Rescataron nidos de tortuga y liberaron a un cocodrilo durante Operativo Semana Santa 2026 implementado en 14 estados

Profepa implementó el Operativo Semana Santa 2026 en 14 estados. (Foto: Profepa)

La Profepa, junto con otras autoridades, implementó en 14 estados el Operativo Semana Santa 2026 para evitar daños al medio ambiente y proteger especies en riesgo. Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, los elementos de la dependencia y otras corporaciones inspeccionaron playas, Áreas Naturales Protegidas y zonas turísticas con alta afluencia, lo que permitió mantener el libre acceso a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Durante el operativo, se supervisaron 45 playas y 9 Áreas Naturales Protegidas. Se realizaron 70 recorridos terrestres y marítimos y cinco inspecciones ambientales que derivaron en procedimientos administrativos. En estos lugares participaron 351 elementos de la Profepa, Conanp, Defensa, Guardia Nacional, Semar, FGR y policías estatales y municipales.

Rescataron huevos de tortuga y liberaron crías en Chiapas

En Chiapas, las autoridades rescataron dos nidos de tortuga golfina con un total de 152 huevos en el municipio de Tonalá, dentro del Área Natural Protegida de Puerto Arista. Los huevos fueron trasladados a un campamento tortuguero y se liberaron 39 crías. Además, en esa entidad se retiraron 16 vehículos y varias estructuras instaladas de manera irregular en la playa, resultado de dos visitas de verificación por impacto ambiental.

Profepa implementó el Operativo Semana Santa 2026 en 14 estados. (Foto: Profepa)

En Guerrero, personal de la Profepa aseguró de manera precautoria un ejemplar juvenil de cocodrilo y lo liberó en un humedal en Barra Vieja. Durante los recorridos, también se retiró mobiliario, inflables y cadenas que obstruían el paso en las playas, así como maquinaria pesada y vehículos en zonas de arena y accesos principales.

Supervisaron acceso y actividades turísticas en playas

En Baja California Sur, los recorridos se centraron en La Ventana–Bahía del Sargento y en el Parque Nacional Cabo Pulmo, además de inspecciones en Los Cabos y Playa Pichilingue. En estos puntos no se detectaron irregularidades. En Colima, en la playa Tecuanillo, Tecomán, se retiraron 20 sombrillas destinadas a renta sin permiso, de las cuales 18 fueron reubicadas por la Semarnat, y se iniciaron cinco procedimientos administrativos.

En Jalisco, en el santuario Playa Mismaloya, se atendieron denuncias por actividades de alto impacto y se verificó un evento de rodeo y cabalgata con 523 caballos y vehículos motorizados. Ante la falta de autorización ambiental, las autoridades delimitaron rutas y restringieron vehículos. En Nayarit, se detectó comercio ambulante sin permiso y se exhortó a suspender la actividad.

Mantuvieron vigilancia en zonas prioritarias del país

Los operativos también incluyeron la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco en Coahuila, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo León, el Parque Nacional Huatulco en Oaxaca, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro, Isla Las Ánimas e Isla Venados en Sinaloa, el municipio de Centla en Tabasco, el Parque Nacional La Malinche en Tlaxcala y el Parque Nacional Sierra de Órganos en Zacatecas.

Profepa implementó el Operativo Semana Santa 2026 en 14 estados. (Foto: Profepa)

Las autoridades supervisaron playas para asegurar el libre acceso y retiraron obstáculos, realizaron inspecciones ambientales que derivaron en procedimientos administrativos en varios estados, rescataron fauna silvestre como cocodrilos y tortugas, y controlaron actividades turísticas para evitar daños a los ecosistemas.