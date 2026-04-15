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Estas son las claves que explican el crecimiento del automovilismo mexicano

Con el respaldo de Grupo Andrade, el automovilismo mexicano suma protagonismo apoyando a jóvenes pilotos y consolidando campeonatos como NASCAR México Series y Copa TC2000

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena del automovilismo mexicano ha experimentado una transformación notable durante los últimos años. Esta evolución no solo responde a la pasión de los aficionados, guarda relación con otros factores que han permitido que México se consolide en el mapa internacional del automovilismo.

El calendario automovilístico mexicano, que abarca desde series como NASCAR México Series hasta categorías de desarrollo como Trucks México Series y Copa TC2000, muestra una vitalidad poco común en otras disciplinas deportivas del país. La creciente profesionalización de los equipos, la calidad de las sedes y la transmisión televisiva de los eventos han contribuido a captar nuevas audiencias y a renovar el interés de viejos entusiastas.

Tres factores clave para el auge del automovilismo mexicano

El impulso del automovilismo, más allá de la pasión y la historia, responde a una conjunción de elementos estratégicos. Existen tres factores fundamentales que explican el momento que vive el deporte motor en México:

  1. Nuevo talento: El surgimiento de jóvenes pilotos que demuestran capacidad y compromiso. Ejemplo de ello es la participación de figuras como Santiago Cruz, quien logró la pole position en la más reciente fecha de Trucks México Series, deteniendo el cronómetro en 27.431 segundos.
  2. Campeonatos sólidos: La consolidación de calendarios regulares y circuitos homologados ha permitido que los equipos y los pilotos cuenten con una plataforma estable para su evolución. La diversidad de competencias, que incluyen tanto a las categorías principales como a las de formación, garantiza un flujo constante de talento y espectáculo.
  3. Apoyo de empresas: El respaldo de la iniciativa privada se ha convertido en una palanca imprescindible. A través del patrocinio y el acompañamiento de proyectos deportivos, empresas como Grupo Andrade contribuyen no solo al financiamiento de equipos, sino también al desarrollo de infraestructuras, formación de talento y promoción del deporte.

A partir de estos tres elementos, el automovilismo nacional ha escalado posiciones, generando un ecosistema más robusto y capaz de atraer nuevas inversiones.

Durante la temporada 2026, la integración de esfuerzos entre diferentes actores ha sido especialmente visible. Equipos respaldados por consorcios nacionales han mantenido presencia en las principales categorías del país, participando activamente en la formación de nuevos talentos y en el fortalecimiento de la industria del deporte motor.

Un ejemplo de este compromiso es la participación de Alessandros Racing, equipo que ha contado con el apoyo de organizaciones como Heraldo Media Group, Fipresta, Gestomex y Global Jet. Este proyecto ha logrado consolidarse en series como NASCAR México Series, manteniéndose competitivo y sumando puntos clave desde las primeras fechas del calendario.

Pero el 2026 no es un año cualquiera: la celebración de los cien años de existencia de uno de los grupos empresariales más emblemáticos del país marca un hito en la historia de la industria automotriz nacional. Grupo Andrade, fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade, celebra su centenario con una red de más de 60 distribuidoras y ventas superiores a las 45.000 unidades anuales, cifras que lo posicionan como referente en el sector mexicano.

“El automovilismo ha sido uno de los espacios donde hemos buscado impulsar proyectos que promuevan el talento mexicano”, explicó Angel Mieres Zimmermann, actual representante de Grupo Andrade. “Este 2026 es un año significativo para nosotros, ya que cumplimos 100 años de historia”. La declaración subraya el carácter simbólico de la apuesta empresarial por el deporte motor y la responsabilidad social que implica invertir en el crecimiento de nuevas figuras del automovilismo.

La temporada 2026 de NASCAR México Series arrancó el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, sede que vio a los equipos nacionales entrar en competencia con resultados prometedores. La segunda fecha, celebrada el 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, fue testigo del desempeño destacado de los pilotos emergentes, entre ellos Santiago Cruz, quien ratificó su condición de promesa en la categoría de desarrollo.

El acompañamiento de empresas como Grupo Andrade no se limita al patrocinio: implica la creación de plataformas de formación, el impulso a la profesionalización del deporte y la construcción de una narrativa que vincula el legado empresarial con el progreso social y deportivo del país. En un entorno donde la continuidad de los proyectos es clave, la visión a largo plazo y el compromiso con el talento nacional resultan diferenciales.

El crecimiento del automovilismo mexicano, en este contexto, es resultado de una ecuación donde convergen la capacidad de gestión, la apuesta por la juventud y la vocación por contribuir al desarrollo integral del país a través del deporte.

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