Zendaya y Tom Holland pasaron de una prueba de pantalla a una relación privada

Zendaya y Tom Holland se conocieron durante una prueba de pantalla para Spider-Man: Homecoming, película estrenada en 2017. Tras ser elegidos para interpretar a Michelle Jones y Peter Parker, trabajaron juntos en la producción, según indicó People.

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Zendaya y Tom Holland se conocieron en una prueba de pantalla para la película Spider-Man: Homecoming

La relación quedó expuesta públicamente en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose, según indicó People. Holland confirmó a Esquire en junio de 2026 que se habían casado, de acuerdo con el artículo de People.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons interpretaron a una pareja antes de iniciar su romance

Kirsten Dunst y Jesse Plemons trabajaron como una pareja de enamorados de secundaria en la segunda temporada de Fargo, emitida en 2015. La experiencia los reunió en una historia de ficción, pero su relación fuera del set no comenzó de inmediato.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons interpretaron a una pareja de secundaria en la segunda temporada de Fargo

El romance se inició cerca de un año y medio después de aquella temporada. Se comprometieron en 2017, tuvieron a sus hijos Ennis Howard y James Robert y se casaron de manera reservada en 2022, según confirmó People.

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Ryan Gosling y Eva Mendes coincidieron en un thriller de 2012

Ryan Gosling y Eva Mendes se conocieron en 2011 durante el rodaje de The Place Beyond the Pines, estrenada al año siguiente. En ese thriller interpretaron a una pareja con un hijo, según el artículo de People.

Ryan Gosling y Eva Mendes se conocieron en 2011 en el rodaje del thriller The Place Beyond the Pines (YouTube/@UniPicsAtHome)

La publicación señala que fueron vistos juntos después de la filmación, aunque evitaron confirmar de inmediato el romance. Tuvieron a Esmeralda en 2014 y a Amada dos años más tarde. En noviembre de 2022, Mendes se refirió a Gosling como su esposo, de acuerdo con People.

Goldie Hawn y Kurt Russell retomaron años después un encuentro de juventud

Goldie Hawn y Kurt Russell se conocieron en 1968 durante la filmación de la película de Disney The One and Only, Genuine, Original Family Band. Hawn tenía 21 años y Russell, 16, por lo que no iniciaron una relación entonces, según recordó la actriz a BBC Radio 4.

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Goldie Hawn y Kurt Russell coincidieron por primera vez en 1968 en una producción cinematográfica de Disney

Años después, volvieron a encontrarse cuando Russell realizó una audición para Swing Shift, de acuerdo con el artículo de People. A partir de ese reencuentro comenzaron a salir, tuvieron a su hijo Wyatt Russell en 1986 y volvieron a compartir pantalla en Overboard.

Mila Kunis y Ashton Kutcher compartieron el primer beso de la actriz

Mila Kunis y Ashton Kutcher interpretaron a Jackie Burkhart y Michael Kelso en That ‘70s Show. La actriz contó a People en 2001 que el beso entre sus personajes fue el primero de su vida, durante los años en que trabajaron juntos.

Mila Kunis dio el primer beso de su vida a Ashton Kutcher en el set de That ‘70s Show

La relación sentimental no comenzó mientras la serie estaba en emisión. Según el artículo de People, Kunis y Kutcher empezaron a salir a comienzos de 2012, varios años después del final del programa, y se casaron en julio de 2015. Tienen dos hijos.

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Rita Wilson y Tom Hanks se conocieron en una comedia de ABC

Rita Wilson y Tom Hanks coincidieron en 1981 en el set de la comedia de ABC Bosom Buddies. Hanks estaba casado entonces con Samantha Lewes, a quien había conocido en la universidad, según el artículo de People.

Rita Wilson y Tom Hanks se conocieron en la comedia Bosom Buddies e hicieron pública su relación en 1986 (Everett Collection/ABC)

Tras la separación de Hanks y Lewes, Wilson y el actor hicieron pública su relación en 1986, de acuerdo con la publicación. Se casaron dos años más tarde y tuvieron a Chet y Truman. Hanks también tuvo dos hijos de su matrimonio anterior.

Alyson Hannigan y Alexis Denisof pasaron de la amistad al matrimonio

Alyson Hannigan y Alexis Denisof se conocieron a fines de los años noventa durante el rodaje de Buffy the Vampire Slayer. Ella interpretaba a Willow y él a Wesley Wyndam-Pryce, según el artículo de People.

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Alyson Hannigan y Alexis Denisof consolidaron una amistad en el elenco de Buffy the Vampire Slayer antes de su matrimonio en 2003

Hannigan contó a The Sun en 2012 que intentó iniciar una relación con Denisof, aunque él no quería salir con una compañera de trabajo, según recogió People. Primero consolidaron una amistad, comenzaron a salir en 1999, se casaron en 2003 y tuvieron dos hijas.