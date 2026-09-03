Los mejores looks que marcaron la apertura del Festival de Cine de Venecia 2026

Las estrellas que llevaron sus propuestas de moda a la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2026 (REUTERS/Yves Herman)

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La 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia abrió el miércoles 2 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 12. La Mostra dejó una sucesión de apariciones en la alfombra roja, con vestidos largos, sastrería, encaje, lentejuelas y prendas informales.

El satén se repitió en varios atuendos, junto con joyas, accesorios y abrigos que definieron estilos distintos ante las cámaras. Además, el certamen reúne 21 largometrajes en competencia por el León de Oro, entre ellos películas de Danny Boyle, Werner Herzog, Nanni Moretti, Lee Chang-dong y Martin McDonagh.

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Amal Clooney y George Clooney

Amal Clooney con vestido negro plisado junto a George Clooney en esmoquin (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La abogada Amal Clooney vistió un vestido negro largo, de tirantes finos y textura plisada. El diseño se ajustó a la silueta y fue acompañado por un brazalete plateado y un clutch negro.

Llevó el cabello suelto y ondulado. A su lado, el actor y director George Clooney posó con un esmoquin negro clásico, camisa blanca de rayas finas y moño negro.

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Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal con vestido negro de escote asimétrico y hombro descubierto (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

La actriz Maggie Gyllenhaal optó por un vestido largo negro de manga larga y escote asimétrico. El diseño dejó un hombro al descubierto.

El tejido mate cayó en una línea recta, mientras que el drapeado en el busto añadió volumen. La actriz completó el atuendo con un collar plateado y anillos.

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Claire Foy

Claire Foy con vestido rojo de satén, guantes largos y joyas de diamantes (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La actriz británica Claire Foy eligió un vestido largo de satén rojo con escote profundo y un nudo en la cintura. La prenda delineó una propuesta monocromática que mantuvo el mismo color en las piezas principales.

La actriz sumó guantes largos rojos, un collar de diamantes y pendientes plateados. El peinado de efecto húmedo y los labios rojos acompañaron la elección de tonos.

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Bianca Balti

Bianca Balti con camisa blanca oversize, jeans oscuros y gorra azul marino junto a un canal (Photo by Stefano Rellandini / AFP)

Bianca Balti mostró un conjunto informal durante una aparición diurna junto a un canal. Llevó una camisa blanca oversize de manga larga y pantalones de jean oscuros, de corte recto.

La modelo italiana completó el atuendo con una gorra azul marino, un collar corto plateado y un bolso grande de ante gris. Su postura relajada y su sonrisa abierta formaron parte de la escena.

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Vestido rosa y alas de plumas

Laura Dern con vestido rosa claro de falda amplia y collar de piedras coloridas (AFP)

En su segunda aparición, llevó un vestido palabra de honor de satén rosa pálido. El corset se ajustó al torso y la falda presentó un drapeado.

El elemento que concentró la atención fueron las alas de plumas blancas adheridas a la espalda. La modelo añadió un collar de piedras y llevó el cabello liso, peinado hacia atrás.

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Laura Dern

Bianca Balti con vestido rosa pálido y alas de plumas blancas en la espalda (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Laura Dern apareció con un vestido largo rosa claro, confeccionado en una tela satinada de acabado mate. El diseño tenía mangas cortas y una falda amplia con vuelo.

La actriz llevó un collar de piedras coloridas y zapatos de charol negro. El cabello rubio, suelto, rodeó su rostro. El conjunto se apoyó en una silueta amplia y en el contraste entre el rosa claro, las piedras del collar y el calzado oscuro.

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Kaouther Ben Hania

Kaouther Ben Hania con vestido dorado de lentejuelas y detalles de hojas en el busto (Photo by Stefano Rellandini / AFP)

Kaouther Ben Hania llevó un vestido largo dorado de escote profundo y tirantes. La tela brillante estaba cubierta de lentejuelas y el busto incorporaba adornos dorados con forma de hojas.

La cineasta y directora eligió un bolso pequeño verde claro y recogió el cabello en un moño suelto. Los accesorios sumaron un contraste de color frente al tono dominante de la prenda.

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Jonathan Bailey

Jonathan Bailey con esmoquin negro, abrigo gris con flecos y bufanda negra (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Jonathan Bailey combinó un esmoquin negro de solapas de terciopelo con una camisa blanca de pechera plisada y pajarita negra. Sobre el conjunto llevó un abrigo largo de lana gris oscuro.

El abrigo del actor de Bridgerton tenía flecos en el bajo y fue acompañado por una bufanda negra. El actor sostuvo unas gafas de sol en una mano.

Jack O’Connell

Jack O’Connell con esmoquin negro y abrigo gris oscuro con flecos (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Jack O’Connell llevó un esmoquin negro clásico, con chaqueta de solapas satinadas, camisa blanca y pajarita negra. El calzado de cuero negro mantuvo la continuidad de los tonos oscuros.

Sobre el traje, el actor usó un abrigo largo de lana gris oscuro, con flecos en el bajo. También incorporó una bufanda a juego, que cayó a ambos lados del cuerpo.

Carolina Cavalli

Carolina Cavalli con vestido de encaje beige bordado de motivos geométricos y florales (REUTERS/Yves Herman)

Carolina Cavalli eligió un vestido largo de tirantes finos en encaje beige. El tejido presentó bordados de motivos geométricos y florales.

El diseño tenía escote recto, fruncido en el centro, y una caída hasta el suelo que cubrió parcialmente los zapatos. La directora de cine italiana llevó el cabello recogido, además de un brazalete y anillos plateados.