Crimen y Justicia

Horror en Lanús: balearon a una abuela delante de su nieto para robarle el auto

Ocurrió este martes en la zona de Valentín Alsina. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque y la posterior fuga de los asaltantes

Horror en Lanús: una abuela fue baleada delante de su propio nieto
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Un brutal asalto tuvo lugar este martes en la localidad de Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús. Allí, y en horas de la mañana, una abuela fue asaltada y baleada por delincuentes que le robaron el auto, justo cuando su nieto se encontraba a bordo del vehículo.

El impactante hecho fue registrado por dos cámaras de seguridad de la zona: una captó el hecho en sí, mientras que la otra grabó la posterior fuga de los delincuentes, uno de los cuales lucía totalmente drogado y disparaba al aire para amedrentar a las víctimas.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque sucedió en el cruce de las calles Jujuy y Tuyuti, a tan solo una cuadra de la concurrida avenida Remedios de Escalada de San Martín.

El video que encabeza esta nota muestra que eran las 7 de la mañana cuando la mujer llegaba a su casa a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro. El plan, como ocurría todos los días, era llevar a su nieto al colegio y a su hija, la madre del menor, a su lugar de trabajo.

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Sin embargo, en un descuido, un delincuente la abordó por la espalda para robarle el vehículo, mientras que uno de sus cómplices ingresó al domicilio y se encargó de reducir a la hija de la víctima.

Captura en blanco y negro de una cámara de seguridad que muestra una calle residencial con automóviles estacionados y árboles
Tres delincuentes abordaron a la señora y uno de ellos le dio un balazo en la pierna izquierda.

En ese contexto, la desesperación de la mujer fue in crescendo debido a que su nieto ya estaba sentado dentro del auto, por lo cual le suplicó al asaltante que le permitiera descender al menor.

Ante los reclamos de la mujer, el ladrón que intentaba arrancar el auto la apartó con un empujón y le empezó a apuntar con el arma de fuego. Y ante la insistencia de la víctima, reaccionó con violencia y le disparó con su pistola en la pierna izquierda.

“¡Aaaay!”, se escucha gritar de dolor a la abuela, que había caído sobre la vereda tras recibir el impacto de bala.

En simultáneo, el nieto de la mujer aprovechó ese momento para bajar del asiento trasero del VW Gol Trend y corrió hacia su casa. En un primer intento se observa que no pudo abrir, porque la puerta estaba cerrada, pero luego de unos segundos logró ingresar y quedó al resguardo de su madre.

Mientras los delincuentes trataban de huir de la escena, otro cómplice apareció caminando desde el fondo de la calle y disparando al aire.

Al cabo de aproximadamente un minuto de tensión, el ladrón que conducía el auto sustraído perdió el control del mismo y se estrelló contra un poste.

Imagen en blanco y negro de una cámara de seguridad con dos automóviles estacionados y personas caminando por la acera
Tras darle marcha al auto sustraído, el delincuente que conducía perdió el control y chocó contra un poste.

Tras lograr maniobrar el Gol, el delincuente inició la fuga y en las imágenes de una segunda cámara de seguridad se observa que casi deja abandonados a sus cómplices. Finalmente, estos lo alcanzaron a la vuelta, sobre la calle Santiago del Estero, y huyeron del lugar.

Por su parte, la mujer herida fue trasladada en un patrullero al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Los médicos de turno evaluaron su cuadro y, finalmente, decidieron no extraerle la bala.

Venía uno totalmente drogado, que no se mantenía en pie, disparando, a los tiros. Y entonces siento un calor acá y dije ‘me la dieron’”, contó Graciela, la víctima, en diálogo con el programa “Desayuno Americano” (América).

Si bien los asaltantes lograron darse a la fuga, luego efectivos de la comisaría 1ª de Lanús encontraron el vehículo robado en avenida Presidente Perón y Crottis, a poco más de 3 kilómetros del lugar del hecho.

Captura de cámara de seguridad que muestra una intersección de calles, viviendas, un automóvil y una persona dentro de un círculo rojo
Parte de la banda tuvo que correr al conductor para que no los dejara abandonados en el lugar del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, cuya titular, la fiscal Yanina Vanesa Estevez, dispuso una serie de medidas para dar con los sospechosos y proceder a sus detenciones.

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