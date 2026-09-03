Receta de papas rellenas con cheddar y panceta, rápida y fácil

El aroma a unas papas fritas con cheddar y panceta, tiene la capacidad de alegrar cualquier día. Es ese tipo de receta que invita a compartir, picar y disfrutar entre amigos, con el inconfundible sabor argentino de fondo.
Se volvieron un clásico de la picada moderna o como acompañamiento en asados y reuniones informales. No requieren ingredientes exóticos ni técnicas complicadas: solo ganas de comer algo casero, rápido y sabroso, ideal para resolver una comida sin demasiada planificación.
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Receta de papas rellenas con cheddar y panceta
Las papas rellenas con cheddar y panceta son bolas de puré de papa suave, rellenas con queso cheddar y trocitos de panceta, empanadas y fritas hasta quedar doradas y crocantes. El relleno se funde y la combinación con el crujiente del rebozado y el sabor ahumado de la panceta es irresistible.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 150 g de queso cheddar en cubos
- 150 g de panceta ahumada en cubitos
- 2 huevos
- 1 yema
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- 100 g de harina
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír, cantidad necesaria
Cómo hacer papas rellenas con cheddar y panceta, paso a paso
- Hervir las papas con cáscara en abundante agua salada hasta que estén bien tiernas.
- Pelar cuidadosamente y pisar en caliente hasta lograr un puré liso. Añadir la yema, perejil, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar y dejar enfriar.
- Saltear la panceta en una sartén hasta que esté bien dorada y crocante. Escurrir sobre papel absorbente.
- Tomar una porción de puré (del tamaño de una pelota de golf), aplanar en la palma y colocar en el centro un cubo de cheddar y un poco de panceta crocante.
- Cerrar el puré alrededor del relleno, formando una bola compacta.
- Pasar cada bola primero por harina, luego por huevo batido, y finalmente por pan rallado. Repetir el paso del huevo y pan rallado para un rebozado extra crocante.
- Llevar a la heladera por 30 minutos para que tomen firmeza.
- Calentar el aceite a 170-180°C. Freír las papas rellenas por tandas, sin amontonar, hasta que estén doradas (3-4 minutos). Es clave que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban grasa.
- Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 unidades (4 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320
- Grasas: 16 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente sin freír. Para recalentarlas, llevar directo al horno o freidora.
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