Cultura

Los retratos de la vida criolla de Molina Campos llegan al Palacio Libertad con una experiencia inmersiva, a cien años de su primera muestra

La exposición ‘Costumbres argentinas’ se inaugura este viernes en el segundo piso del centro cultural, con dirección creativa y animaciones 3D de Tato Araoz, y podrá visitarse gratis hasta el 13 de diciembre

Florencio Molina Campos
Molina Campos vuelve al Palacio Libertad con una experiencia inmersiva, a cien años de su primera muestra
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El Palacio Libertad inaugura este viernes la muestra inmersiva Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas, una propuesta que reúne pinturas del artista y una instalación audiovisual para conmemorar el centenario de su primera exposición individual. La exposición se inaugura esta tarde en el segundo piso del edificio de Sarmiento 151 y podrá visitarse desde el 24 de octubre hasta el 13 de diciembre, de miércoles a domingos entre las 14 y las 20, con entrada gratuita y sin reserva previa.

El recorrido se desplegará en la Sala 206 y en la Sala Inmersiva. La primera concentrará obras vinculadas con escenas de la vida rural, desde bailes, música popular y payadas hasta momentos cotidianos como compartir un mate o descansar en el campo. La segunda sala presentará una narración audiovisual basada en la obra de Florencio Molina Campos, que propone seguir una jornada en el ámbito rural a través de imágenes, sonido y animaciones. La realización estuvo a cargo del equipo de posproducción audiovisual del Palacio Libertad, con dirección creativa y animaciones 3D de Tato Araoz.

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Muestra Molina Campos CCK
La exposición abre hoy en el gran espacio porteño ubicado en Sarmiento 151, con dirección creativa y animaciones 3D de Tato Araoz, y podrá visitarse gratis hasta el 13 de diciembre

La muestra cuenta con la colaboración del Museo Florencio Molina Campos y con la curaduría de Gonzalo Gimenez Molina, nieto del pintor. El proyecto incorpora recursos digitales a las pinturas, en referencia al interés del artista por llevar sus dibujos al cine animado, según informó Molina Campos Ediciones.

La exhibición se inscribe en los 100 años de la presentación que Molina Campos realizó el 21 de agosto de 1926 en la Rural de Palermo. Aquel año, el artista montó un stand en el predio porteño el día en que cumplía 35 años.

Su producción alcanzó amplia circulación mediante los almanaques del siglo XX, que llevaron sus escenas rurales a hogares, comercios y galpones de la Argentina. Una edición posterior destinada a Estados Unidos triplicó las tiradas previas, de acuerdo con la información difundida por la familia del artista. La exposición también recupera ese vínculo entre la obra y los formatos de reproducción masiva. Las pinturas presentan figuras y prácticas de la vida criolla con recursos de la caricatura, y dieron forma a imágenes asociadas a las costumbres del campo argentino.

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Florencio Molina Campos, "El carro pastero", 1954. Óleo sobre tela
Florencio Molina Campos, "El carro pastero", 1954. Óleo sobre tela

En paralelo con la apertura, Gonzalo Gimenez Molina seguirá presentando en distintas ciudades del interior su conferencia audiovisual Molina Campos, mi abuelo. Secretos de su popularidad. La actividad aborda elementos de las pinturas y aspectos de la trayectoria personal del artista.

“Mi abuelo se quedó con las ganas de darle vida a sus propios dibujos y hacer cine animado”, señaló Gimenez Molina en el material de difusión. El nieto del pintor indicó que la muestra busca concretar esa idea con herramientas tecnológicas actuales y celebrar “sus 100 años de artista”.

Gimenez Molina también planteó la posibilidad de crear un espacio permanente dedicado a la obra en la ciudad de Buenos Aires. Por ahora, la muestra del Palacio Libertad funcionará hasta el 13 de diciembre y el acceso será por orden de llegada, de acuerdo con la capacidad de las salas.

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