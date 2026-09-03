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Receta de papas rellenas con cheddar y panceta, rápida y fácil

El procedimiento es sencillo y permite tener listo un plato ideal para servir recién hecho, con una textura irresistible en cada bocado

Bolas de papa fritas sobre una tabla de madera junto a cazuelas con aderezos y manos que se acercan en el fondo.
La preparación combina puré de papa, queso cheddar y panceta ahumada en una bola empanada y frita hasta quedar dorada y crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma a unas papas fritas con cheddar y panceta, tiene la capacidad de alegrar cualquier día. Es ese tipo de receta que invita a compartir, picar y disfrutar entre amigos, con el inconfundible sabor argentino de fondo.

Se volvieron un clásico de la picada moderna o como acompañamiento en asados y reuniones informales. No requieren ingredientes exóticos ni técnicas complicadas: solo ganas de comer algo casero, rápido y sabroso, ideal para resolver una comida sin demasiada planificación.

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Receta de papas rellenas con cheddar y panceta

Las papas rellenas con cheddar y panceta son bolas de puré de papa suave, rellenas con queso cheddar y trocitos de panceta, empanadas y fritas hasta quedar doradas y crocantes. El relleno se funde y la combinación con el crujiente del rebozado y el sabor ahumado de la panceta es irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Bolas de papa empanadas doradas en aceite dentro de una sartén de hierro y una espumadera metálica levantando una.
La receta rinde 12 unidades, aporta unas 320 calorías por porción y puede conservarse hasta 3 días en heladera o 2 meses en freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de papas
  • 150 g de queso cheddar en cubos
  • 150 g de panceta ahumada en cubitos
  • 2 huevos
  • 1 yema
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • 100 g de harina
  • Pan rallado, cantidad necesaria
  • Aceite para freír, cantidad necesaria

Cómo hacer papas rellenas con cheddar y panceta, paso a paso

  1. Hervir las papas con cáscara en abundante agua salada hasta que estén bien tiernas.
  2. Pelar cuidadosamente y pisar en caliente hasta lograr un puré liso. Añadir la yema, perejil, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar y dejar enfriar.
  3. Saltear la panceta en una sartén hasta que esté bien dorada y crocante. Escurrir sobre papel absorbente.
  4. Tomar una porción de puré (del tamaño de una pelota de golf), aplanar en la palma y colocar en el centro un cubo de cheddar y un poco de panceta crocante.
  5. Cerrar el puré alrededor del relleno, formando una bola compacta.
  6. Pasar cada bola primero por harina, luego por huevo batido, y finalmente por pan rallado. Repetir el paso del huevo y pan rallado para un rebozado extra crocante.
  7. Llevar a la heladera por 30 minutos para que tomen firmeza.
  8. Calentar el aceite a 170-180°C. Freír las papas rellenas por tandas, sin amontonar, hasta que estén doradas (3-4 minutos). Es clave que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban grasa.
  9. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una bola de papa frita dividida a la mitad con queso fundido y trozos de panceta en un plato sobre una mesa de madera.
La receta de papas rellenas con cheddar y panceta lleva 1 kilo de papas, 150 gramos de cheddar, 150 gramos de panceta, huevos, harina y pan rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 12 unidades (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente sin freír. Para recalentarlas, llevar directo al horno o freidora.

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